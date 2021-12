Vụ CEO S.Tix Coffee "bốc hơi" cùng hơn 200 tỷ đồng tiền đầu tư: Đến shipper, lao công cũng trở thành nạn nhân, có người định tự sát

Mới đây, sự việc Đinh Công Đạt, CEO trẻ của Công ty TNHH S.Tix Coffee - một doanh nghiệp kinh doanh cà phê bất ngờ "bốc hơi" cùng số tiền lên đến hơn 200 tỷ đồng của hàng trăm nhà đầu tư đang khiến dư luận không khỏi xôn xao.



Anh N.P.H. (25 tuổi, trú tại TP.HCM) làm nghề kinh doanh tự do cũng là một trong số những nhà đầu tư. Chia sẻ với chúng tôi, anh H. cho biết đã đầu tư vào S.Tix từ cuối năm 2019 - ngay từ khi hãng cà phê còn chưa chính thức khai trương cửa hàng lớn mà chỉ là những xe đẩy bán take away (bán mang đi).

S.Tix Coffee từng kêu gọi hợp tác, cam kết lợi nhuận 20 triệu mỗi tháng

Bức tranh rạng ngời S.Tix Coffee trong năm đầu tiên

Theo lời anh H, vào tháng 10 năm 2019, anh H. có làm quản lý cho chuỗi homestay ở Quận 1, dưới mặt bằng có cho thuê lại làm quán cà phê. Thời điểm đó, người thuê mặt bằng tự xưng là trưởng phòng kinh doanh của S.Tix Coffee. Người này thường xuyên trao đổi với các đối tác về cơ hội đầu tư và anh H. có vô tình nghe thấy nên muốn tìm hiểu chi tiết.



Qua tìm hiểu và nghiên cứu kỹ lưỡng, tại thời điểm đó, anh H. thấy được những cơ hội lớn khi đầu tư vào S.Tix Coffee. Đồng thời, anh cũng được biết những cửa hàng cà phê của hãng này đã được mở khoảng hơn 1 năm, chuyên bán take away.

Cũng theo lời trưởng phòng kinh doanh này, đến tháng 12/2019, S.Tix Coffee sẽ chính thức mở cửa hàng đầu tiên ở 93, Thành Thái, Quận 10. Vào thời điểm đó, anh H. cũng đã đi đến tận cửa hàng để xem xét, đồng thời uống thử tại những quầy cà phê take away của S.Tix. Theo cảm nhận ban đầu của anh, cà phê của S.Tix có hương vị đậm đà, phong cách phục vụ chu đáo, vệ sinh sạch sẽ.

Sau khi đã đánh giá các mặt, anh H. xin hợp đồng với mong muốn hợp tác đầu tư. Mỗi hợp đồng của anh H. vào năm 2019 tương đương với việc sở hữu 5 điểm bán take away ngoài thị trường với trị giá 150 triệu. Sau 1 năm sẽ được hoàn trả cả gốc lẫn lãi là 240 triệu đồng, chia ra cho mỗi tháng lời 5%. Dựa vào kinh nghiệm kinh doanh lĩnh vực F&B của mình, anh H. cảm thấy mức lợi nhuận này khá hợp lý và không quá "ảo" nên đã quyết định tin tưởng đầu tư.

Đồng thời, trong hợp đồng cũng nêu cụ thể phía bên S.Tix sẽ hỗ trợ về mặt vận hành, thuê nhân viên và đảm bảo chính sách đầu vào tối ưu nhất.

"Một bên bỏ vốn, một bên bỏ công, coi như tính cả chi phí vào hợp lý. Năm đầu tiên, mình bỏ tiền túi vào đầu tư 2 hợp đồng trị giá 300 triệu. Sau đó, mình được tham dự khai trương cửa hàng đầu tiên của S.Tix Coffee. Phong cách của quán rất ổn. Từ cái tách, cái ly cái muỗng, cái bàn cái ghế, mình đều rất hài lòng." - Anh H. chia sẻ.

Đặc biệt, trong buổi khai trương đó có sự xuất hiện của một MC khá nổi tiếng. Thông qua tìm hiểu được biết nam MC này và gia đình CEO Đinh Công Đạt có quan hệ họ hàng thân thiết. Điều này càng làm tăng thêm sự tin tưởng của những nhà đầu tư như anh H. vào S.Tix Coffee bởi "có hình ảnh của người nổi tiếng bảo đảm".

CEO Đinh Công Đạt

Sau buổi khai trương, trong năm 2020, S.Tix Coffee đều đặn gửi về cho anh báo cáo doanh thu của các điểm bán take away theo hợp đồng thỏa thuận. Số tiền lợi nhuận đều được chi trả vào ngày 7 hằng tháng.

"Nếu trả chậm ngày nào thì bên S.Tix Coffee sẽ đền bù với số tiền 100.000 - 200.000 VNĐ/ngày. Điều này không được ghi trên hợp đồng mà bên công ty tự đưa ra để hỗ trợ cho nhà đầu tư nếu có chậm trễ." - Anh H. tỏ ra khá vừa lòng với cách làm việc của công ty trong năm đầu tiên đầu tư. Sau năm đầu, đến cuối năm 2020, đầu năm 2021, anh H. đã hoàn tất hợp đồng.

Những dấu hiệu lừa đảo mỗi lúc một sáng tỏ

Đến tháng 3 - 4/2021, do thấy năm trước đó anh H. đầu tư khá thuận lợi nên gia đình anh đã lấy toàn bộ tiền tích góp để tiếp tục đầu tư. Đặc biệt, chị gái của anh - chị N.T.H.Y. do có dự định đi nước ngoài vào đầu năm 2022 nên đã đem toàn bộ tiền đầu tư. Đến chính bản thân anh H. cũng không ngờ rằng gia đình mình lại đầu tư với số tiền đến hơn 1 tỷ đồng vào S.Tix Coffee.

Theo lời anh H., những tháng trước khi đợt dịch thứ 4 bùng phát tại TP.HCM, số tiền lãi từ đầu tư vẫn được chi trả bình thường theo đúng những gì đã thương lượng trong hợp đồng. Tuy nhiên sau đó, do không thể tiếp tục kinh doanh nên S.Tix đã báo không thể chi trả. Gia đình anh H. cũng như nhiều nhà đầu tư khác đã thấu hiểu và thông cảm trước vấn đề này.

Tuy nhiên, đến cuối tháng 10, khi các doanh nghiệp tại TP.HCM được phép hoạt động trở lại thì S.Tix Coffee bất ngờ lộ ra những dấu hiệu bất thường:

"S.Tix Coffee hoạt động trở lại nhưng đà hoạt động rất chậm. Thay vì lập tức tuyển nhân viên thì phía công ty vẫn chần chừ dù sau dịch có rất nhiều người lao động muốn kiếm việc. Đó là tại cửa hàng lớn bán tại chỗ. Còn mô hình take away hoàn toàn không thấy hoạt động."



Đặc biệt, vào ngày 8/11, bên S.Tix Coffee có gửi đến các nhà đầu tư một email, thông báo về việc ngừng hoạt động và sẽ hoàn trả số tiền đầu tư trong vòng 3 năm, bắt đầu từ ngày 15/01/2022.

"Ai cũng có thể nhìn nhận rõ vấn đề ở đây. Nếu không còn hoạt động kinh doanh thì lấy đâu ra dòng tiền trả cho nhà đầu tư? Trong hợp đồng có nêu rõ, nếu có vấn đề xảy ra thì hai bên sẽ thương thảo tìm cách giải quyết chứ không phải một bên áp đặt như vậy. Email đó giống như một 'tối hậu thư' mà S.Tix Coffee đưa ra. Thậm chí còn nêu rõ nếu như ai không đồng ý với điều kiện này sẽ không được hoàn trả số tiền đầu tư." - Anh H. không khỏi bức xúc trước động thái này của công ty.

Cùng sự bức xúc như anh H., rất nhiều nhà đầu tư liên tục gọi điện liên hệ để thương lượng và tìm phương pháp giải quyết nhưng vẫn không thể liên lạc với cả CEO Đinh Công Đạt lẫn những nhân viên khác trong công ty. Đến lúc này, các nhà đầu tư chính thức rơi vào trạng thái lo sợ:

"Mọi người lúc này mới thành lập các nhóm ở trên MXH nhưng chỉ có bàn tán thôi, không đưa ra hướng giải quyết. Ai cũng hoang mang không biết phải làm gì. Mình đã đứng ra lập 1 nhóm riêng của những người có hợp đồng đầu tư đàng hoàng vì mình biết ở nhóm lớn có những người trà trộn vào đó để thu thập thông tin."

Đồng thời, anh H. cũng cho hay, bản thân khá bất ngờ khi biết được có đến hàng trăm nhà đầu tư đổ tiền vào S.Tix Coffee:

"Mình không hề nghĩ đến số lượng nhà đầu tư lại nhiều đến vậy. Vốn dĩ chỉ nghĩ con số lên đến vài chục hoặc vài trăm nhà đầu tư nhưng số lượng nhà đầu tư ngày một đông. Nhóm lớn lên tới 800 người và ngay cả nhóm nhỏ của mình lập ra cũng đã có khoảng hơn 300 nhà đầu tư."

Các nhà đầu tư đã nhanh chóng tìm ra điểm bất hợp lý trong hoạt động kinh doanh của S.Tix Coffee. Theo như Đinh Công Đạt thông tin trước đó, trên toàn bộ thị trường TP.HCM có khoảng vài trăm điểm bán take away. Nếu như với số lượng ít nhất là 300 nhà đầu tư, mỗi nhà đầu tư chỉ ký ít nhất 1 hợp đồng có giá trị tương đương 5 điểm bán take away thì số lượng điểm bán take away phải lên đến hơn 1000 mới hợp lý.

Không chỉ dừng lại tại đó, sau khi mọi người cùng nhau thống kê các điểm bán take away trong hợp đồng của mình, bất ngờ phát hiện có những điểm bán mà số lượng nhà đầu tư lên tới hàng chục người. Càng bức xúc hơn khi những người cùng chung điểm bán nhưng doanh số lại không đồng nhất:

"Cùng một điểm bán, nhưng ở báo cáo doanh số với nhà đầu tư này, mỗi ngày chỉ bán được khoảng 20 ly cà phê, báo cáo với người khác lại là 25, 30 ly cà phê. Như vậy, rõ ràng mọi sổ sách và giấy tờ gửi cho các nhà đầu tư đều đã bị làm giả. Các nhà đầu tư do chưa từng gặp mặt nhau trước đó nên mãi đến khi vụ việc xảy ra thì mọi người mới vỡ lẽ."

Anh H. cũng cho biết thêm, khi các nhà đầu tư tìm kiếm thông tin của Đinh Công Đạt cũng như gia đình, được biết những người này đã rời bỏ khỏi nơi cư trú từ lâu. Cùng với đó toàn bộ tài sản như nhà cửa, xe cộ đều đã bị tẩu tán.

Mong chờ sự vào cuộc của luật pháp

Đến thời điểm này, mọi nhà đầu tư đều nhận ra Đinh Công Đạt có dấu hiệu lừa đảo, chiếm dụng tài sản một cách rõ ràng và trực tiếp gửi đơn nhờ tới sự hỗ trợ của các lực lượng chức năng giải quyết sự việc này.

Hiện tại tổng số tiền của những nhà đầu tư lớn đã lên đến 200 tỷ. Nhưng đây chỉ mới là số tài sản của những nhà đầu tư lớn bỏ ra chứ chưa phải tất cả.

Theo anh H., bên cạnh những nhà đầu tư lớn đến chục tỷ đồng thì Đinh Công Đạt còn lừa cả những nhà đầu tư nhỏ như tài xế công nghệ, người lao công ... vào "tròng" với những hợp đồng được "bán lẻ" với mức giá 30 - 40 triệu/điểm bán cho mỗi hợp đồng. Với những người dân lao động tay chân, số tiền này có lẽ là cả gia tài mà họ tích góp được.

"Những nhà đầu tư ở đây hầu hết đều là những người chuyên kinh doanh làm ăn, ở tầng lớp trí thức, ai cũng có công việc riêng của mình. Mô hình của Đinh Công Đạt làm nên tạo ấn tượng ban đầu khá tốt nên không thể chê trách các nhà đầu tư tham hay không tìm hiểu kỹ. Ngay từ đầu, ai bước chân vào đầu tư cũng đều cảm thấy không có vấn đề gì." - Anh H. chia sẻ về những nhà đầu tư của S.Tix Coffee. Đi vào đường cùng, nhiều nhà đầu tư thậm chí có ý định tự sát do không tìm được hướng giải quyết và số tiền đầu tư cũng là từ vay mượn mà có.

CEO S.Tix Coffee giới thiệu căn nhà 17 tỷ mới mua ở Bình Dương (Ảnh chụp màn hình)

Khi hỏi về động thái phía S.Tix Coffee thời gian gần đây, anh H. cho hay: "Mấy ngày gần đây, bên phía Đinh Công Đạt có gửi qua đường bưu điện một tờ hợp đồng thương lượng sẽ trả số tiền đầu tư trong vòng 3 năm. Đồng thời đe dọa phía nhà đầu tư không được khởi kiện hay tố cáo, nếu không sẽ không thanh toán bất cứ khoản nào.

Nhưng mình nhìn vào một vấn đề thực tế và đặt ra câu hỏi: 'Bạn làm gì để trả tiền cho nhà đầu tư?' Tiền của mình làm sao có thể bỏ ra cho người ta trong vòng 3 năm mà không có bất cứ một đồng lãi nào, chưa tính đến chuyện lạm phát.

Hơn nữa, trong khi lá đơn có ghi nội dung: 'Sau khi S.Tix thỏa hiệp cùng các nhà đầu tư' nhưng thật ra không hề có sự thỏa hiệp nào cả và đều từ một phía. Các nhà đầu tư không có tiếng nói và hoàn toàn bị ép buộc thực hiện."



"Mình cũng biết ngoài kinh doanh F&B thì Đạt còn kinh doanh cả lĩnh vực bất động sản tại Lâm Đồng. Theo mình tình hiểu cũng đã có khá nhiều người bỏ tiền vào đầu tư khu đất đó nhưng hiện tại chỉ đóng cọc chứ chưa hề xây dựng." - Anh H. không khỏi bày tỏ sự quan ngại với những dự án mà CEO Đinh Công Đạt "vẽ" ra trước đó.

Anh H. cũng cho hay, dù bản thân cùng nhiều người khác đã gửi hồ sơ tố giác đến các cơ quan chức năng tuy nhiên đến thời điểm hiện tại vẫn chưa nhận được bất cứ phản hồi nào: "Đây không phải là một vụ việc nhỏ. Mình cũng như những nhà đầu tư rất mong được các cơ quan chức năng nhanh chóng xem xét và giải quyết trong thời gian sớm nhất."

Hiện tại, vẫn chưa rõ tung tích của Đinh Công Đạt, Facebook của nhân vật này cũng không thể truy cập. Trong khi đó, toàn bộ 6 quán cà phê và trụ sở văn phòng của S.Tix ở TP.HCM đã trả mặt bằng và thanh lý tài sản. Trên fanpage chính thức của S.Tix Coffee, thương hiệu này thông báo tạm thời đóng cửa do "còn nhiều vấn đề trong quy trình hoạt động cũng như lực lượng nhân sự chưa ổn định".