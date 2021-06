Vụ cậu học trò nghèo bị giữ học bạ vì không có tiền nộp quỹ: UBND tỉnh chỉ đạo làm rõ

Báo Người Lao Động đã nhận được công văn của UBND tỉnh Đắk Nông do bà Tôn Thị Ngọc Hạnh - Phó chủ tịch UBND tỉnh, ký về việc xử lý thông tin Báo Người Lao Động đưa tin ngày 15-6.



Không có tiền đóng quỹ, em Y H. Bkrông bị hiệu trưởng giữ học bạ chuyển cấp.

Theo đó, sau khi xem xét nội dung bài báo: "Xót xa cậu học trò nghèo không có tiền đóng quỹ bị trường giữ học bạ" do Báo Người Lao Động đưa tin ngày 16-6, UBND tỉnh Đắk Nông chỉ đạo UBND huyện Cư Jút kiểm tra, xử lý thông tin báo nêu; báo cáo kết quả thực hiện trong tháng 6-2021 và phản hồi thông tin lại cho Báo.

Đồng thời, yêu cầu UBND huyện Cư Jút tăng cường chỉ đạo các tổ chức quỹ, hội, đoàn thể trên địa bàn huyện; các cơ sở giáo dục tăng cường vai trò, trách nhiệm trong vận động hỗ trợ trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

UBND tỉnh Đắk Nông cũng giao Quỹ Khuyến học, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh thường xuyên quan tâm, phối hợp với UBND các huyện, thành phố rà soát trẻ em có hoàn cảnh khó khăn để triển khai các hoạt động hỗ trợ phù hợp, kịp thời, góp phần động viên trẻ em vươn lên trong học tập.

Như Báo Người Lao Động đã phản ánh, cha mẹ rời nhà, không liên lạc khi em Y H. Bkrông chỉ mới biết ngồi, em được ông bà nuôi dưỡng. Gia đình thuộc diện hộ cận nghèo, không có đất sản xuất nên ông Y Liêng (ông ngoại của em) phải đi nhặt rác để kiếm mỗi đêm 50.000 đồng nuôi gia đình.

Sau khi kết thúc năm học 2019-2020, do còn nợ tiền quỹ nên Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hà Huy Tập (xã Tâm Thắng, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông) không trả học bạ chuyển cấp, em Y H. Bkrông phải nghỉ học.

Rất may, một cô giáo mầm non phát hiện nên đưa em lên đóng 550.000 đồng cho hiệu trưởng rồi xin cho em học cấp 2 khi đã vào năm học 3 tuần. Hiện nay, ngoài thời gian đi học, em Y H. Brông phải đi chăn bò (con bò do nhà nước hỗ trợ) để phụ giúp ông bà.