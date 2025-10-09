Liên quan đến vụ việc bé trai 7 tuổi ném dép trúng vào vòi phun nước phòng cháy chữa cháy tự động dẫn đến hỏng 2 tháng máy chung cư xảy ra tại tòa CT12B, khu đô thị Kim Văn - Kim Lũ (Hà Nội), hơn 10 ngày sau khi xảy ra sự cố, đến thời điểm hiện tại, thang máy vẫn chưa được sửa xong.

Trao đổi trên báo Dân Việt ngày 8/10, ông Hoàng Văn Biển, Trưởng Ban quản trị (BQT) chung cư CT12B cho biết, việc sửa chữa lâu hơn là do có một số linh kiện phải đặt từ nước ngoài vận chuyển về. Dự kiến, việc sửa chữa sẽ hoàn thiện vào cuối tuần này.

Về chi phí sửa chữa thang máy, vị Trưởng BQT tòa CT12B cho biết, cuộc họp giữa BQT và BQL toà nhà với bên sửa chữa thang máy đã đưa ra số tiền cụ thể, dự kiến hết khoảng 50 triệu đồng. Gia đình 3 cháu bé trong vụ việc đã đồng tình sẽ bỏ ra số tiền này, cụ thể phân chia thế nào do 3 gia đình tự thống nhất.

Hiện tại phía bên đơn vị sửa thang máy sẽ chủ động bỏ kinh phí ra, khi nào hoàn thiện, các gia đình sẽ có trách nhiệm thanh toán.

Nước chảy xối xả xuống sàn sau cú ném dép của bé trai.

Đại diện tổ dân phố số 19, phường Định Công, Hà Nội cho biết thêm, sau sự việc, đã có biên bản làm việc với gia đình 3 cháu bé trong sự cố trên. Các gia đình đều rất hợp tác, gửi lời xin lỗi và nhờ BQL, BQT tòa nhà hỗ trợ, giúp đỡ làm sao chi phí giảm tải thấp nhất cho gia đình.

Qua sự việc trên, đại diện BQT và Tổ dân phố khuyến cáo phụ huynh nên nhắc nhở, giám sát con em trong việc vui chơi ở chung cư.

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh 3 cháu bé chơi ném dép xem ai ném xa hơn. Không may, một cháu bé đã ném trúng vòi phun nước phòng cháy chữa cháy tự động khiến nước chảy xối xả xuống sàn nhà, tràn vào thang máy gây hỏng hóc. Thời điểm đoạn clip lan truyền, còn có thông tin các gia đình phải bồi thường số tiền 2 tỷ đồng để sửa thang máy. Tuy nhiên, BQT tòa nhà sau đó đã bác bỏ thông tin này.