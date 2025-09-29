Mới đây, sự việc 3 em nhỏ tại một tòa chung cư thuộc khu đô thị Kim Văn - Kim Lũ (phường Định Công, Hà Nội) chơi ném dép ở hành lang làm hỏng van chữa cháy, khiến nước tràn vào thang máy gây hỏng nặng.

Theo Ban quản lý tòa chung cư cho biết sự cố này khiến nước tràn vào, khiến hệ thống 4 thang máy bị hư hỏng, trong đó đã khắc phục được 2 thang.

Ước tính, kinh phí để sửa chữa thang máy sẽ rất lớn.

Ảnh cắt từ clip. Nguồn: MXH

Trao đổi với PV, dưới góc độ pháp lý, TS.LS.Đặng Văn Cường (Đoàn luật sư Hà Nội) cho biết, theo quy định của pháp luật, người có lỗi gây thiệt hại sẽ phải bồi thường thiệt hại.

Bồi thường thiệt hại có thể là thiệt hại phát sinh từ hợp đồng, hoặc bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng. Nếu quan hệ giữa các bên không phát sinh từ hợp đồng nhưng gây thiệt hại, thì người gây thiệt hại phải bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng.

Trường hợp trẻ em, người chưa thành niên gây thiệt hại, thì việc bồi thường thiệt hại sẽ được thực hiện theo quy định của pháp luật, trong đó có thể do người đại diện của trẻ em thực hiện.

Bộ luật dân sự quy định: Bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng được hiểu là loại trách nhiệm bồi thường không phát sinh từ quan hệ hợp đồng; Người nào có hành vi trái pháp luật xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, uy tín, tài sản, quyền lợi hợp pháp của người khác mà gây thiệt hại thì phải bồi thường.

Điều 584, Bộ luật Dân sự 2015, quy định: Người nào có hành vi xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, uy tín, tài sản, quyền, lợi ích hợp pháp khác của người khác mà gây thiệt hại thì phải bồi thường, trừ trường hợp Bộ luật Dân sự 2015, luật khác có liên quan quy định khác.

Người gây thiệt hại không phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong trường hợp thiệt hại phát sinh là do sự kiện bất khả kháng hoặc hoàn toàn do lỗi của bên bị thiệt hại, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc luật có quy định khác.

Như vậy, căn cứ theo quy định trên, trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng phát sinh khi có các điều kiện sau:

- Có thiệt hại xảy ra;

- Hành vi gây thiệt hại là hành vi vi phạm pháp luật;

- Có mối quan hệ nhân quả giữa hành vi trái luật và thiệt hại thực tế;

- Có lỗi cố ý hoặc vô ý của người gây thiệt hại.

Trong vụ việc ba cháu bé chơi ở hành lang nhà chung cư ném dép dẫn đến nước ở hệ thống phòng cháy chảy xuống làm hư hỏng một số thiết bị của tòa nhà, trong đó có thiết bị cầu thang máy thì có thể thấy hành vi của các cháu bé là có lỗi, có gây ra thiệt hại. Tuy nhiên cũng cần xác định thiệt hại thực tế có tất yếu do hành vi vi phạm gây ra hay không, các cháu có lỗi những mức độ lỗi như thế nào đối với thiệt hại.

Nếu có tranh chấp thì cơ quan chức năng sẽ xác định tổng giá trị thiệt hại và xác định những thiệt hại này có tất yếu do hành vi của các cháu gây ra hay không, để xem xét trách nhiệm pháp lý, mức độ bồi thường thiệt hại cho phù hợp.

Luật sư nhấn mạnh, về nguyên tắc, thiệt hại phải có mối quan hệ nhân quả từ hành vi trái pháp luật. Hậu quả đó là kết quả tất yếu do hành vi trái pháp luật gây ra, thì người thực hiện hành vi trái pháp luật đó mới phải bồi thường toàn bộ thiệt hại.

"Trường hợp thiệt hại có lỗi một phần của bên bị hại, thì người gây thiệt hại chỉ phải bồi thường thiệt hại tương ứng với phần lỗi của mình.

Trong tình huống này, nếu có tranh chấp thì cơ quan chức năng sẽ làm rõ thiết kế của tòa nhà, vị trí bố trí thang máy, các quy tắc để đảm bảo an toàn khi có sự cố xảy ra có được tuân thủ hay không.

Nếu quá trình thiết kế, thi công, bảo dưỡng, sửa chữa hoặc các giải pháp an toàn không được tuân thủ thì thiệt hại không hoàn toàn do các cháu bé gây ra. Đồng nghĩa với việc cha mẹ của các cháu không phải bồi thường đối với toàn bộ thiệt hại".