Vụ bé sơ sinh tử vong vì bị bỏ rơi dưới hố gas: Người mẹ nhẫn tâm cũng từng bỏ mặc 1 đứa con của mình trước đó

Liên quan đến vụ việc cháu bé bị mẹ bỏ dưới hố gas ở Sơn Tây (Hà Nội), chiều ngày 30/6, chính quyền UBND xã Thanh Mỹ cùng các ban ngành địa phương và người dân quanh khu vực đã tổ chức tang lễ tiễn đưa cháu bé về nơi an nghỉ cuối cùng tại nghĩa trang xã này.

Trước khi bỏ cháu bé dưới hố gas, Phạm Thị Thành từng không nhận nuôi một người con trước đó.

Trao đổi với chúng tôi, một đại diện UBND xã Thanh Mỹ cho biết, trước khi bỏ rơi người con này, Phạm Thị Thành đã từng có con với một người đàn ông tại xã Thanh Mỹ, (TX Sơn Tây, Hà Nội) nhưng không nuôi mà bỏ lại cho nhà nam thanh niên này chăm sóc, chỉ thỉnh thoảng về thăm. Được biết, nam thanh niên này đang chấp hành án phạt tù tại trại giam.

"Cháu bé ấy là cháu của một hộ gia đình trên địa bàn xã, chúng tôi đang chờ bố cháu bé về, sau chúng tôi sẽ hướng dẫn gia đình trong xã có cháu bé này làm thủ tục giấy khai sinh theo đúng quy định cho cháu để đảm bảo quyền lợi cho cháu còn đi học", vị đại diện UBND xã Thanh Mỹ cho biết.

Chiều ngày 30/6, chính quyền UBND xã Thanh Mỹ và người dân chung tay làm đám tang cho cháu bé bị bỏ rơi dưới hố gas.

Trước vụ việc cháu bé bị mẹ bỏ dưới hố gas ở Sơn Tây (Hà Nội), cơ quan chức năng đã chính thức ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Thị Thành (SN 1989; ở Hoa Thành, Thạch Kim, Lộc Hà, Hà Tĩnh) - mẹ ruột của cháu bé - để điều tra về hành vi vứt bỏ con mới đẻ.

Cũng theo nguồn tin mà chúng tôi có được, hiện Phạm Thị Thành đang bị công an quận Hoàn Kiếm tạm giam để điều tra, làm rõ hành vi trộm cắp tài sản. Do vậy, dù đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can nhưng cơ quan chức năng thị xã Sơn Tây không giam giữ đối tượng này mà bàn giao cho công an quận Hoàn Kiếm.