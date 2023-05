Vụ bé gái 4 tuổi rơi từ tầng 12 xuống đất: Chuyên gia khuyến cáo về an toàn lan can chung cư

Sáng hôm qua (25/5), lãnh đạo UBND xã Đặng Xá (huyện Gia Lâm, Hà Nội) cho biết, vào khoảng 6h30 cùng ngày, tại một tòa chung cư trong khu đô thị Đặng Xá, một bé gái 4 tuổi bất ngờ rơi từ ban công tầng 12 xuống đất. Cháu bé được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong.



Người dân chia sẻ hình ảnh về sự việc

Theo nguồn tin, lúc xảy ra sự việc đau lòng trong nhà không có ai vì trước đó người lớn đi ra ngoài có việc, khi ngủ dậy bé đi tìm bố mẹ nên đã bò ra khu ban công. Do lỗ bảo hiểm của ban công to, nạn nhân đã bị rơi xuống.

Nguyên nhân sự việc vẫn đang được cơ quan chức năng xác định, tuy nhiên một lần nữa nhắc nhở người dân ở chung cư cần phải nâng cao cảnh giác về an toàn cho trẻ.

Trên địa bàn Hà Nội từng xảy ra sự việc tương tự, rất cảnh báo đã được đưa ra về an toàn chung cư, đặc biệt đối với các căn hộ có ban công và cửa sổ hướng ra ngoài.

Đối với chung cư cao tầng, lan can lan can đóng vai trò là rào cản, hay được coi là một "tấm chắn" vững chắc ở phần rìa của bức tường, được xây dựng dưới mái nhà hoặc ở cầu thang, ban công.

Tiêu chuẩn lan can đối với trẻ dưới 5 tuổi

Hiện nay, lan can ban công chung cư hay nhà phố được sử dụng để đảm bảo an toàn cho các thành viên trong gia đình, khi đứng một độ cao nhất định. Ngoài ra, lan can còn giúp tạo điểm nhấn và sang trọng hơn cho không gian sống, tăng giá trị thẩm mỹ tổng thể của căn nhà.

Nhiều gia đình đã lắp thêm lưới an toàn

KTS Trung Thực (Công ty thiết kế thi công Nhà trọn gói) cho biết, theo Quy chuẩn xây dựng Việt Nam – QCXDVN 05 : 2008/BXD, đối với các công trình trường học, cơ quan, nhà ở từ 9 tầng trở lên, chiều cao lan can ban công cần đảm bảo tối thiểu là 1,4m.

Theo KTS Thực, lan can ban công còn phải có khả năng chịu được tác động của lực ngang theo quy chuẩn liên quan. Cũng nên tránh làm lan can có bề mặt trên rộng nhằm tránh trường hợp người nằm hoặc ngồi, rất nguy hiểm. Đối với lan can kính cường lực, cần tuân thủ quy định không có khe hở nào đút lọt quả cầu có đường kính 75mm.

Đặc biệt, với những công trình có trẻ em dưới 5 tuổi hay lui tới thì cấu tạo lan can không để trẻ dễ dàng trèo qua được. Kinh nghiệm cho thấy, gia chủ không nên bố trí các thanh ngang ở lan can để trẻ tựa chân trèo qua. Khoảng cách giữa các ô thoáng của lan can inox, lan can sắt mỹ thuật cũng cần đảm bảo không đút lọt quả cầu đường kính 100mm.

Với những khe hở lan can, gia chủ có thể sử dụng phụ kiện trang trí, chậu cây, hoa che phủ. Đây là giải pháp đơn giản, dễ thực hiện, góp phần đảm bảo an toàn cho người dùng, đồng thời mang lại vẻ sinh động, hấp dẫn, bắt mắt cho khu vực ban công chung cư, nhà phố hiện nay.

Dù chung cư đã có tiêu chuẩn về an toàn nhưng các gia đình cũng cần phải nâng cao ý thức đề phòng đối với trẻ.

Các chuyên gia cũng cho rằng, các tiêu chuẩn thiết kế lan can ban công được quy định khá rõ ràng và chặt chẽ. Nếu chủ đầu tư phớt lờ những quy định này, thiết kế không đúng chuẩn thì cư dân sinh sống trong tòa nhà, căn hộ đó sẽ phải đối mặt với nguy cơ chịu hậu quả nghiêm trọng khi tai nạn xảy ra.

Những khuyến cáo về an toàn chung cư

Nên lắp đặt lưới an toàn

Lắp lưới an toàn cho ban công chung cư là vấn đề được nhiều gia chủ quan tâm, nhất là những người đang sống trong nhà phố, căn hộ chung cư cao tầng. Thực tế cho thấy, sau nhiều vụ tại nạn thương tâm xảy ra với trẻ nhỏ sống ở chung cư cao tầng, việc lắp lưới an toàn cho ban công căn hộ trở nên cấp thiết. Với những ưu điểm sau đây, lưới an toàn ngày càng được ưa chuộng.

Tuy nhiên khi trẻ em phải ở nhà một mình, không có phụ huynh bên cạnh và bị khóa trái cửa thường có xu hướng tìm đường thoát ra ngoài. Ban công là một lựa chọn khi cửa chính bị khóa.

Chính vì vậy, lắp đặt lưới an toàn ở lan can ban công là biện pháp tốt nhất để phòng tránh các tai nạn ngoài ý muốn tại các tòa nhà, khu chung cư cao tầng.

Khi lắp đặt khung cửa sổ hoặc khung lưới, bạn cần đảm bảo những thiết bị này không dễ bị đứt, gãy. Trong nhiều trường hợp, trẻ có thể chui ra từ những lỗ hổng của tấm chắn hoặc bị thương vì va, quệt.

Không nên để trẻ ở nhà một mình, dạy cho trẻ về kỹ năng ở nhà chung cư

Không để bàn ghế và đồ đạc khác cạnh lan can ban công



Cha mẹ cũng không nên đặt bàn ghế, đồ đạc gần ban công, cửa sổ. Vì trẻ em thường hiếu động trèo lên có thể mất thăng bằng và ngã xuống rất nguy hiểm.

Không nên để con nhỏ ở nhà 1 mình

Nhất là đối với trẻ mới tập đi, hoặc trẻ còn quá nhỏ để hiểu về sự nguy hiểm, cha mẹ cần giám sát con thường xuyên, không nên để các bé chơi một mình ở ban công.

Dạy kỹ năng cho trẻ về nguy hiểm và quy tắc an toàn

Hãy dạy con bạn về sự an toàn và đặt ra các quy tắc đơn giản nhưng nghiêm ngặt. Ví dụ: Không đi ra ban công mà không có người lớn. Không trèo lên lan can. Không trèo lên đồ đạc gần cửa sổ...

Bằng cách tạo lập những thói quen này, trẻ em trở nên có trách nhiệm với sự an toàn của bản thân và học cách đề phòng những nơi nguy hiểm. Những lời nhắc nhở sẽ giúp trẻ ghi nhớ và hạn chế chơi ở nơi nguy hiểm.