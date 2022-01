Vụ bé gái 3 tuổi ở Hà Nội: Nguyễn Trung Huyên khai luôn yêu thương con gái người tình nhưng lại xuống tay độc ác tới 4 lần, đóng 9 chiếc đinh vào đầu bé

Nguyễn Trung Huyên khai luôn yêu thương con gái người tình

Như đã đưa tin, liên quan đến vụ bé gái 3 tuổi tên Đ.N.A. nhập viện với 9 chiếc đinh găm vào sọ, chiều 19/1 vừa qua, Công an TP Hà Nội vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, tạm giữ hình sự đối với đối tượng Nguyễn Trung Huyên về hành vi giết người.

Trước đó, Công an huyện Thạch Thất đã bàn giao đối tượng Nguyễn Trung Huyên (30 tuổi, trú huyện Thạch Thất) cho phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP Hà Nội để làm rõ sự việc. Huyên là bạn trai của chị N.T.L (trú huyện Thạch Thất) mẹ bé N.A.

Tại cơ quan công an, Huyên khai nhận, sau khi chị L. ly hôn chồng, thời gian sau đó giữa Huyên và chị L. nảy sinh tình cảm với nhau. Cả hai không đăng ký kết hôn nhưng chung sống như vợ chồng.

Tờ Công an nhân dân cho biết thêm, khi bị triệu tập, Nguyễn Trung Huyên tỏ ra khá bình tĩnh. Hắn ỉ vào việc bị "nặng tai" bẩm sinh, thường xuyên giả vờ không nghe thấy, không trả lời câu hỏi của các điều tra viên.

Khi nào cần trả lời, hắn đều cho rằng không biết những thương tích trên người cháu A, không thừa nhận hành vi phạm tội.

Đáng nói, Huyên khai rằng, hắn sống như vợ chồng với chị Nguyễn Thị L - mẹ cháu N.A nhưng luôn thương cháu, không bao giờ làm hại cháu.

Khi cán bộ điều tra hỏi về những lần bé A. từng phải đi bệnh viện cấp cứu do thương tích bên ngoài hay nuốt phải dị vật, Huyên đổ lỗi rằng chính do cháu nghịch nên ngã và tự nuốt dị vật.

Tuy nhiên, kết quả phân tích những nguyên lý cơ chế dẫn đến thương tích trên cơ thể cháu A, cộng với tài liệu điều tra thu thập của Công an huyện Thạch Thất, Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an TP Hà Nội và Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) đã buộc Nguyễn Trung Huyên phải nhận tội và khai quá trình hành hạ, sát hại cháu A..

Lý do chính đối tượng Huyên gây ra liên tiếp 4 tai nạn thương tâm cho cháu A. là vì cháu A. là con riêng của chị L. nên Huyên muốn hành hạ, đánh đập và giết cháu A. để không phải nuôi dưỡng, không ảnh hưởng đến cuộc sống của hai người.

Theo Dân Trí, chia sẻ tại Tọa đàm "Bạo hành trẻ em: Vấn nạn "nóng" cần chung tay xóa bỏ" chiều ngày 21/1, bà Hoàng Lê Thủy - Cán bộ Tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em 111 cho biết: "2 ngày hôm nay, bản thân tôi nhận được nhiều cuộc gọi quan tâm từ khắp cả nước về việc Tổng đài 111 đã biết về vụ bé gái 3 tuổi ở Thạch Thất (Hà Nội) bị bạo hành chưa? Tổng đài đã hỗ trợ thế nào trong vụ việc này?".

Về vấn đề nói trên, bà Thủy khẳng định các cán bộ trực tổng đài đều đã giải thích cụ thể cho thính giả. Bên cạnh đó, bà cũng tiết lộ về cuộc điện thoại của ông nội kêu cứu cho cháu gái của mình.

Cuộc gọi được thực hiện trong ngày 18/1, ông nội của bé gái cho biết thông tin, cháu có vật thể giống đinh ở đầu, đang cấp cứu ở bệnh viện Xanh Pôn Hà Nội và nhờ cứu giúp.

Ông này cũng kể thêm, cháu bé 3 tuổi có tiền sử bị các chấn thương nghiêm trọng trong thời gian liền kề trước đó. Hồi tháng 10/2021, cháu bé bị ngộ độc thuốc trừ sâu, thập tử nhất sinh. Đến tháng 11/2021, cháu có đinh ở dạ dày. Lần thứ 3 nhập viện là có dị vật trong mũi. Và lần thứ 4 này được xác định có 9 cái đinh "lạc" trong đầu.

Ngoài ra, ông nội bé gái còn kể về hoàn cảnh gia đình, nhà nội không liên lạc được với mẹ cháu bé vì sau khi ly hôn với con trai ông này, mẹ cháu đã cắt đứt toàn bộ liên lạc với bên nội. Ông nội cháu bé mong muốn được tìm hiểu tình trạng sức khỏe hiện tại của cháu.

Ngay sau đó, cán bộ Tổng đài 111 đã đưa ra đánh giá, đây là trường hợp có dấu hiệu đặc biệt nghiêm trọng. Các dấu hiệu rất rõ ràng khi cháu bé mới chỉ 3 tuổi nhưng đã liên tục chịu tổn thương cơ thể trong một thời gian ngắn, hiện đang phải cấp cứu.

Cán bộ Tổng đài lập tức kết nối với trung tâm cung cấp dịch vụ xã hội của Hà Nội; đề nghị trung tâm xác minh thông tin và can thiệp hỗ trợ. Sự việc sau đó đã được cơ quan chức năng, báo chí vào cuộc.

Được biết, sức khỏe của bé gái 3 tuổi bị ghim đinh vào đầu hiện vẫn đang nguy kịch. Gia đình bên nội vẫn chia nhau túc trực tại bệnh viện để chờ tin.