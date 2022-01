Những tình tiết rúng động trong vụ bé gái 3 tuổi ở Hà Nội bị người tình của mẹ đóng đinh vào đầu

Như tin đã đưa, cháu Đ.N.A. (3 tuổi, xã Canh Nậu, huyện Thạch Thất, Hà Nội) hiện đang được điều trị tích cực tại Khoa Hồi sức cấp cứu nhi, bệnh viện Xanh Pôn. Trước đó,cháu bé nhập viện với 9 vật giống đinh găm vào hộp sọ nghi bị bạo hành.

Bé gái nhập viện với 9 chiếc đinh găm trong sọ

Như đã đưa tin ngày 17/1, BVĐK Thạch Thất tiếp nhận bé gái Đ.N.A (3 tuổi) ở Canh Nậu (huyện Thạch Thất, Hà Nội) nhập viện trong tình trạng hôn mê, co giật. Kết quả phim chụp X-quang cho thấy bé có đinh trong sọ. Do tình trạng bệnh nhi diễn tiến nặng, kèm với dấu hiệu bất thường, bệnh viện đã chuyển bệnh nhi lên tuyến trên là BVĐK Xanh Pôn, đồng thời báo cho công an huyện Thạch Thất để vào cuộc điều tra làm rõ.

Cháu bé bị 9 chiếc đinh găm vào sọ

"Chẩn đoán sơ bộ, bệnh nhi hôn mê nghi viêm màng não, sau khi bệnh nhi nhập viện khoảng 1h, chúng tôi đã chuyển bệnh nhân lên tuyến trên - Bệnh viện Xanh Pôn. Ngoài ra, thấy dấu hiệu bất thường, phía bệnh viện cũng đã báo công an huyện Thạch Thất. Có tất cả 9 đinh. Hiện tình trạng bệnh nhân nặng, tỷ lệ tử vong rất cao", lãnh đạo bệnh viện chia sẻ với báo chí và cho biết, bệnh viện này tiến hành chụp cắt lớp nhận thấy có những hình ảnh như đinh bắn vào sọ.

Theo một lãnh đạo công an huyện, bố mẹ cháu bé đã bỏ nhau. Tuy chưa xác định nguyên nhân chính xác nhưng vị này nghi ngờ, bệnh nhi bị bạo hành. Vụ việc sau đó được báo lên cơ quan chức năng.

"Về ở với mẹ 8 tháng, 4 lần nhập viện"

Trao đổi với PV trước khoa Cấp cứu Nhi của bệnh viện, chị Nguyễn Thanh Huyền Anh (bác gái của bé A.) bức xúc cho biết, khi nghe tin bé nhập viện gia đình chị vô cùng bức xúc mong muốn các cơ quan chức năng sớm điều tra, làm rõ tại sao bé A. lại nghi bị 9 chiếc đinh bắn vào đầu.

Theo lời kể của chị Anh thì anh Đỗ Văn Tr. (bố bé A.) và chị Nguyễn Thị L. (mẹ bé) đã lập gia đình được khoảng 10 năm nay. Tuy nhiên, trước đây vợ chồng anh Tr. đến với nhau không phải xuất phát từ tình yêu tự tìm hiểu nhau mà do mai mối.

Mặc dù đã có 3 người con nhưng cuộc sống gia đình thời gian gần đây không được hạnh phúc nên vào tháng 2/2021 vợ chồng ly hôn.

Chị Huyền Anh - bác dâu của cháu bé.

Sau ly hôn, 2 cháu lớn về ở với ông bà nội tại xã Canh Nậu (huyện Thạch Thất) còn cháu út là bé Ngọc A. ở với mẹ.

"Cháu mới ở với mẹ được gần 1 năm nhưng đã phải nhập viện 4 lần. Trong đó, lần đầu nhập viện vì bị dị vật ở mũi, lần thứ 2 là nuốt 3 cái đinh và lần thứ 3 thì cháu A. không may uống phải thuốc sâu đến lần này lại nhập viện nghi do bị 9 chiếc đinh đóng vào đầu...", chị Huyền Anh kể.

Chị Anh cho biết, trong 3 lần nhập viện trước thì lần vào Viện Nhi Trung ương cách đây 2 tháng do uống nhầm phải thuốc trừ sâu là nghiêm trọng nhất. Trong lần nhập viện đó các bác sỹ thông báo bé A. chỉ còn khoảng 20% cơ hội sống sót.

Chị Huyền Anh từng bức xúc nhắn tin với người mẹ: "Mày không nuôi được thì trả về đây. Đừng hành hạ cháu. Cháu ở với ông bà khoẻ mạnh, nhưng cứ về với mày lại nhập viện".

Trả lời tin nhắn của chị Huyền Anh, L. cho biết cũng không rõ vì sao con lại tự cắm dị vật vào. "Nó mà cắm thì nó phải kêu đau, còn em cũng không biết dị vật từ đâu ra" - chị L. từng nhắn.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Công an huyện Thạch Thất đã triệu tập nhiều người để điều tra nguyên nhân.

Xác định nghi phạm chính là người tình của mẹ

Ngày 19/1, một lãnh đạo Công an huyện Thạch Thất, TP Hà Nội cho biết, cảnh sát đã xác định nghi phạm chính trong vụ việc.

Theo đó, Công an huyện Thạch Thất đã bàn giao đối tượng Nguyễn Trung Huyên (30 tuổi, trú huyện Thạch Thất) cho phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP Hà Nội để làm rõ sự việc. Theo vị này, đối tượng Nguyễn Trung Huyên là bạn trai của chị N.T.L (trú huyện Thạch Thất) - mẹ bé N.A.

Chân dung nghi phạm Nguyễn Trung Huyên

Liên quan đến vụ việc, theo tìm hiểu của PV, sau khi ly hôn với chồng là anh Chung, chị N.T.L. đã đưa bé A. ra ngoài sinh sống cùng bạn trai là Trung Huyên tại dãy trọ ở thôn Phú Đa 1, xã Cần Kiệm, huyện Thạch Thất.

Bố đẻ của Nguyễn Trung Huyên cho biết, Trung Huyên bị điếc từ bé, sống cùng bà nội. Khi bà mất, Huyên chuyển tới xưởng làm mộc sinh sống.

Theo bố Nguyễn Trung Huyên, con trai ông không có tiền án tiền sự, do bị điếc, nên học hết lớp 12 đã đi học nghề, hiện làm mộc ở xã Hữu Bằng, huyện Thạch Thất. Trước đây, Huyên từng giới thiệu chị L. (mẹ bé gái 3 tuổi) với gia đình.

Hành vi man rợ của gã "cha dượng"

Trong quá trình sinh sống, do bức xúc bé A. là con riêng của Luyến nên Huyên nảy sinh ý định hành hạ cháu "để không phải nuôi dưỡng, không để bé ảnh hưởng đến cuộc sống của cả 2".

Theo lời khai ban đầu, Huyên từng nhiều lần hành hạ bé A. kể từ khi bé gái đến ở cùng.

Nguyễn Trung Huyên khai nhận nhận đã 4 lần bạo hành dã man bé gái 3 tuổi.

Theo lời khai của Nguyễn Trung Huyên, trong thời gian sống cùng mẹ bé A. (từ tháng 9/2021), cháu A. đã rất nhiều lần gặp nạn, có những sự việc nghiêm trọng tới sức khỏe thể chất mà thủ phạm gây ra chính là Huyên.

Cụ thể:

- Tháng 10/2021, Huyên được cho là mua 2 gói thuốc diệt cỏ pha vào chai nước ngọt cho A. uống. Bé sau đó nhập viện cấp cứu vì ngộ độc tại Bệnh viện Nhi Trung Ương.

- Tháng 11/2021, Huyên nhét đinh vít vào miệng bé. Chị L. (mẹ ruột) phải đưa tới Bệnh viện Huyện Thạch Thất gắp dị vật.

- Tháng 12/2021. Huyên say rượu rồi đánh gãy tay bé.

Khoảng 8h ngày 17/1, trong lúc chị Luyến đi làm, Huyên thấy nhưng do hỏi cháu A. không trả lời Huyên dùng tay tát vào mặt cháu A. nhiều lần làm cháu A khóc.

Lúc này, Huyên lấy 1 quả tạ vỏ nhựa màu cam bên trong có bê tông loại 2kg để gần tủ lạnh rồi lấy 1 vĩ đinh dài khoảng 2,1cm lấy từ trước ở xưởng mộc.

Huyên dùng tay tách ra được khoảng 10 cái đinh. Lúc này Huyên đứng đối diện cháu A. dùng 2 ngón tay trái cầm đinh đặt lên đỉnh đầu cháu A., tay phải cầm quả tạ đập 2 phát vào đầu đinh khiến đinh găm vào đầu cháu A.

Chưa dừng lại Huyên tiếp tục đập liên tiếp 2 lần nữa khiến đinh găm sâu vào đầu cháu A. Tiếp đó, Huyên tiếp tục dùng hành động tương tự đóng liên tiếp 8,9 cái đinh vào khu vực xung quanh đỉnh đầu cháu A., mỗi lần như vậy cháu A. đều khóc và hét lên.

Sau khi đóng đinh vào đầu cháu A., Huyên chở cháu đến nhà một người Huyên và Luyến thuê trông trẻ trước đó gửi nhờ rồi gã đàn ông quay về phòng trọ đi ngủ.

Khoảng 16h cùng ngày, trong lúc đi làm về chị Luyến gọi điện cho Huyên đến đón cháu A về. Sau khi đến đón cháu A, Huyên phát hiện cháu A. có biểu hiện buồn nôn, sức khoẻ yếu, đứng không vứng nên cả Huyên và chị Luyến bế cháu A. về phòng trọ rồi gọi xe taxi đưa cháu A. đến BV huyện Thạch Thất, sau đó chuyển đến bệnh viện Xanh Pôn để điều trị.

Hiện tại, cháu Đ.N.A đang được điều trị tại khoa Hồi sức Nhi, Bệnh viện Xanh Pôn (Hà Nội) trong tình trạng rất nguy kịch. Kết quả chụp cắt lớp đa dãy phát hiện có 9 dị vật trong hộp sọ, hình dạng giống như đinh gỗ đâm vào tổ chức não.

