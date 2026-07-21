Liên quan vụ “bé 3 tuổi bị bạo hành ở TP.HCM” như đã thông tin, ngày 21/7, Cơ quan chức năng đã có báo cáo chính thức về kết quả xử lý vụ việc bạo hành trẻ em xảy ra trên địa bàn.

Theo cơ quan chức năng, ngày 3/7, Công an phường Lái Thiêu tiếp nhận trình báo của bà B.T.T.V. (SN 2000, ngụ phường Hiệp Bình, TP.HCM) tố giác ông Nguyễn Hiền Phúc (SN 2001, ngụ phường Lái Thiêu, TP.HCM) có hành vi bạo lực với cháu H.B.T.D (sinh tháng 1/2023).

Quá trình xác minh cho thấy, trong thời gian chung sống với bà V, ông Phúc đã nhiều lần tác động đến thân thể cháu bé vào các thời điểm tháng 1, tháng 3 và tháng 4 năm 2026.

Từ các tài liệu, chứng cứ là hình ảnh và video do Công an phường Lái Thiêu thu thập, Nguyễn Hiền Phúc đã thừa nhận hành vi của mình. Đánh giá đây là vụ việc có tính chất nghiêm trọng xảy ra trong môi trường gia đình, lực lượng chức năng đã chuyển hồ sơ sang Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Về tình trạng hiện tại của nạn nhân, cháu bé đã được mẹ đưa về quê sinh sống cùng gia đình để trực tiếp chăm sóc nhằm bảo đảm an toàn. Tuy các cơ quan, đơn vị liên quan chưa thể tiến hành đánh giá trực tiếp đối với trẻ, nhưng đến nay không ghi nhận thông tin trẻ tiếp tục bị đe dọa hay có nguy cơ bị bạo lực.

Sở Y tế TP.HCM cũng đề xuất cần tiếp tục theo dõi, đánh giá và hỗ trợ tâm lý nhằm bảo đảm quyền và lợi ích tốt nhất của trẻ em. Đồng thời, nhằm bảo vệ an toàn lâu dài cho nạn nhân, UBND phường Lái Thiêu được giao phối hợp cùng Trung tâm Công tác xã hội - Quỹ Bảo trợ trẻ em Bình Dương và Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.HCM duy trì liên hệ mật thiết với gia đình.

Các đơn vị này có trách nhiệm theo dõi sát diễn biến vụ việc, sẵn sàng triển khai các biện pháp can thiệp, bảo vệ và kết nối dịch vụ trợ giúp xã hội khi có nhu cầu phát sinh. Bên cạnh đó, Sở Y tế sẽ tiếp tục cập nhật tình hình của trẻ để báo cáo UBND TP.HCM và Cục Bà mẹ và Trẻ em thuộc Bộ Y tế khi có diễn biến mới.

Trước đó, ngày 4/7, Công an phường Lái Thiêu đã bắt khẩn cấp Nguyễn Hiền Phúc để điều tra về hành vi “Hành hạ người khác”.