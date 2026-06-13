Một phiên tòa vừa được mở tại Singapore hôm 11/6 vừa qua để xem xét lại vụ việc vào năm ngoái, khi một cậu bé 3 tuổi tại Singapore tử vong do đuối nước trong bể bơi chung cư khi vẫn đang được bảo mẫu trông nom. Cũng từ phiên tòa này, lời khai của bảo mẫu đã được chứng minh là không đúng vì nó mâu thuẫn với bằng chứng từ camera an ninh.

Câu chuyện khiến nhiều bậc phụ huynh giật mình, vì nhiều người, do quá bận rộn, đã phải nhờ cậy đến những người giữ trẻ trong việc chăm sóc và bảo đảm an toàn cho con cái mình.

Được biết, bảo mẫu khẳng định bà đã trông chừng cậu bé 3 tuổi trong suốt thời gian đó tuy nhiên camera giám sát đã cho thấy sự mâu thuẫn với lời khai này.

Cậu bé 3 tuổi tử vong ở bể bơi chung cư

Thông tin được đăng tải trên tờ Mothership cho biết, vụ việc đã xảy ra vào ngày 5 tháng 3 năm 2025, tức là cách đây hơn 1 năm. Một cậu bé 3 tuổi đang đi xe scooter thì không may bị ngã xuống bể bơi chung cư sau khi mất kiểm soát. Theo báo The Straits Times (ST), bảo mẫu khai bà ta đã nhảy xuống cứu cậu bé dù không biết bơi, và các nhân viên y tế đã cố gắng hồi sức cho cậu bé, nhưng rất đáng tiếc là cậu bé đã tử vong tại bệnh viện cùng ngày.

(Ảnh minh họa)

Đưa tin về cuộc điều tra của điều tra viên, hãng tin Channel News Asia (CNA) cho biết bảo mẫu và đứa trẻ có mối quan hệ rất tốt, cậu bé gọi bảo mẫu là bà vì người phụ nữ 60 tuổi này đã trông nom cậu bé từ khi cậu mới 8 tháng tuổi.

Theo ST, khoảng 6 giờ chiều hôm đó, bảo mẫu đã đưa cậu bé đến sân chơi chung cư để cậu bé có thể đi xe scooter. Cha của cậu bé đã dặn bà luôn phải đi theo cậu. Tuy nhiên, camera giám sát cho thấy cậu bé đã đi xe scooter mà không có ai trông nom, và phải 46 giây sau thì người bảo mẫu mới đứng dậy đi tìm cậu. Chính trong khoảng thời gian này, cậu bé đã ngã xuống bể bơi và bị đuối nước.

Lời khai của bảo mẫu mâu thuẫn với video do camera an ninh ghi lại

Theo CNA, nhân viên điều tra ghi nhận rằng bảo mẫu đã "không thành thật" trong các câu trả lời của mình trong quá trình điều tra. Thay vào đó, nhân viên điều tra lưu ý rằng người phụ nữ này đã chọn cách lảng tránh câu hỏi. Theo CNA, ban đầu bà ta khai rằng mình đã quay người để đặt chai nước lên ghế, và đó là lúc bà ta nói rằng mình đã mất dấu cậu bé, nhưng không có hành động nào như vậy được ghi lại trên camera giám sát.

Từ điều nay, điều tra viên cho rằng người giữ trẻ đã có hành động lảng tránh trách nhiệm.

Tòa án Singapore đã công bố kết quả điều tra về vụ việc hôm 11/6 vừa qua.

Bà ta cũng khai rằng chính mình là người phát hiện ra cậu bé trong bể bơi và nhảy xuống đó để cứu cậu bé, CNA đưa tin, nhưng điều này đã bị bác bỏ bởi cuộc điều tra của cảnh sát. Theo đó, camera an ninh cho thấy một người phụ nữ đi ngang qua đó đã tình cờ nhìn thấy cậu bé dưới nước, và một người đàn ông đi ngang qua đã báo cho người giữ trẻ. Đến lúc đó, bảo mẫu mới biết đến sự việc, nhưng mọi chuyện đã quá muộn. Điều này cũng được xác nhận bởi đoạn video của camera giám sát.

Cuối cùng, trước những bằng chứng không thể chối cãi, bảo mẫu đã phải thừa nhận rằng bà ta đã không hề chú ý đến cậu bé trong suốt thời gian đó, CNA đưa tin. Theo ST, nhân viên điều tra Brenda Chua kết luận rằng không có dấu hiệu phạm tội, và cho biết thêm rằng cậu bé đã tử vong do đuối nước và đây hoàn toàn là một vụ tai nạn.

Theo CNA, điều tra viên Brenda Chua cũng kêu gọi các bậc phụ huynh cũng như những người trông trẻ phải giám sát chặt chẽ trẻ nhỏ chơi xung quanh bể bơi, không bao giờ được để chúng ở ngoài tầm mắt để ngăn ngừa những sự việc đáng tiếc tương tự xảy ra. Trong khi đó, tờ ST đưa tin rằng tòa án không đề cập đến việc có bất kỳ hành động pháp lý nào được thực hiện đối với người giữ trẻ vì sự tắc trách của mình, dẫn đến việc cậu bé 3 tuổi tử vong hay không.

(Theo Mothership)