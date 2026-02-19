Chùm ảnh hiện trường vụ lật đò chở 7 người một gia đình ngày mùng 3 Tết: 4 nạn nhân chết và mất tích, bé 3 tuổi không qua khỏi

Trưa 19/2/2026, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an tỉnh Quảng Trị đã huy động lực lượng, phương tiện phối hợp cùng các đơn vị chức năng tổ chức tìm kiếm cứu nạn các nạn nhân trong vụ lật đò xảy ra trên Sông Gianh, đoạn qua hai xã Tuyên Bình và Tuyên Hóa.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11h cùng ngày, chiếc đò gặp nạn khi đang di chuyển trên sông. Thời điểm xảy ra sự cố, trên đò có 7 người. Ba người được cứu sống và đưa lên bờ an toàn, hai người được xác định đã tử vong, còn hai người mất tích.

Hiện trường nơi xảy ra vụ chìm đò trên sông Gianh

Khu vực xảy ra vụ lật đò được khoanh vùng, nhiều xuồng máy liên tục rà soát mặt nước.

Thợ lặn chuyên nghiệp xuống dòng sông sâu để tìm kiếm các nạn nhân còn mất tích.

Ngay khi nhận tin báo, lực lượng PC07 nhanh chóng điều động cán bộ, chiến sĩ cùng xuồng máy chuyên dụng, thiết bị lặn và các phương tiện cứu hộ đến hiện trường. Khu vực xảy ra tai nạn được khoanh vùng, các tổ công tác triển khai tìm kiếm cả trên mặt nước lẫn dưới lòng sông. Công tác cứu nạn được tiến hành khẩn trương trong điều kiện thời tiết và dòng chảy phức tạp.

Ngoài lực lượng chủ công, công an địa phương và chính quyền hai xã cũng tích cực phối hợp hỗ trợ. Nhiều phương tiện dân sự được huy động rà soát dọc hai bên bờ sông, mở rộng phạm vi tìm kiếm. Lãnh đạo phòng trực tiếp có mặt tại hiện trường để chỉ đạo, động viên các lực lượng tham gia.

Người dân địa phương tập trung dọc hai bên bờ sông, dõi theo công tác cứu hộ.

Công tác cứu nạn vẫn được duy trì liên tục với hy vọng sớm tìm thấy các nạn nhân còn lại.

Lực lượng chức năng sử dụng móc câu và thiết bị dò tìm dưới lòng sông.

Đến nay, công tác tìm kiếm các nạn nhân vẫn đang được triển khai. Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. Vụ lật đò một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về việc bảo đảm an toàn giao thông đường thủy, nhất là tại những khu vực sông có dòng chảy mạnh như sông Gianh.

Trước đó, báo Lao động dẫn nguồn tin từ UBND xã Tuyên Bình (tỉnh Quảng Trị) cho biết, toàn bộ nạn nhân trong vụ lật thuyền trên sông Gianh đều là người trong một gia đình, cùng trú tại thôn Tân Hóa.

Theo thông tin từ địa phương, trên thuyền có 7 người, trong đó, vợ chồng ông N.V.T. (SN 1958) và bà C.T.N (SN 1958) cùng di chuyển. Hiện ông T. đang mất tích, còn bà N đã tử vong.

Con dâu của ông T. là chị N.T.H. (SN 1990) cùng 2 con là N.D.K. (SN 2014) và N.T.P. (SN 2016) được cứu sống. Ngoài ra, người con khác của chị H. là N.D.C. (SN 2012) hiện đang mất tích. Cháu N.A.N (SN 2023) đã tử vong.

Nhiều phương tiện dân sự được huy động hỗ trợ mở rộng phạm vi tìm kiếm.

UBND xã Tuyên Bình cho biết, khu vực xảy ra vụ lật thuyền trên sông Gianh có mực nước sâu, khiến công tác tìm kiếm, cứu nạn gặp nhiều khó khăn.

Đáng chú ý, các nạn nhân đều không mặc áo phao khi di chuyển bằng thuyền. Chính quyền địa phương cho biết đã nhiều lần tuyên truyền, nhắc nhở người dân chấp hành quy định bảo đảm an toàn giao thông đường thủy, tuy nhiên vẫn còn trường hợp chủ quan.

Hiện lực lượng chức năng tiếp tục tổ chức tìm kiếm các nạn nhân còn mất tích trên sông Gianh.