Vụ bắt quả tang ngoại tình hồi hộp nhất showbiz: Nam diễn viên cài định vị, tóm gọn chằng chứng sốc của vợ

Lee Seung Ju là 1 trong những nam diễn viên hài nhận được nhiều tình cảm yêu mến từ khán giả xứ kim chi. Mới đây, anh làm khách mời trong 1 talk show được phát sóng trên YouTube vào hôm 23/1 và gây sốc khi công khai chuyện bị bà xã "cắm sừng".

Theo lời Lee Seung Ju, anh quyết định đưa gia đình về huyện Goesan để các con được gần gũi với thiên nhiên. Tại đây, vợ nam diễn viên xin vào làm trợ lý cho 1 văn phòng bất động sản. Từ khi làm việc ở đây, vợ Lee Seung Ju bỗng dưng thay đổi tâm tính. Cô liên tục giục nam diễn viên ra ngoài gặp gỡ bạn bè và chi tiêu thẻ tín dụng gấp 2-3 lần so với thời gian trước. Khi nam nghệ sĩ chất vấn vợ về việc đột nhiên tiêu nhiều tiền hơn hẳn trước đây thì bị đàng gái thao túng tâm lý bằng những câu như "Anh bị hoang tưởng à? Anh bị ghen tuông à? Anh giống như bị tâm lý vậy ý". Theo thời gian, Lee Seung Ju phát hiện hóa ra sự thay đổi của bà xã xuất phát từ việc cô đã có nhân tình ở bên ngoài.

Lee Seung Ju cho biết bà xã đã thao túng tâm lý và quan hệ ngoài luồng sau lưng anh. Ảnh: Nate

Nam diễn viên cho biết anh đã cài định vị trên điện thoại để theo dõi vợ mình và nhanh chóng phát hiện cô ngoại tình, hú hí với người đàn ông làm cùng ngành bất động sản. Có bằng chứng ngoại tình của vợ trong tay, anh tức tốc trở về nhà và bắt gặp bà xã đang say khướt. Trong suốt 11 năm chung sống, đây là lần đầu anh thấy vợ say xỉn tới mức không biết trời đất là gì như vậy.

Ngay lúc đó, Lee Seung Ju tóm gọn thêm bằng chứng ngoại tình không thể chối cãi của vợ. Nam nghệ sĩ sinh năm 1978 bức xúc: "Khi tôi kiểm tra thì thấy quần nội y của cô ấy đã bị thay đổi so với lúc rời khỏi nhà. Sự việc đã đến nước này mà cô ấy còn mắng chửi ngược lại tôi. Khi tôi hỏi ‘Tại sao em lại đến chỗ đó?’ thì cô ấy biện minh rằng do tôi thường xuyên bạo hành, chửi bới nên đã khiến cô ấy sợ hãi tới mức phải đi trốn".

Trước ống kính, Lee Seung Ju cho biết mình không bạo hành người bạn đời, đồng thời khẳng định vợ anh đã "đổi trắng thay đen", bịa chuyện trắng trợn để che đậy mối quan hệ sai trái.

Màn bắt quả tang vợ ngoại tình của nam nghệ sĩ sinh năm 1978 đã gây chấn động dư luận mới đây. Ảnh: Naver

Sau đó, nam diễn viên họ Lee đã ly hôn vợ. Theo lời Lee Seung Ju, hôn nhân tan vỡ khiến anh suy sụp, muốn tự tử: "Gia đình tan nát. Lúc đó, tôi định kết liễu mạng sống tận 6 lần. Nhưng rồi mẹ đã đến bên tôi gào khóc ‘Con chết rồi thì các con của con phải làm sao đây?’. Tôi nhìn vào gương và thấy bộ dạng thảm hại của mình ở trong đó. Lúc ấy tôi đã tỉnh ngộ. Tôi tự nhủ ‘Mình phải mạnh mẽ đứng dậy, mình phải sống thì các con mới sống tốt được’. Sau đó, tôi làm việc quần quật, ban ngày làm shipper, ban đêm làm thêm việc khác và chăm chỉ làm cả công việc như 1 YouTuber. Con trai tôi giờ đang học lớp 11, còn con gái thì lên lớp 9".

Ngoài ra, Lee Seung Ju đã quyết định chuyển sang làm thám tử tư chuyên xứ lý các vụ việc ngoại tình sau cú sốc bị vợ phản bội. Anh cho biết thêm: "Tôi chính là nạn nhân của hành vi ngoại tình. Nên giờ tôi đi làm thám tử tư với mục tiêu tóm sống những kẻ ngoại tình đang phá hoại hôn nhân của người khác. Nhiều nạn nhân liên hệ với tôi để nhờ truy tìm bằng chứng ngoại tình, và tôi thay mặt họ lên tiếng. Bởi vì chính tôi cũng là 1 nạn nhân".