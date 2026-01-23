Vào ngày 20/1, chương trình Crime Chief của đài JTBC tiết lộ 1 thí sinh show hẹn hò thực chất là "tiểu tam", từng bị kiện vì tội ngoại tình. Người cung cấp thông tin là 1 phụ nữ khoảng 40 tuổi đã ly dị chồng vào năm 2022. Gần đây cô xem tivi và thấy tình nhân của chồng cũ đang tham gia một chương trình hẹn hò.

Theo Crime Chief, người phụ nữ này đã ly dị vì chồng ngoại tình và theo đuổi vụ kiện ly hôn và đã thắng kiện. Tuy nhiên, cô đã phải chịu đựng rất nhiều sau khi bị chia cách khỏi các con trong suốt quá trình này. Cô cho biết sau khi chuyển đi và sống ly thân với chồng cũ, mâu thuẫn giữa hai người càng trở nên sâu sắc. Qua một người quen, cô biết chồng cũ đã nắm tay và khoác tay một người phụ nữ khác vào ban đêm. Sau đó, cô xác nhận rằng người phụ nữ đó là nhân viên tại công ty của chồng cũ và hai người đã cùng nhau đi du lịch nước ngoài. Tòa án phán quyết rằng cả người chồng và nhân tình đều phải chịu trách nhiệm về sự đổ vỡ của hôn nhân, yêu cầu họ cùng nhau bồi thường 30 triệu won (538 triệu đồng) cho người vợ.

Người phụ nữ tố cáo "tiểu tam" phá hoại gia đình cô xuất hiện trên show hẹn hò. Ảnh: Koreaboo

Người phụ nữ chua xót: "Vì cô ta mà tôi không thể sống cùng những đứa con mà tôi yêu thương nhất nữa. Việc nhìn thấy cô ta xuất hiện trên một chương trình hẹn hò thật sự gây sốc. Điều đó quá đau đớn. Tôi không thể ngủ được nhiều ngày và cứ khóc mãi. Dù thế nào đi nữa, gia đình chúng tôi đã tan vỡ vì cô ta, vậy mà cô ta dường như không hề cảm thấy tội lỗi và vẫn xuất hiện trên chương trình hẹn hò như thể không có chuyện gì xảy ra. Chỉ riêng điều đó thôi đã đủ gây sốc rồi”.

Dù được tòa phán phải bồi thường 30 triệu won cho người vợ, nhưng đến nay cặp đôi "mèo mả gà đồng" vẫn chưa gửi tiền. Dựa trên thông tin người phụ nữ cung cấp, nhân tình được xác định là người chơi trong chương trình truyền hình thực tế Co-Living Blind Date của đài SBS. Tuy nhiên, người chơi này đã phủ nhận các cáo buộc: “Việc này không liên quan gì đến tôi; tôi chưa bao giờ nhận được bất kỳ văn bản tòa án nào. Nếu những câu chuyện vô căn cứ này tiếp tục lan truyền, tôi sẽ có hành động pháp lý”.

Dù tòa phán quyết phải bồi thường 30 triệu won nhưng cặp đôi "mèo mả gà đồng" vẫn chưa gửi tiền cho người phụ nữ thắng kiện. Ảnh: Koreaboo

Tuy nhiên phía chương trình Co-Living Blind Date đã nhanh chóng hành động. Họ cắt cảnh của người chơi này và đang xem xét khả năng khởi kiện đòi bồi thường thiệt hại. Ekip chương trình trả lời: "Lập trường của chúng tôi vẫn giống như những gì đã được truyền đạt cho Crime Chief. Thông qua hợp đồng tham gia, chúng tôi yêu cầu tất cả người chơi phải đảm bảo rằng họ chưa từng dính líu đến bất kỳ vụ bê bối xã hội nào trong quá khứ (như tội phạm, ngoại tình hoặc bạo lực học đường). Các điều khoản xử phạt đối với hành vi vi phạm hợp đồng được quy định rõ ràng. Mặc dù chúng tôi đã thực hiện các biện pháp để ngăn chặn bất kỳ ai che giấu quá khứ không tốt, nhưng sự việc này vẫn xảy ra và chúng tôi hiện đang xác minh sự thật với cá nhân có liên quan. Bất kể kết quả xác minh như thế nào, phần cảnh quay còn lại của người chơi nói trên sẽ bị cắt bỏ. Chúng tôi thành thật xin lỗi những người chơi khác và khán giả".

Co-Living Blind Date là chương trình truyền hình thực tế hẹn hò của đài SBS. Trong đó người chơi bao gồm 10 người đàn ông và phụ nữ độc thân muốn kết hôn, cùng với 10 người mẹ của họ. Họ sống chung với nhau trong 5 đêm và 6 ngày để theo đuổi mục tiêu chung là lập gia đình.

Co-Living Blind Date là show hẹn hò của đài SBS. Ảnh: Chosun

Nguồn: Koreaboo