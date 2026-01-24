Tình hình của Tóc Tiên

Sau nhiều ngày gần như "đóng băng" mọi hoạt động công khai, Tóc Tiên mới đây đã có động thái mới khiến cộng đồng mạng lập tức chú ý. Trên kênh broadcast cá nhân, nữ ca sĩ thay đổi tên kênh từ cách gọi quen thuộc gắn với fanclub sang cái tên mới: Tiêng iu ơi - toy iu yên, kèm theo biểu tượng hoa và nơ.

Việc đổi tên broadcast chỉ là động thái nhỏ và nữ ca sĩ cũng không lộ diện, tuy nhiên, với những người theo dõi Tóc Tiên, đây được xem như một tín hiệu nhẹ nhàng cho thấy cô đã sẵn sàng kết nối trở lại với khán giả, đặc biệt là người hâm mộ.

Tóc Tiên thay đổi tên broadcast vào lúc giữa đêm. Ảnh: Chụp màn hình

Nữ ca sĩ vẫn chưa chủ động lộ diện nhưng đây cũng là tín hiệu nhẹ nhàng ngầm xác nhận Tóc Tiên chuẩn bị trở lại sau nhiều ngày im ắng bất thường. Ảnh: FBNV

Ngay sau khi công bố thông tin ly hôn, Tóc Tiên nhanh chóng khóa phần bình luận trên bài đăng. Từ thời điểm đó, nữ ca sĩ gần như "ở ẩn" hoàn toàn trên mạng xã hội, không có thêm bất kỳ cập nhật mới nào.

Không chỉ trên mạng xã hội, Tóc Tiên cũng vắng mặt tại các sự kiện giải trí thời gian qua. Gần đây, một sự kiện của thương hiệu xa xỉ quy tụ nhiều gương mặt quen thuộc được tổ chức, và theo thông tin ban đầu, Tóc Tiên có tên trong danh sách khách mời. Tuy nhiên, đến phút chót, nữ ca sĩ đã không xuất hiện, càng khiến sự quan tâm của công chúng tăng thêm.

Tóc Tiên khóa bình luận trong bài đăng thông báo ly hôn Touliver. Ảnh: Chụp màn hình

Lần lộ diện hiếm hoi gần nhất của Tóc Tiên là vào ngày 18/1, khi cô được bắt gặp tại chung cư tại phường Cát Lái (TP.HCM). Được biết, Tóc Tiên đã dọn ra căn hộ cao cấp này từ khoảng tháng 9 năm ngoái. Nữ ca sĩ thỉnh thoảng chia sẻ hình ảnh check-in trong căn hộ hoặc khoe view ban công với góc nhìn ngắm trọn thành phố.

Trong lần lộ diện mới nhất, Tóc Tiên mặc trang phục thoải mái, vẻ ngoài giản dị và đeo khẩu trang bước xuống xe. Nữ ca sĩ xuất hiện với vẻ ngoài giản dị, di chuyển một mình và gây chú ý chính là Tóc Tiên vẫn di chuyển bằng chiếc xe chung của cô và chồng cũ. Đây là chiếc xe do Touliver cầm lái và từng được anh chia sẻ trên trang cá nhân.

Bắt gặp Tóc Tiên hậu thông báo ly hôn (Clip: Đi Soi Sao Đi)

Tóc Tiên và Touliver bén duyên từ chương trình The Remix, trải qua nhiều năm hẹn hò kín tiếng trước khi chính thức về chung một nhà bằng một hôn lễ ấm cúng và giản dị tại Đà Lạt. Sau gần 6 năm chung sống, ngày 17/1, Tóc Tiên xác nhận dừng lại mối quan hệ vợ chồng với Touliver.

Tóc Tiên đã nhắn nhủ tới Touliver: "Em muốn gửi lời chân thành nhất đến anh - người đồng hành 10 năm của em: Cảm ơn vì đã bên nhau 10 năm qua. Không biết cảm ơn bao nhiêu cho đủ. Mong rằng mỗi người trong chúng ta đều có thể nhẹ nhàng bước tiếp hành trình của riêng mình.

Với Tiên, 10 năm qua sẽ mãi luôn là một đoạn đời hạnh phúc, biết ơn và đáng trân trọng vô cùng. Chúng tôi đã trưởng thành hơn vì nhau, tử tế hơn cùng nhau, bình yên hơn nhờ có nhau. Nếu không là anh Hoàng, 10 năm của Tiên đã không thể trọn vẹn đến thế. Nếu không là Touliver, 10 năm của ca sĩ Tóc Tiên đã không thể thăng hoa đến thế. Và nếu không là chúng ta, 10 năm qua đã không thể ý nghĩa đến thế. Tiên nghĩ rằng, cuộc đời là những mảnh ghép mang tên 'lựa chọn'. Và dù cho sự lựa chọn ấy có khó khăn đến mấy, một ngày nào đó chúng ta sẽ hiểu ra kết thúc là để khởi đầu".