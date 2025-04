Vụ bảo mẫu ép trẻ ăn đầy bạo lực ở Bến Tre: Thông tin mới nhất về cơ sở trông giữ trẻ

Xuất hiện trên mạng xã hội từ sáng nay (17/4), đoạn clip ghi lại cảnh một bảo mẫu cho trẻ nhỏ ăn đầy bạo lực khiến dư luận vô cùng phẫn nộ. Theo nội dung đoạn clip, bảo mẫu dùng 2 tay, 1 tay nắm đầu trẻ ngửa ra sau, 1 tay liên tục đổ thức ăn vào miệng bất chấp đứa trẻ đang khóc, vì thế thức ăn tràn hết ra bên ngoài. Thậm chí, lúc này đứa trẻ còn không mặc áo.

Hình ảnh bảo mẫu cho trẻ ăn đầy bạo lực gây bức xúc. (Ảnh cắt từ clip)

Trả lời trên Sài Gòn Giải Phóng, ông Trần Văn Hồng - Chủ tịch UBND thị trấn Tiệm Tôm (huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre) xác nhận vụ việc xảy ra tại lớp mầm non Thu Sương (khu phố An Bình, nằm trên Quốc lộ 57). Nhóm lớp mầm non này thành lập vào năm 2024 và có ít bảo mẫu.

Cũng theo ông Hồng, vào ngày hôm qua (16/6), đoàn kiểm tra của thị trấn Tiệm Tôm đã đến làm việc tại nhóm lớp mầm non Thu Sương và cho tạm ngưng hoạt động để có hướng xử lý tiếp theo.