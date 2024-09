Chiều 5-9, Ban Tuyên giáo Thành ủy, Sở Thông tin và Truyền thông TP HCM họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn.



Tại buổi họp báo, lãnh đạo UBND quận 12 đã thông tin về vụ bạo hành trẻ ở Mái ấm Hoa Hồng tại khu phố 2, phường Trung Mỹ Tây, quận 12.

Bà Võ Thị Chính, Phó Chủ tịch UBND quận 12 cho biết lãnh đạo quận lấy làm tiếc khi vụ việc xảy ra; Ảnh: PHẠM DŨNG

Bà Chính thông tin thời gian qua, quận 12 đã có nhiều chỉ đạo, tăng cường công tác giám sát, kiểm tra để phòng ngừa các vi phạm trong các cơ sở trợ giúp xã hội, nhất là công tác chăm lo cho trẻ em, người có hoàn cảnh khó khăn.

Đối với Mái ấm Hoa Hồng, quận 12 đã nhiều lần kiểm tra. Mới nhất tháng 7 vừa rồi, MTTQ quận 12 đã trực tiếp xuống cơ sở này giám sát. Tuy nhiên, chưa lần nào kiểm tra phát hiện số lượng trẻ chăm sóc tại đây vượt quá số lượng cũng như hành vi bạo hành trẻ.

Theo Phó Chủ tịch UBND quận 12, điều này cho thấy chủ mái ấm đã hành vi đối với cơ quan nhà nước. Bà Chính cảm ơn báo chí, nhờ nghiệp vụ báo chí đã phát hiện ra vụ việc, giúp cho quận 12 làm sáng tỏ, xử lý nghiêm minh vụ việc.

Cơ sở trợ giúp xã hội Mái ấm Hoa Hồng được thành lập theo Quyết định số 917/GPHĐ ngày 7-7-2023 của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận 12.

Người đại diện theo pháp luật của Mái ấm Hoa Hồng là bà Giáp Thị Sông Hương. Chức năng được cấp phép của Mái ấm Hoa Hồng là trợ giúp, nuôi dưỡng các trẻ em cơ nhỡ, trẻ em bị bỏ rơi, trẻ em bị mô côi, sống lang thang. Quy mô chăm sóc được cấp phép là không quá 39 trẻ.

Sau khi báo chí phản ánh tình trạng bạo hành trẻ em đang được nuôi dạy tại đây, UBND quận 12 đã lập các tổ công tác đến kiểm tra, xác minh. Kết quả, tại thời điểm tổ công tác đến làm nhiệm vụ ghi nhận có mặt 86 trẻ.

Trong đó, 15 trẻ sơ sinh, 36 trẻ từ 1-2 tuổi, 31 trẻ từ 3-5 tuổi đang học tại trường Mầm Non Sóc Bông, 3 trẻ từ 6-12 tuổi và 1 trẻ đang điều trị bệnh tại bệnh viện. Có 15 nhân viên đang phục vụ tại Mái ấm Hoa Hồng.

Đối chiếu Quyết định thành lập số 917/GPHĐ ngày 7-7-2023 của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận 12, Mái ấm Hoa Hồng có quy mô cho phép tiếp nhận chăm sóc tối đa là 39 trẻ, tuy nhiên, Mái ấm Hoa Hồng đã vi phạm quy định tiếp nhận, chăm sóc là 86 trẻ (vượt 47 trẻ).

UBND quận 12 đã chỉ đạo ban hành quyết định đình chỉ, thu hồi giấy phép hoạt động của Mái ấm Hoa Hồng.

Tại buổi họp báo, ông Nguyễn Tăng Minh, Phó Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội TP HCM, nhấn mạnh pháp luật nghiêm cấm hành vi bạo lực trẻ em. Sở nhận định vụ việc xảy ra ở Mái ấm Hoa Hồng có tính nghiêm trọng, cần xử lý nghiêm để răn đe trước pháp luật.

Ông Nguyễn Tăng Minh, Phó Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội TP HCM

"Quan điểm của sở từ khi tiếp nhận thông tin là phải xử lý nghiêm những người có hành vi bạo lực trẻ em”- ông Minh khẳng định và cho biết sở đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin, tài liệu để cơ quan có thẩm quyền thu thập phục vụ điều tra, xác minh, xử lý.

Về trách nhiệm quản lý các cơ sở bảo trợ xã hội, ngoài kế hoạch kiểm tra, giám sát định kỳ hàng năm, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tiếp tục rà soát, kiểm tra, giám sát tất cả cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập, kể cả cơ sở do quận, huyện, TP Thủ Đức quản lý.

Việc này nhằm ngăn ngừa phát sinh các vụ bạo hành tại cơ sở trợ giúp xã hội. Hiện nay để đảm bảo công tác quản lý, hướng dẫn nghiệp vụ chuyên môn trong công tác trợ giúp xã hội tại các cơ sở, có 3 cấp quản lý: cấp thành phố do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý, cấp quận - huyện – TP Thủ Đức do Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội và cơ sở dưới 10 đối tượng do UBND cấp xã quản lý.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cũng thường xuyên đề nghị, nhắc nhở các địa phương quan tâm kiểm tra, giám sát các cơ sở trú đóng trên địa bàn.

Hiện tại, TP HCM có 16 cơ sở bảo trợ xã hội công lập đang tiếp nhận, quản lý, nuôi dưỡng, chăm sóc 6.505 đối tượng bảo trợ xã hội; 64 cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập đã tiếp nhận, quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng 3.177 trường hợp. Trong đó, 23 cơ sở thuộc thẩm quyền quản lý cấp thành phố, 41 cơ sở thuộc thẩm quyền của quận, huyện, TP Thủ Đức.



Đến 19 giờ ngày 4-9, 3 trung tâm trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã tiếp nhận toàn bộ trẻ từ Mái ấm Hoa Hồng. Các trung tâm đã tổ chức khám sức khỏe, chỉ định lượng sữa, thức ăn phù hợp với độ tuổi, sức khỏe và bố trí nơi ở, người chăm sóc, ổn định tinh thần cho trẻ.

Sáng 5-9, các trung tâm tiến hành tiêm ngừa cho các bé theo quy định để đảm bảo sức khỏe và phòng tránh dịch bệnh.