Vụ anh chồng "tác động" em dâu ở Lạng Sơn: Bản thỏa thuận với những con số cay đắng đến khó tin

Mạng xã hội hôm nay phẫn nộ trước đoạn clip ghi lại cảnh tượng kinh hoàng xảy ra tại Lạng Sơn. Giữa không gian riêng tư, một người anh chồng đã hùng hổ xông tận vào phòng riêng để chửi bới, nhục mạ em dâu bằng những từ ngữ thô tục nhất. Đau lòng hơn, sự việc diễn ra ngay trước mặt đứa trẻ mới chỉ 3 tháng tuổi. Tiếng quát tháo của người lớn hòa lẫn với tiếng khóc ngằn ngặt, hoảng loạn của trẻ thơ tạo nên một khung cảnh ám ảnh, khiến bất cứ ai xem qua cũng phải nhói lòng.

Trích 1 đoạn thoại từ camera an ninh ghi lại:

Anh chồng: "Mày không biết rửa bát à? Tao không muốn nói đâu nhưng mày không biết cư xử M. ạ. Mày đừng để tao điên tiết lên, con ngu... Mày nhớ câu của tao nhé, mày ngu như con chó!".

Em dâu (vừa vỗ con nhỏ vừa trả lời): "Ngày nào ăn cơm xong em chẳng rửa bát, em không rửa thì chồng em rửa... Vâng đúng rồi, em ngu vậy thôi!".

Cô liên tục gọi chồng mình: "Anh ơi, anh ơi..." nhưng người chồng vẫn lặng yên một cách bạc nhược.

Anh chồng (quay sang mắng em trai): "Mày không dạy được con vợ mày thì cho mày ở riêng!".

Em dâu: "Anh không có quyền đánh, anh chửi tôi được nhưng anh không có quyền chửi bố mẹ tôi!"...

Sau đó 2 bên vẫn tranh luận lời qua tiếng lại, có lẽ vì bức xúc lâu ngày nên cô em dâu cũng phản kháng lại khi bị anh chồng chửi cả bố mẹ cô.

Mặc cho người vợ phản kháng yếu ớt để bảo vệ danh dự gia đình mình, người anh chồng vẫn không dừng lại, thậm chí có hành động động tay động chân trong khi người chồng chỉ can ngăn bằng một tiếng "thôi" đầy bất lực.

Bản thỏa thuận có 1-0-2: Mất 70 triệu dứt tình cha con

Đoạn camera ghi lại từ tháng 7 năm 2025, nhưng dư âm của nó đến nay vẫn khiến dư luận sục sôi khi chị M. (người vợ) đã quyết định rời khỏi cuộc hôn nhân độc hại này. Thế nhưng, cái giá của sự tự do lại được đong đếm bằng một "Bản thỏa thuận" rùng mình đến mức khó tin.

Gia đình nhà nội đã tính toán chi li từng đồng, từ vàng mừng cưới đến số tiền lương người chồng từng đưa cho vợ để nuôi con. Bản thỏa thuận ghi rõ:

Hoàn trả lại 12 chỉ vàng mừng cưới.

Hoàn trả 70 triệu tiền lương người chồng chuyển cho vợ từ tháng 11/2024 đến tháng 9/2025 (khoảng thời gian vợ bầu bí, sinh con).

Hoàn trả 40 triệu tiền mừng cưới của nhà trai.

Nhưng cô vợ đã "xóa nợ" được 70 triệu đó bù vào khoản "tổn thất tinh thần và thể xác" sau sinh.

Đau đớn nhất chính là dòng cam kết cuối đơn: Đứa trẻ 3 tháng tuổi từ nay về sau sẽ không liên quan gì đến người bố và gia đình nội. Người cha ấy đã đặt bút ký một cách dứt khoát, chấp nhận "bán đứt" tình phụ tử để đổi lấy những con số tài chính. Đây không còn là chuyện rửa bát, mà là sự phơi bày một lối sống cạn kiệt nhân tính.

Tips sống còn cho phụ nữ nếu rơi vào nhà chồng độc hại

Nếu bạn đang thấy mình trong hình ảnh của chị M., hãy tỉnh táo để tự cứu lấy mình trước khi quá muộn:

Ghi lại bằng chứng nhưng không đối đầu trực diện: Khi bị hành hung hoặc nhục mạ, hãy cố gắng giữ bình tĩnh để quay phim, ghi âm. Đừng tranh cãi với kẻ đang mất kiểm soát (điều mà M. đã làm và bị anh chồng tác động vật lý), sự an toàn của bạn và con là số 1. Những bằng chứng này sẽ giúp bạn thắng thế trước pháp luật.

Nhận diện sự bạc nhược của người chồng: Một người chồng để anh em mình vào tận phòng đánh chửi vợ mà chỉ đứng nói "thôi" thì đó không phải là chỗ dựa. Đừng hy vọng họ sẽ thay đổi, vì sự im lặng đó chính là sự đồng lõa.

Minh bạch tài chính và giữ giấy tờ tùy thân: Luôn có một khoản quỹ đen và giữ kín các loại giấy tờ quan trọng (CCCD, giấy khai sinh của con). Nhiều nhà chồng sẽ dùng việc "siết" giấy tờ hoặc tài chính để ép bạn không được ly hôn hoặc không được nuôi con.

Sẵn sàng "trả nợ" để mua tự do: Đôi khi, việc trả lại vàng hay tiền cho những kẻ tính toán là cách nhanh nhất để "nhổ cái gai" độc hại ra khỏi đời mình. Tiền có thể kiếm lại, vàng có thể mua thêm, nhưng sự bình yên của tâm hồn và tương lai của con trẻ thì vô giá.

Đừng sợ hãi sự cô độc: Ra đi tay trắng với một đứa trẻ có thể đáng sợ, nhưng ở lại trong một ngôi nhà nơi bạn bị coi không bằng một con vật còn đáng sợ hơn gấp vạn lần.

Bản thỏa thuận kia có thể tước đi của chị M. những chỉ vàng, nhưng nó đã trả lại cho chị một cuộc đời mới. Chúc hai mẹ con sẽ vững vàng trên hành trình sắp tới, nơi không còn những tiếng mắng nhiếc vì một chiếc bát chưa rửa.