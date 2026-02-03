Vụ án 'Shark' Thủy: Bộ Công an yêu cầu người bị hại cung cấp thông tin địa chỉ mới

Bị can Nguyễn Ngọc Thủy ("Shark" Thủy)

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đã thụ lý điều tra vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Đưa hối lộ, Nhận hối lộ" xảy ra tại Công ty cổ phần tập đoàn giáo dục Egroup, Công ty cổ phần đầu tư và phân phối Egame, Công ty cổ phần thương mại dịch vụ Nhất Trần và các đơn vị có liên quan, do Nguyễn Ngọc Thủy ("Shark" Thủy) và đồng phạm thực hiện.

Trong quá trình điều tra vụ án từ tháng 3/2024 đến 01/7/2025, có nhiều bị hại và người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến vụ án trong hợp đồng hợp tác chiến lược, mua cổ phần khống ký kết từ năm 2015 đến năm 2023… và tại các bản tường trình, ghi lời khai đều ghi địa chỉ cũ trước 01/7/2025.

Để đảm bảo quyền lợi của mình khi thi hành án, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đề nghị các bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án (341 nhân viên) gửi thông tin cá nhân theo địa chỉ mới (sau 1/7/2025) (ghi rõ bị hại gói cổ phần Egame hay của các gói khác trong hệ sinh thái Egroup), đến Phòng 6, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Bộ Công an, số 47 Phạm Văn Đồng, phường Phú Diễn, thành phố Hà Nội, hoặc nhắn tin những nội dung (họ tên, số thẻ CCCD mới, địa chỉ mới, số điện thoại) cho đồng chí Điều tra viên, Thượng tá Tạ Quang Huy, điện thoại 0396.360.418.

Trước đó, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố các bị can trong vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Đưa hối lộ, Nhận hối lộ" xảy ra tại Công ty cổ phần tập đoàn giáo dục Egroup, Công ty cổ phần đầu tư và phân phối Egame, Công ty cổ phần thương mại dịch vụ Nhất Trần và các đơn vị có liên quan.

Trong đó, bị can Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn giáo dục Egroup, Công ty Egame) và Nguyễn Mạnh Phú (Kế toán trưởng Công ty Egame) bị truy tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Đưa hối lộ", quy định tại điểm a khoản 4 Điều 174, khoản 4 Điều 364 Bộ luật Hình sự.

Bị can Tống Thị Kim Liên (Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc tài chính Công ty Nhất Trần) bị truy tố về tội Nhận hối lộ, quy định tại điểm a khoản 4 Điều 354 Bộ luật Hình sự.

26 bị can khác bị truy tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", quy định tại điểm a khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Theo cáo trạng, từ năm 2014, với mục đích huy động tiền để trả nợ, sử dụng cá nhân và duy trì hoạt động của hệ sinh thái Egroup, Nguyễn Ngọc Thủy (Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Egroup và Công ty Egame) đã chỉ đạo sử dụng pháp nhân Công ty Egame để huy động tiền dưới hình thức chuyển nhượng cổ phần Công ty Egroup; chỉ đạo Nguyễn Mạnh Phú (Giám đốc Tài chính Công ty Egroup, Kế toán trưởng Công ty Egame), Phạm Thị Thanh Thọ (Kế toán trưởng Công ty Egroup) thực hiện nâng khống vốn điều lệ, nâng khống cổ phần của Công ty Egroup (từ 32 tỷ đồng = 32 triệu cổ phần lên 962,5 tỷ đồng = 962,5 triệu cổ phần).

Nguyễn Ngọc Thủy chỉ đạo Đặng Văn Hiền (Trưởng Ban quan hệ cổ đông), chỉ đạo 23 quản lý và các nhân viên kinh doanh Công ty Egame tìm kiếm khách hàng, đưa các thông tin gian dối để khách hàng tin tưởng mua cổ phần; chỉ đạo Nguyễn Mạnh Phú và Nguyễn Thị Hoài Hương, Kế toán Công ty Egame để ngoài sổ sách kế toán tiền chuyển nhượng cổ phần, quản lý, sử dụng tiền sai mục đích.

Bằng các thủ đoạn trên, từ năm 2015 đến 2023, Nguyễn Ngọc Thủy và đồng phạm đã chiếm đoạt của 10.063 người bị hại số tiền hơn 7.677 tỷ đồng.

Cáo trạng xác định, bị can Nguyễn Ngọc Thủy (Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Egroup và Công ty Egame) là người chủ mưu, chỉ đạo thực hiện hành vi phạm tội và sử dụng tiền chiếm đoạt, phải chịu trách nhiệm chính trong vụ án với số tiền chiếm đoạt là hơn 7.677 tỷ đồng của 10.063 người bị hại.

