Liên quan đến vụ án mạng 2 mẹ con tử vong tại nhà riêng, ngày 6-11, lãnh đạo UBND xã Thanh Tùng, tỉnh Cà Mau cho hay nghi phạm và nạn nhân là bà T.T.T. (SN 1974) có mối quan hệ vợ chồng chấp nối.

Căn nhà nơi mẹ con bà T. được phát hiện tử vong

"Nguyên nhân dẫn đến vụ việc trên có thể là do mâu thuẫn tình cảm. Tuy nhiên, vấn đề này đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Nghi phạm đã tự sát và tử vong tại xã Cái Nước, tỉnh Cà Mau cách nơi xảy ra vụ án mạng khoảng 20 km" – vị này thông tin thêm.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, khoảng 6 giờ 40 phút cùng ngày, ông Tạ Thanh Điền (ngụ xã Thanh Tùng) đến công an trình báo về việc phát hiện bà T. và con là bé N.N.K.A. (SN 2016) tử vong tại nhà riêng với nhiều vết thương trên người.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Thanh Tùng nhanh chóng có mặt, phối hợp cùng các đơn vị liên quan bảo vệ hiện trường. Vụ việc đã được báo cáo đến Công an tỉnh Cà Mau để chỉ đạo điều tra, xử lý.