2 mẹ con ở Cà Mau bị ong đốt, 1 người tử vong

Ngày 8-9, một lãnh đạo của UBND xã Khánh Lâm, tỉnh Cà Mau cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ 2 mẹ con bị ong vò vẽ đốt dẫn đến 1 người tử vong.

"Gia đình nạn nhân thuộc diện khó khăn tại địa phương. Xã Khánh Lâm đã thành lập đoàn thăm hỏi, hỗ trợ và động viên gia đình nạn nhân sớm vượt qua mất mát để ổn định cuộc sống", vị này thông tin thêm.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16 giờ 30 phút ngày 6-9, bà D.T.Q. (SN 1990; ngụ xã Khánh Lâm) dẫn theo con trai là bé T.V.P. (SN 2022) đem cơm cho chồng đang đi làm. Trên đường trở về nhà, cả 2 không may bị ong vò vẽ đốt nhiều vết vào cơ thể.

Phát hiện vụ việc, người dân lập tức đưa 2 mẹ con bà Q. đến cơ sở y tế cấp cứu. Tuy nhiên, bà Q. đã tử vong sau đó; còn bé P. đang được điều trị tại Bệnh viện Sản – Nhi Cà Mau.

Bệnh viện Sản – Nhi Cà Mau cho hay bé P. bị ong vò vẽ đốt hơn 50 vết, tình hình sức khỏe đã tạm ổn.