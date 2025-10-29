Ngày 28-10, TAND TP Hà Nội xét xử sơ thẩm 141 bị cáo trong vụ án đánh bạc, tổ chức đánh bạc xảy ra tại câu lạc bộ King Club (tầng 1 khách sạn Pullman, TP Hà Nội).

Nhiều bị cáo từng có chức vụ

Trong 141 bị cáo có 5 người bị truy tố "Tổ chức đánh bạc" là Cho Choon Keun, Shim Hawn Hee, Choi Jin Bok (cùng quốc tịch Hàn Quốc), Phan Trường Giang, Nguyễn Đình Lâm, số còn lại đối diện cáo buộc "Đánh bạc".

Phiên tòa mở ngày 28-10

Đáng chú ý, trong nhóm bị truy tố tội "Đánh bạc" có cựu Bí thư Thành ủy TP Hòa Bình (tỉnh Hòa Bình cũ) Ngô Ngọc Đức; cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Hồ Đại Dũng; cựu Chi cục trưởng Chi cục Quản lý chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Phú Thọ Đỗ Anh Tuấn; cựu Phó trưởng Phòng Khoa giáo văn xã, Văn phòng UBND tỉnh Phú Thọ Nguyễn Xuân Huệ. Đây là những người giữ chức vụ thời điểm trước khi sáp nhập tỉnh, thành.

Ngoài ra, đứng trước bục khai báo còn hàng loạt nhân vật từng là doanh nhân, ca sĩ, bác sĩ, luật sư...

Lộ chiêu trò ma mãnh

Tại tòa, chủ tọa cho biết 134/141 bị cáo đến tòa theo triệu tập. Có 2 người đang bỏ trốn, 1 trong 5 người được xét xử vắng mặt là bị cáo Hồ Đại Dũng.

Sau phần thẩm tra lý lịch, cáo trạng được đại diện cơ quan công tố công bố. Theo đó, Công ty Việt Hải Đăng kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài. Một trong 4 chi nhánh là King Club tại tầng 1 của khách sạn Pullman.

Công ty này ký hợp đồng 5 năm để Công ty HS Development Việt Nam (Công ty HS) của người Hàn Quốc tên Kim In Sung được điều hành hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng tại King Club và trả phí tháng cho Việt Hải Đăng.

Để vận hành King Club, Kim In Sung thuê Cho Choon Keun, Choi Jin Bok và Shim Hawn Hee làm quản lý. Các nhân viên đều là người Việt, chia 3 ca làm việc mỗi ngày, mỗi ca được một quản lý điều hành.

Nhóm Kim In Sung đặt ra quy định người Việt khi vào King Club phải xuất trình giấy tờ tùy thân, số điện thoại cho lễ tân. Sau đó lễ tân dùng máy chuyên dụng in tên giả bằng tiếng nước ngoài trên thẻ thành viên cấp cho người chơi chứ không dùng tên thật.

Cơ quan tố tụng xác định, để lôi kéo, giữ chân người chơi, King Club đưa ra nhiều chính sách khuyến mại, tặng voucher, tiền mặt cho họ theo ngày, theo tuần, chia thưởng cho 20 khách điểm cao nhất tuần đến 10.000 USD/người. Khách được tặng tiền vào sinh nhật, quay thưởng ngẫu nhiên hằng ngày, khách thua cũng được chiết khấu trả lại 5%-10% số tiền thua...

Nhận thức ngược với hành động

Trong vụ án, bị cáo Ngô Ngọc Đức đã 74 lần đánh bạc với tổng số tiền giao dịch là hơn 4,26 triệu USD. Bị cáo Hồ Đại Dũng đã đánh bạc với 95 lần, tổng số tiền giao dịch trên 7 triệu USD.

Vũ Ngọc Hà (ca sĩ Vũ Hà), bị cáo buộc ngày 18-5-2024 đã đánh bạc 1 lần bằng hình thức chơi Slot, Roulette với số tiền đánh bạc là 2.618,16 USD. Bị cáo khác là Nguyễn Thế Vũ, cũng ca sĩ, đánh bạc 116 lần với tổng số tiền lên đến hơn 4,3 triệu USD.

Bị cáo Vũ Ngọc Hà

Cơ quan tố tụng đánh giá bị cáo Vũ Ngọc Hà tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội nên được áp dụng tình tiết giảm nhẹ.

Hồ sơ thể hiện tổng số tiền mà các bị cáo đã sử dụng đánh bạc là 106 triệu USD, trong đó Kim In Sung thu lời hơn 9,2 triệu USD.

Đánh giá về 136 bị cáo bị truy tố về tội "Đánh bạc" là người Việt Nam, cáo trạng cho rằng họ đều nhận thức rõ các quy định cấm người Việt Nam đánh bạc dưới hình thức trò chơi điện tử có thưởng nhưng vẫn cố tình thực hiện...

Hôm nay, 29-10, phiên tòa tiếp tục với phần thẩm vấn các bị cáo để làm rõ vụ án.

Từ tháng 6-2024, Kim In Sung đã xuất cảnh, không ở Việt Nam. Ngày 26-5-2025, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã Quyết định truy nã và đề nghị Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an truy nã quốc tế đối với bị can này. Đến nay, do chưa bắt được bị can nên Cơ quan An ninh điều tra đã quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự, tạm đình chỉ điều tra bị can và tách vụ án đối với Kim In Sung.



