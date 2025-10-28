Sáng 28/10, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 141 bị cáo trong vụ án đánh bạc xảy ra tại câu lạc bộ King Club (tầng 1 khách sạn Pullman Hà Nội).

Theo thông tin trên báo Người lao động, trong số 136 bị can bị truy tố về tội "Đánh bạc", có cựu phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ cũ Hồ Đại Dũng; Ngô Ngọc Đức, cựu bí thư thành ủy TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình cũ (nay là tỉnh Phú Thọ); Đỗ Anh Tuấn, cựu Chi cục trưởng Chi cục Quản lý chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Phú Thọ cũ), Nguyễn Xuân Huệ (cựu Phó trưởng Phòng Khoa giáo văn xã, Văn phòng UBND tỉnh Phú Thọ cũ)…

Bên cạnh đó, có rất nhiều người nghề nghiệp "lao động tự do", lái xe hay cả những người đã về hưu cũng bị truy tố.

Các bị cáo tại phiên toà. Ảnh: Ninh Cơ/Báo Người lao động

Đáng chú ý hai người bị cáo buộc chi tiền đánh bạc nhiều nhất đều có nghề nghiệp "lao động tự do", người ít chơi cũng cả chục triệu USD, người nhiều nhất chơi số tiền lên đến 16,3 triệu USD.

"Luật ngầm" do nhóm Kim In Sung đặt ra, người Việt khi vào King Club phải xuất trình giấy tờ tùy thân, số điện thoại cho lễ tân. Sau đó lễ tân sẽ dùng phôi thẻ thành viên, dùng máy chuyên dụng in tên giả bằng tiếng nước ngoài cấp cho người chơi, chứ không dùng tên thật.

Từ đó nhóm cựu quan chức, doanh nhân, bác sĩ và rất nhiều người tự xưng làm nghề "lao động tự do" khi vào "sòng bạc" đều ngụy trang dưới những cái tên nước ngoài.

Theo thông tin trên VOV dẫn nguồn từ cáo trạng cho biết, Bùi Văn Huynh sử dụng nickname là "Mr Calla" để đánh bạc tại King Club.

Theo lý lịch ghi trong cáo trạng, ông Huynh có nghề nghiệp là "lao động tự do", trú tại tỉnh Hải Dương, còn nơi ở tại huyện Gia Lâm, Hà Nội. Còn theo kết luận điều tra được ban hành cuối tháng 5, ông có nghề nghiệp là nhân viên kỹ thuật xây dựng của một công ty.

Thế nhưng khi ngụy trang dưới cái tên "Mr Calla" bước vào "sòng bạc" King Club, chỉ trong một lần chơi nhiều nhất ông Huynh "nướng" vào đỏ đen số tiền lên đến 1,7 triệu USD (tương đương hơn 41 tỉ đồng". Lần ít nhất ông chơi số tiền 11.800 USD (tương đương 284 triệu đồng).

Ông Huynh được ghi nhận có 34 lần vào "sát phạt" tại King Club, với tổng số tiền đánh bạc lên tới 16,3 triệu USD (tương đương hơn 420 tỉ đồng, nhiều nhất trong vụ án). Kết quả sau 34 lần đánh bạc tại đây, ông Huynh thua tổng số tiền 964.000 USD (tương đương hơn 23,2 tỉ đồng).

Người thứ hai trong danh sách đánh bạc với tổng số tiền nhiều nhất tại King Club cũng là một "lao động tự do" khác. Đó là bị can Vũ Phong (SN 1972, quê Hải Dương, trú tại Cầu Giấy, Hà Nội), với tổng số tiền đánh bạc lên tới 10,7 triệu USD (tương đương 280 tỉ đồng).

Vũ Phong dùng nickname "Mr Tom" để đánh bạc và "thua đậm" số tiền lên tới 1,4 triệu USD (hơn 34 tỉ đồng) tại sòng bạc King Club. Với số tiền thua rất lớn này, bị can Vũ Phong "đứng đầu" danh sách những người thua nhiều nhất tại King Club.

Đáng chú ý, "Mr Tom" Vũ Phong từng bị lực lượng chức năng khởi tố vì lừa đảo qua mạng. Cụ thể, ngày 25/6/2024, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường - Công an TP Hà Nội khởi tố, bắt tạm giam Vũ Phong về tội "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản". Hiện, "Mr Tom" đang bị tạm giam trong một trại tạm giam của Công an TP Hà Nội.

Theo cáo trạng, bị can Kim In Sung (quốc tịch Hàn Quốc) có vai trò chính, là Giám đốc, đại diện theo pháp luật của Công ty HS, có ký Hợp đồng quản lý, vận hành King Club với Công ty Việt Hải Đăng. Với việc tổ chức cho người Việt Nam đánh bạc tại King Club, "ông trùm" Kim In Sung bị cáo buộc thu lợi bất chính 9,2 triệu USD (khoảng 222 tỉ đồng) từ tổng số tiền mà các bị can đã thua.