Vụ 76 nam nữ thanh niên thác loạn trong quán karaoke: Trèo lên cây trốn nhiều giờ vẫn bị bắt và đưa đi cách ly

Chiều ngày 26/3, Công an Hà Tĩnh đang tiếp tục điều tra để xử lý 76 đối tượng vừa bị công an này bắt quả tang có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy trong quán karaoke vào rạng sáng cùng ngày.



Trung tá Nguyễn Vinh Cảnh - Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, khoảng 0h30' cùng ngày, đơn vị này tổ chức lực lượng ập vào kiểm tra quán karaoke My Friend ở khối 1, thị trấn Xuân An (Nghi Xuân, Hà Tĩnh).

Lực lượng công an triển khai bắt quả tang 76 đối tượng đang sử dụng ma túy, thác loạn trong quán karaoke.

Thời điểm này, công an phát hiện 76 đối tượng nam nữ đang thuê 6 phòng của quán hát để sử dụng ma túy và thác loạn, bay lắc.

Trong 76 đối tượng bị bắt giữ có 51 đối tượng nam, 25 đối tượng nữ. Các đối tượng đến từ nhiều địa phương trong cả nước như Nghệ An có 57 đối tượng, 14 đối tượng người Hà Tĩnh, 5 đối tượng ở TP. HCM, Thanh Hóa và Đà Nẵng.

Các đối tượng bị bắt quả tang khi đang sử dụng ma túy và thác loạn.

Tại hiện trường, công an phát hiện và thu giữ nhiều tang vật gồm ma túy đá, thuốc lắc, ketamin, hàng chục điện thoại di động.

Đấu tranh tại chỗ, các đối tượng khai nhận đã đến quán karaoke này thuê để tổ chức mừng sinh nhật cho Lê Duy Nhật (SN 1989, trú xã Trường Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh).

Công an phát hiện nhiều ma túy đá, ketamin, thuốc lắc.

"Khi công an đến, quán karaoke này ngụy trang bằng cách treo biển tạm dừng hoạt động. Nhưng thực chất thì quán vẫn hoạt động và tổ chức cho các đối tượng thuê để sử dụng ma túy", một cán bộ công an tham gia vụ việc thông tin.

Ngoài việc treo biển ngụy trang, phía bên ngoài quán này còn cho người canh gác và lắp đặt nhiều camera an ninh để giám sát từ xa.

Quá trình công an vây bắt, nhiều đối tượng tìm cách bỏ chạy thoát thân. 1 đối tượng còn trèo lên cây xoài để trốn nhiều giờ đồng hồ. Tuy nhiên, công an sau đó vẫn phát hiện và bắt giữ đối tượng này.

Phía ngoài, quán ngụy trang bằng biển hiệu tạm thời nghỉ.

Sau khi kiểm tra, cơ quan công an đã tiến hành test nhanh và cho kết quả, toàn bộ hơn 70 người này đều dương tính với chất ma túy.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục phân loại để xử lý các đối tượng. Trước mắt, 76 đối tượng này sẽ phải vào khu cách ly tập trung.

Các đối tượng khai thuê quán karaoke để thác loạn mừng sinh nhật.

Các cô gái trẻ có mặt trong buổi thác loạn.

Các đối tượng đến từ nhiều địa phương trên cả nước.

Tang vật công an thu giữ.

1 đối tượng trèo lên cây xoài trốn nhiều giờ đồng hồ nhưng vẫn bị phát hiện.

Công an lấy lời khai các đối tượng.

Lực lượng y tế có mặt để điều tra dịch tễ.