Vụ 7 tấn pháo nguỵ trang trong thùng hoa quả: 300 cảnh sát rà soát địa bàn suốt 10 ngày đêm

Pháo hoa nổ được ngụy trang trong các thùng hoa quả.

Ngày 12/12, liên quan đến vụ bắt giữ gần 7 tấn pháo hoa nổ trên địa bàn huyện Thường Tín, Cơ quan CSĐT đã tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Mạnh Phái (SN 1998, trú tại huyện Thường Tín) về hành vi tàng trữ hàng cấm và điều tra mở rộng vụ án, truy bắt các đối tượng liên quan.

10 ngày đêm phá án

Đại tá Nguyễn Tiến Tần - Trưởng Công an huyện Thường Tín cho biết, đây là vụ bắt pháo lậu có thể nói là lớn nhất trên địa bàn huyện thời gian qua. Nếu quy đổi ra tương đương với khoảng 7kg thuốc nổ TNT.

Theo đại tá Tần, vụ việc được bắt nguồn từ tin báo tố giác tội phạm của người dân cho biết trên địa bàn huyện có đối tượng bán số lượng lớn pháo nổ và có thể cung cấp với số lượng lớn.

“Xác định vụ việc có tính chất nghiêm trọng, Công an huyện Thường Tín đã báo cáo Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng - Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội cử các đơn vị nghiệp vụ công an thành phố về phối hợp điều tra” - đại tá Tần cho biết.

Đại tá Nguyễn Tiến Tần - Trưởng Công an huyện Thường Tín.

Theo đại tá Tần, Công an huyện Thường Tín đã huy động tất cả công an các xã vào cuộc rà soát các kho bãi, nhà dân… trên địa bàn; đồng thời chỉ trong vòng 10 ngày đêm, 300 cán bộ, chiến sĩ công an huyện được cử rà soát trên toàn địa bàn huyện, không bỏ sót một vị trí nào.

“Sau 10 ngày đêm anh em rất oải, nhưng sau đó chúng tôi phát hiện tại nhà trọ trên địa bàn có dấu hiệu nghi vấn tàng trữ hàng cấm là pháo nổ” - đại tá Tần nói.

Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, trong quá trình điều tra, cơ quan công an xác định đối tượng liên quan chính trong vụ án là Nguyễn Mạnh Phái. Sau khi công an thu hồi số pháo gồm 406 hộp pháo hoa nổ, nguồn gốc từ Trung Quốc, Phái trốn khỏi địa phương.

Theo cơ quan công an, Phái chưa có tiền án, tiền sự. Tuy nhiên, Phái có quan hệ phức tạp, rộng với các đối tượng làm nghề gái dịch vụ.

Vẫn theo đại tá Tần, quá trình truy bắt Phái gặp rất nhiều khó khăn, đối tượng liên tục thay đổi phương thức thủ đoạn để bỏ trốn và không ở nơi nào quá 3-5 ngày. “Khi cảnh sát vào Đắc Lắc thì Phái trốn tới TPHCM, rồi ra Nghệ An…” - đại tá Tần chia sẻ.

Đại tá Tần cho biết, nếu tính thời gian truy bắt đối tượng tương đương 150 lượt cán bộ chiến sĩ ra tỉnh ngoài.

Số lượng gần 7 tấn pháo hoa nổ bị phát hiện.

Nếu trót lọt có thể thu lời gần 5 tỷ đồng

Cũng liên quan đến vụ việc, theo thiếu tá Hoàng Cao Sơn - Đội trưởng Đội Cảnh sát kinh tế Công an huyện Thường Tín cho biết, thủ đoạn của các đối tượng rất tinh vi là ngụy trang pháo vào các thùng bên ngoài dán nhãn hoa quả.

Bước đầu xác định, số pháo trên được vận chuyển từ biên giới phía Bắc bằng xe tải chở hoa quả về địa bàn huyện Thường Tín cất giấu vào đêm 9/10. Mục tiêu của các đối tượng là bán vào dịp cuối năm và khả năng đưa vào phía Nam tiêu thụ.

Đối với các loại pháo tương tự nếu nhập vào giữa năm hoặc thời điểm tháng 9/2022 với giá 350 nghìn đồng/kg nhưng đến dịp cuối năm có thể bán hàng triệu đồng/kg. Do đó, nếu số lượng pháo trên được bán ra thị trường thì có thể thu về gần 5 tỷ đồng.

Theo thiếu tá Sơn, đối với hành vi tàng trữ pháo với số lượng gần 7 tấn, đối tượng sẽ bị xử lý với mức phạt từ 5-10 năm tù, còn các đối tượng vận chuyển mua bán hàng cấm bị phạt từ 8-15 năm tù.

“Đây là biện pháp xử lý rất mạnh tay tuy nhiên các đối tượng vẫn hám lợi thực hiện hành vi phạm tội” - thiếu tá Sơn nói.

Đối tượng Phái.

Như tin đã đưa, cuối tháng 10/2022, Công an huyện Thường Tín khám xét khẩn cấp phòng trọ gần khu vực K74 thuộc địa phận thôn Vĩnh Lộc, xã Thư Phú, huyện Thường Tín, phát hiện 406 thùng giấy, bên trong mỗi thùng chứa 12 hộp, trong mỗi hộp chứa 36 ống hình trụ là pháo hoa nổ, tổng khối lượng hơn 6,8 tấn.

Quá trình điều tra mở rộng vụ án, Công an huyện Thường Tín phối hợp với các phòng nghiệp vụ sử dụng đồng bộ các biện pháp đã xác định đối tượng liên quan đến số hàng là Nguyễn Mạnh Phái.

Tuy nhiên, do đối tượng có nhiều mối quan hệ xã hội, di chuyển liên tục nên ban chuyên án truy xét qua nhiều địa bàn như Lạng Sơn, Điện Biên, Sơn La, Đắc Lắc, Phú Quốc… Đến ngày 9/12, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thường Tín đã bắt giữ được đối tượng Phái.

Qua đấu tranh, Phái khai nhận được 1 đối tượng thuê cất giấu số pháo trên với tiền công 10 triệu đồng/tháng.