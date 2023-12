Vụ "4 tiếp viên hàng không mang ma tuý": Cơ quan điều tra khởi tố 235 bị can

Đây là thông tin được Viện KSND TP.HCM nêu trong báo cáo về kết quả công tác của đơn vị này năm 2023 gửi tới Kỳ họp thứ 13 HĐND TP.HCM khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 sáng 6/12.

Theo Viện KSND TP.HCM, trong năm qua, cơ quan điều tra đã phát hiện, khởi tố mới 9.345 vụ việc với 9.831 bị can (tăng 1.748 vụ và 2.967 bị can so với cùng kỳ).

Trong đó, tội phạm về trật tự xã hội tăng 1.061 vụ; tội phạm về ma túy tăng 722 vụ; tội phạm về tham nhũng, chức vụ tăng 45 vụ; tội phạm về an ninh quốc gia tăng 1 vụ; tội phạm về sở hữu, kinh tế, môi trường giảm 78 vụ.

Theo báo cáo, số liệu mới nhất vụ vận chuyển trái phép chất ma túy từ Pháp về Việt Nam phát hiện ngày 16/3 tại sân bay Tân Sơn Nhất, Cơ quan điều tra hai cấp đã khởi tố 235 bị can về các tội Vận chuyển trái phép chất ma túy, Mua bán trái phép chất ma túy, Che giấu tội phạm, Không tố giác tội phạm.

Ma túy được ngụy trang dưới vỏ bọc các túyp kem đánh răng.

Viện KSND TP.HCM nhận định, tình hình tội phạm trên địa bàn TP.HCM tăng 1.748 vụ so với cùng kỳ và tiếp tục diễn biến phức tạp, gây không ít khó khăn cho cơ quan tố tụng trong phòng, chống tội phạm.

Địa bàn nổi lên loại tội phạm vận chuyển trái phép chất ma túy từ nước ngoài về Việt Nam qua Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất. Ma túy được che giấu dưới hình thức hàng hóa là quà biếu chuyển phát nhanh, hàng xách tay.

Ngoài ra, tội phạm xâm phạm sở hữu tiếp tục chiếm tỷ lệ cao (hơn 47%) trong tổng số tội phạm mới xảy ra trên địa bàn. Tội phạm về trật tự an toàn xã hội tiếp tục tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp với tính chất côn đồ, manh động, nguy hiểm cao.

Trên địa bàn đã xảy ra các vụ giết người một cách man rợ. Điển hình là vụ việc con trai Lê Văn Vàng sát hại mẹ ruột dã man xảy ra ngày 30/3 tại quận 12.

Bên cạnh đó, TP.HCM cũng xuất hiện các ổ nhóm tội phạm có tổ chức liên quan hoạt động tín dụng đen, hoạt động khép kín, lưu động trên phạm vi địa bàn rộng hoặc sử dụng thủ đoạn núp bóng doanh nghiệp để che giấu hoạt động tội phạm. Chúng tiếp cận người vay bằng nhiều hình thức, sau đó thực hiện hành vi trái pháp luật, gây bức xúc cho người dân.

Điển hình vụ Công an TP.HCM tổng kiểm tra 79 địa điểm kinh doanh của Công ty F88 trên địa bàn, đã khởi tố 7 bị can về tội Cưỡng đoạt tài sản.

Các tội phạm sở hữu thông thường, số vụ án sử mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản có sự gia tăng.

Ngoài ra, tội phạm về tham nhũng, chức vụ nổi lên các vụ án xảy ra tại Cục Đăng kiểm Việt Nam và các Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới trên địa bàn thành phố, gây thiệt hại rất lớn về kinh tế, bức xúc trong dư luận xã hội. Hiện đã khởi tố 209 bị can lvề các tội Nhận hối lộ, Đưa hối lộ, Sản xuất, mua bán, trao đổi tặng cho phần mềm sử dụng vào mục đích trái pháp luật.