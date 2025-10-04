Liên quan đến vụ việc 3 người trong một gia đình tử vong tại nhà riêng ở xã Đắk Nhau (Đồng Nai) vào sáng 3/10, Công an tỉnh Đồng Nai đang truy bắt nghi phạm.

Ba nạn nhân là ông Đ.D.T. (47 tuổi), bà C.H.H. (46 tuổi, vợ ông T.) và bé trai Đ.T.T. (11 tuổi, cháu ông T.), trên người có nhiều vết thương, nghi bị sát hại.

Theo thông tin trên báo Pháp luật TP.HCM, căn nhà của nạn nhân là ngôi nhà 2 tầng nằm ngay trên con đường liên xã Đak Nhau. Khu vực thưa thớt, phía trước nhà nạn nhân là khu rừng tràm, phía sau nhà là thung lũng trồng loại cây cao su không có nhà dân ở, ít người đi lại.

Hiện trường nơi xảy ra án mạng

Một người dân kể lại, bà C.H.H bị sát ngay phía ngoài khu vực gần sân cạnh xe ô tô, còn ông Đ.D.T và đứa cháu ngoại 11 tuổi tử vong cạnh mâm cơm ở ngoài hiên nhà.

Một số người dân quen biết với nạn nhân cho biết, sáng cùng ngày người làm công cho gia đình bà H đến lấy đồ để đi cạo mủ cao su thì phát hiện sự việc nên vội báo mọi người và công an địa phương.

Một số thông tin còn cho biết, hung thủ đã kéo một chiếc két sắt ra phía sau vườn để cạy, đập lấy tài sản.

Được biết, căn nhà trên có hai vợ chồng nạn nhân ở cùng cháu ngoại để tiện đưa đón đi học, những người con đều đã lớn đi làm và ở riêng. Nạn nhân hiền lành, không có mâu thuẫn với ai ở xung quanh và gia đình thuộc diện khá giả...

Trước đó, sau khi xảy ra vụ án mạng thương tâm, người dùng mạng xã hội chia sẻ clip 20 giây ghi lại cảnh một nghi can xuất hiện tại căn nhà xảy ra vụ việc.

Hình ảnh nghi can do camera an ninh ghi lại

Theo hình ảnh từ camera, nghi can che kín mặt, đội mũ, vai mang ba lô, bên hông đeo một vật giống vũ khí. Thời điểm camera an ninh ghi hình, nghi can xuất hiện khoảng 19h ngày 2/10. Nghi can còn bước đến gần chiếc ô tô, nơi người dân phát hiện thi thể bà C.H.H. (46 tuổi) vào sáng 3/10.

Trước đó, theo thông tin trên báo Người lao động cho biết, sáng 3/10, người dân địa phương nghe tiếng động phát ra từ nhà hàng xóm. Khi đến kiểm tra, họ phát hiện 3 người trong gia đình tử vong nên trình báo cơ quan chức năng.

Nhận tin báo, Công an xã Đak Nhau nhanh chóng đến hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng.

Tại hiện trường, một số vật dụng trong nhà bị xáo trộn, thi thể 3 nạn nhân nằm ngoài hiên nhà và trong phòng, có vết thương trên cơ thể. Công an tỉnh Đồng Nai phong tỏa, khám nghiệm hiện trường để điều tra làm rõ vụ án mạng.

Hiện, Công an tỉnh Đồng Nai đang triển khai các biện pháp nghiệp vụ nhằm truy bắt đối tượng.

Công an kêu gọi mọi người nếu phát hiện đối tượng gây án hoặc có thông tin liên quan, hãy cung cấp kịp thời đến ông Lê Vấn – Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Đồng Nai qua số điện thoại 0365.366.777.