Các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Nai đang phối hợp Công an xã Đak Nhau điều tra vụ án mạng làm 3 người tử vong được phát hiện sáng 3/10.

Theo thông tin ban đầu, vào sáng cùng ngày, công an xã Đắk Nhau nhận được tin báo của người dân về việc phát hiện thi thể trong vựa thu mua nông sản ở thôn 6, xã Đắk Nhau.

Ngay sau đó, lực lượng công an xã đã đến hiện trường để xác minh, kiểm tra. Tại đây, công an phát hiện tại khu vực sân có hai nạn nhân tử vong trong tư thế nằm là ông Đ.D.Th. (SN 1978, chủ vựa thu mua) và cháu trai là Đ.T.T. (SN 2014).

Tiếp đó, kiểm tra bên trong phòng ngủ, lực lượng chức năng còn phát hiện thêm thi thể của bà C.H.H. (SN 1977, là vợ của ông T.).

Người dân tập trung đông tại khu vực ngôi nhà xảy ra vụ việc - Ảnh: CĐM-Đồng Nai

Thông tin trên VnExpress cho hay, cảnh sát ghi nhận thi thể các nạn nhân có nhiều thương tích. Ngoài ra, tại hiện trường két sắt và các vật dụng khác có sự xáo trộn. Bước đầu, cơ quan điều tra tình nghi đây là vụ giết người, cướp tài sản.

Camera an ninh tại khu vực ghi được hình ảnh tối hôm qua xuất hiện người đàn ông khả nghi, mang vật giống súng tự chế, đeo balô, đội nón, bịt khẩu trang... đi lại gần nhà ông Th.

Công an xã Đắk Nhau đã thực hiện các biện pháp bảo vệ hiện trường, điều tra xác minh sơ bộ ban đầu và báo cáo vụ việc lên cấp trên.

Hiện vụ án đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.