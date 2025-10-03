Vào sáng nay (3/10), một người dân đến đại lý thu mua nông sản Thiên Hạnh (xã Đắk Nhau, tỉnh Đồng Nai) của vợ chồng ông Đỗ Duy Thiên (47 tuổi) thì phát hiện ra vụ việc. Người này sau đó đã trình báo công an địa phương và ngay lập tức thu hút sự chú ý của hàng trăm người dân hiếu kỳ.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt, phong tỏa hiện trường, tổ chức khám nghiệm và điều tra nguyên nhân án mạng. Tại hiện trường, thi thể ông Thiên và cháu ngoại 11 tuổi ở hiên nhà. Vợ ông là bà Chu Hồng Hạnh, 48 tuổi, tử vong trong phòng ngủ.

Cảnh sát ghi nhận thi thể các nạn nhân có nhiều thương tích; két sắt và các vật dụng khác có sự xáo trộn. Bước đầu, cơ quan điều tra tình nghi đây có thể là vụ giết người, cướp tài sản.

Hàng trăm người dân hiếu kỳ tập trung xung quanh hiện trường.

Thông tin trên Vnexpress, camera an ninh tại khu vực ghi được hình ảnh tối hôm qua (2/10) có xuất hiện người đàn ông khả nghi, mang vật giống súng tự chế, đeo balô, đội nón, bịt khẩu trang... đi lại gần nhà ông Thiên. Cơ sở thu mua nông sản nằm ở mặt tiền đường liên huyện cũ, song khu vực này rất vắng vẻ.

Cảnh sát đang phong tỏa hiện trường, lấy lời khai nhiều người, điều tra án mạng.