Sự việc phát hiện 2 người lớn và 1 trẻ sơ sinh tử vong trong phòng ngủ, nghi do ngộ độc khí than, xảy ra sáng 6/2 tại Hà Tĩnh đã khiến dư luận vô cùng đau xót. Nạn nhân trong vụ việc là chị Nguyễn Thị V. (26 tuổi), bé gái mới sinh 2 ngày tuổi (con của chị V.) và chị Nguyễn Thị H. (24 tuổi, em gái chị V.).

Vụ việc đau lòng xảy ra tại nhà của bà Chu Thị Ngụ (62 tuổi, mẹ chị V., ở thôn Tân Thượng, xã Hồng Lộc, Hà Tĩnh). Nghe tin như sét đánh ngang tai, chính quyền địa phương cùng bà con lối xóm đã đến chia buồn với gia quyến, cùng hỗ trợ lo mai táng cho các nạn nhân xấu số. Nhìn cảnh đại tang, người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, ai nấy đều thương cảm.

Theo nguồn tin trên báo Tuổi Trẻ Online, ông Chu Văn Tám (em trai bà Ngụ) cho hay, vợ chồng bà Ngụ sinh được 4 người con gái, nhưng không may người con gái đầu và con gái út chẳng mấy nhanh nhẹn.

Gia đình các nạn nhân có hoàn cảnh khó khăn, là hộ cận nghèo của xã. (Ảnh: Sài Gòn Giải Phóng)

Người con gái thứ 2 đã lập gia đình, đang đi xuất khẩu lao động. Chị V. là con gái thứ 3, lấy chồng quê ở Nghệ An, có 2 con trai. Vì cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc, chị V. đưa 1 con trai về nhà bố mẹ ruột sinh sống.

3 ngày trước khi xảy ra sự việc, chị V. vừa hạ sinh một bé gái, còn chưa kịp làm thủ tục khai sinh thì bi kịch đã ập đến, khiến mẹ con chị V. cùng người em gái ra đi mãi mãi.

Về hoàn cảnh gia đình bà Ngụ, ông Tám cho hay, gia đình khá khó khăn, cả nhà chỉ trông vào 4 - 5 sào ruộng, nhiều năm liền là hộ cận nghèo của xã. Thỉnh thoảng, ông Nguyễn Duy Thắng (60 tuổi, chồng bà Ngụ) đi làm phụ hồ, kiếm thêm thu nhập nhưng cũng chẳng thấm vào đâu vì gia đình đông người, con cái lại tàn tật. Vợ chồng bà Ngụ đã lớn tuổi, sức khỏe ngày càng yếu.

Chia sẻ trên Tạp chí điện tử Người Đưa Tin, bà Phan Thị Thủy, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Hồng Lộc thông tin, gia đình ông Thắng thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo nhiều năm.

Hình ảnh đám tang các nạn nhân xấu số khiến nhiều người không cầm được nước mắt. (Ảnh: VOV.VN)

Để chia sẻ với gia đình trong lúc tang thương, mong họ sớm vượt qua mất mát, ổn định cuộc sống, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Hồng Lộc đã kêu gọi chị em hội viên, các tổ chức, cá nhân và các nhà hảo tâm chung tay hỗ trợ.

Trước đó theo nguồn tin từ báo Hà Tĩnh, vào sáng sớm ngày 6/2, bà Ngụ vào phòng ngủ thì phát hiện 2 con gái cùng cháu mới sinh đã tử vong. Căn phòng nơi xảy ra sự việc rộng khoảng 10m2 trong ngôi nhà cấp 4, các cửa đều đóng kín, có nồi đựng than củi dưới giường nhưng lửa đã tắt.

Theo thông tin từ người nhà, chị V. mới sinh con, gia đình đốt than củi để sưởi ấm cho mẹ và bé sơ sinh. Chị H. ngủ cùng để giúp chị chăm cháu. 3 nạn nhân tử vong nghi do ngộ độc khí than.