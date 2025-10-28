Chiều 28-10, ông Lê Văn Quang - Bí thư Đảng ủy xã Điện Bàn Tây, TP Đà Nẵng - xác nhận trong vụ ngạt khí xảy ra trên địa bàn vào trưa cùng ngày, 4 người đã tử vong và 4 người đang cấp cứu trong tình trạng rất nặng.

Các nạn nhân được chuyển bằng ghe ra đường để đưa đi cấp cứu (Clip: Facebook)

4 người tử vong gồm: cháu Nguyễn Thị Thanh Th. (SN 2011), cháu Nguyễn Công Tr. (SN 2020), bà Nguyệt (75 tuổi) và em Thanh Xuân (SN 2006).

4 người đang cấp cứu gồm: Anh Nguyễn Quang Lành (SN 1989), vợ anh Lành là chị Phan Thị Tú Trinh (SN 1992), cháu Nguyễn Thị Thanh Tr. (SN 2014) và cháu Nguyễn Thị Thanh Th. (SN 2017).

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, lúc 10 giờ 45 phút ngày 28-10, tại nhà anh Lành ở khu phố chợ mới Phong Thử, xã Điện Bàn Tây xảy ra tình trạng ngạt khí làm 8 người trong gia đình - gồm 4 người lớn, 3 trẻ em, 1 thiếu niên - ngất xỉu do thiếu ôxy.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Ban Chỉ huy Phòng thủ quân sự xã Điện Bàn Tây đã huy động lực lượng phối hợp với người dân đưa người gặp nạn tới trạm y tế xã tổ chức sơ cứu ban đầu, sau đó chuyển họ lên nút giao cao tốc để xe cứu thương đưa ra Đà Nẵng cấp cứu.