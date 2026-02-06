3 người trong gia đình tử vong nghi do ngạt khí than: Hoàn cảnh khiến nhiều người xót xa

Sáng 6/2, rất đông người dân địa phương đã tập trung tại gia đình ông Nguyễn Duy Thắng (thôn Tân Thượng, xã Hồng Lộc, tỉnh Hà Tĩnh ) khi nghe tin về vụ tai nạn nghi ngạt khí than khiến hai chị em ruột và một cháu bé sơ sinh tử vong.

Người dân địa phương đến chia buồn và giúp đỡ gia đình tổ chức mai táng. Ảnh Lộc Hà.

Gia đình ông Thắng có 4 người con gái, trong đó có 2 người không được minh mẫn, không lập gia đình. Vừa qua, người con gái thứ ba là Nguyễn Thị V. (SN 2002), đã đưa hai con nhỏ về sống cùng bố mẹ đẻ. Do mới sinh con, gia đình đốt than củi để sưởi ấm cho sản phụ và cháu bé sơ sinh trong căn phòng khép kín, diện tích khoảng 10m².

Hai cha con tử vong nghi ngạt khí từ máy phát điện

Một người tử vong trong vụ ngạt khí tại KCN Phú Mỹ 3

Rạng sáng nay, gia đình vào phòng kiểm tra thì bàng hoàng phát hiện hai người con gái là Nguyễn Thị V. (SN 2002), Nguyễn Thị H. (SN 2005) cùng cháu bé sơ sinh khoảng 3 ngày tuổi đã tử vong.

Nhận được tin báo, Công an xã Hồng Lộc phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh nhanh chóng có mặt tại hiện trường để xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ việc. Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện trong phòng ngủ có đặt một nồi than để sưởi ấm.

Bà Phan Thị Thủy, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Hồng Lộc, cho biết, gia đình ông Thắng thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo nhiều năm. Ông bà đều đã gần 70 tuổi, sinh kế chủ yếu dựa vào vài sào ruộng và công việc phụ hồ bấp bênh của ông, cuộc sống gặp nhiều khó khăn.

Trước hoàn cảnh đặc biệt thương tâm này, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Hồng Lộc đã kêu gọi chị em hội viên, các tổ chức, cá nhân và các nhà hảo tâm chung tay hỗ trợ, sẻ chia với gia đình trong lúc tang thương, giúp họ sớm vượt qua nỗi đau, ổn định cuộc sống.

Nỗi đau quá lớn khiến người thân khóc ngất. Ảnh Lộc Hà.

"Hiện, chính quyền địa phương đã cắt cử lực lượng đoàn thể hỗ trợ gia đình nạn nhân tổ chức tang lễ cho gia đình theo phong tục. Đồng thời, kêu gọi các nhà hảo tâm chung tay hỗ trợ, sẻ chia với gia đình trong lúc tang thương, giúp họ sớm vượt qua nỗi đau, ổn định cuộc sống", bà Thuỷ nói.