Vụ 2 vợ chồng tử vong dưới mương nước ở Hà Nội: “Hai vợ chồng rất tình cảm, chưa thấy cãi nhau bao giờ”

Tối 23/7, chính quyền phường Thụy Phương nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc phát hiện thi thể 1 nam, 1 nữ, ở mương nước Liên Mạc 2. Ngay sau đó, cơ quan chức năng đã đến hiện trường, vớt thi thể 2 nạn nhân lên bờ; tiến hành các thủ tục pháp lý, điều tra, làm rõ nguyên nhân tử vong.

Được biết, 2 vợ chồng nạn nhân có con nhỏ 1 tuổi. Chồng tên N.V.N. (SN 1987, ở huyện Ứng Hòa, Hà Nội), vợ tên D. (SN 1992, ở thị xã Nghi Sơn, Thanh Hóa).

Nguyên nhân ban đầu được xác định, tối 20/7, 2 vợ chồng xảy ra mâu thuẫn khi tổ chức sinh nhật cho đứa con 1 tuổi. Khi vợ bỏ đi, anh N. đuổi theo. Đến mương nước Liên Mạc 2, chị D. bất ngờ nhảy xuống, anh N. nhảy theo cứu vợ".

Khu vực xảy ra sự việc

Tìm đến khu vực hai vợ chồng nạn nhân sinh sống tại tổ dân phố Hoàng Xá (phường Thụy Phương, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội), người dân nơi đây, ai cũng biết về câu chuyện và không khỏi xót xa khi hai vợ chồng còn quá trẻ ra đi, để lại đứa con nhỏ vừa tròn 1 tuổi.



Hai vợ chồng N. và D. thuê một căn nhà cấp 4 tại phường Thụy Phương để ở và kết hợp kinh doanh. Theo lời kể của những người hàng xóm, anh N. làm nghề chế tác nhôm kính, còn chị D. là nhân viên của 1 siêu thị tại Hà Nội. Hai vợ chồng được mọi người đánh giá tốt tính, chịu thương chịu khó, đặc biệt rất tình cảm nên ai nấy cũng đều yêu quý.

Ngôi nhà vợ chồng nạn nhân N. và D. sinh sống theo lời chỉ dẫn của những người hàng xóm Nhớ đến buổi tối tối 20/7, bà P. (người hàng xóm) nghẹn ngào cho biết ngày hôm đó, bà gặp chị D. (SN 1992 - người vợ tử vong) và được mời sang dự sinh nhật của cháu bé 1 tuổi. "Chiều ngày hôm đó, tôi gặp chị D., ngồi nói chuyện và được mời sang dự buổi sinh nhật. Khoảng 18 giờ, tôi đi qua thấy 2 vợ chồng đang tự tay trang trí cho buổi tiệc, nói cười rất vui. Bà nội thì đang bế cháu bé. Tôi còn dừng lại khen hai vợ chồng chu đáo. Đến 20 giờ, tiệc sinh nhật được tổ chức với sự tham dự của nhiều người thân, tôi cũng chỉ sang một lúc và chúc cháu chăm ngoan chóng lớn, sau đó ra về", Bà P. nói.

Theo lời kể của bà P. , sáng ngày hôm sau, bà qua nhà chơi chỉ thấy bà nội bế bé.

"Khi hỏi về hai vợ chồng, mẹ anh N. rưng rưng nước mắt kể lại với tôi về sự việc không hay trong buổi sinh nhật. Bà kể, tối qua hai vợ chồng có to tiếng do người bác có quệt một chút bánh kem bôi lên miệng cháu để chúc mừng. Tuy nhiên, chị D. ngăn cản và một mực nói không được làm vậy. Lời qua tiếng lại giữa vợ mình và người bác nên anh N. có to tiếng nói vợ vài câu. Sau buổi tiệc, chị D. giận dỗi rồi ôm con đi ra ngoài".

Bà P. cho biết, mẹ anh N. kể lại lúc đó khoảng 22 giờ, chị D. ôm con đi ra ngoài. Đi được chừng 200 mét, anh N cùng mẹ và người bác có đuổi theo và khuyên bảo, nhưng chị D. vẫn giận chồng và đưa cháu cho mẹ chồng bế về sau đó chạy đi, anh N. chạy đuổi theo.

"Mẹ anh N. kể với tôi, buổi tối hôm đó không thấy 2 vợ chồng về, bà gọi và nhắn tin nhưng không thấy hồi âm, cả buổi tối hôm đó không thể chợp mắt được. Cứ nghĩ 2 vợ chồng giận dỗi nhau nên bỏ đi vài hôm. Đến chiều tối ngày 23/7, thi thể 2 vợ chồng được một người đi đánh cá phát hiện. Anh này hoảng hốt chạy đi nói với mọi người xung quanh và thông báo đến chính quyền phường" - bà P. kể.

Khi nhận được tin dữ, bà P. như sét đánh ngang tai, không nghĩ xảy ra sự việc như vậy. "Đến giờ tôi vẫn còn rùng mình khi nghĩ tới, xót thương quá, nghe mọi người thông báo mà tôi quặn cả lòng. Không nghĩ vì một phút bồng bột mà hai vợ chồng lại xảy ra nông nỗi như vậy" - bà P. xót xa.

Theo bà P. và những người hàng xóm, hai vợ chồng chung sống rất tình cảm, chưa thấy cãi nhau hay to tiếng bao giờ. Chị D. và anh N. mới chuyển về tổ dân phố Hoàng Xá ở được khoảng vài tháng nhưng được mọi người rất yêu quý. Sau sự việc xảy ra, mẹ anh N. đã đưa cháu nhỏ về quê tại huyện Ứng Hòa.

Liên quan đến sự việc, Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội đang tiến hành điều tra nguyên nhân tử vong của cặp vợ chồng ở khu vực cống nước Liên Mạc.