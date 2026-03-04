Vụ 2 nữ sinh lớp 8 bị 'bắt' làm vợ ở Nghệ An: Tạo tâm lý ổn định để các em ở lại trường

Chiều 3/3, thầy Nguyễn Tân Phương - Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS (PTDTBT THCS) Na Loi (xã Na Loi, Nghệ An) cho biết, cả 2 nữ sinh trong vụ việc bị “bắt” về làm vợ đã đến trường đi học từ đầu buổi sáng. Qua theo dõi, dù vẫn còn đôi chút e ngại, song các em đã tham gia học tập bình thường.

2 em nữ sinh lớp 8 nghỉ học để kết hôn theo tập tục địa phương.

“Trước đó nhà trường, giáo viên chủ nhiệm đã dặn dò các em học sinh trong trường và trong lớp không được trêu đùa, bàn tán gây áp lực. Đồng thời, giáo viên thường xuyên động viên và tạo tâm lý tốt để 2 em học tập, tránh mặc cảm”, Hiệu trưởng trường Na Loi nói.

Thầy Nguyễn Tân Phương cho biết thêm, thời gian tới, nhà trường và giáo viên sẽ quan tâm sát sao hơn nữa đến 2 em. Bên cạnh đó sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, nhằm ngăn ngừa, hạn chế những sự việc tương tự.

“Thời gian qua, nhà trường cũng đã thường xuyên tổ chức các buổi học ngoại khóa, tuyên truyền vận động về nội dung phòng chống tảo hôn, phòng chống hôn nhân cận huyết đến các em học sinh . Đặc biệt vào các khoảng thời gian nhạy cảm như trước và sau Tết, các kỳ nghỉ hè”, thầy Phương nói.

Trường PTDTBT THCS Na Loi nơi 2 em nữ sinh đang theo học.

Trao đổi với PV, ông Lang Thanh Lương - Bí thư Đảng ủy xã Na Loi cho biết, sự việc xảy ra xuất phát từ nhận thức còn hạn chế của các em. Các em đã tự tìm hiểu nhau và dẫn đến sự việc trên, trong khi đó gia đình đã phản đối.

Bí thư xã Na Loi cho biết thêm, dù công tác tuyên truyền được duy trì thường xuyên, song tại một số địa bàn vùng cao, tình trạng tảo hôn vẫn còn xảy ra rải rác, tuy có xu hướng giảm qua từng năm. Trong quá trình tuyên truyền, một số trường hợp căng thẳng nên đã xảy ra những điều không mong muốn. Chính vì vậy, trước mắt chính quyền địa phương sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động để gia đình và các em học sinh hiểu.

Như đã thông tin, trước đó 2 học sinh lớp 8 của Trường PTDTBT THCS Na Loi là L.H.A. (lớp 8A) và L.H.D. (lớp 8B) trú xã Na Loi, bị 2 nam thanh niên trú tại xã Mường Lống (Nghệ An) tổ chức “bắt” về làm vợ theo tập tục địa phương. 2 nam thanh niên này không phải là học sinh. Do sự việc diễn ra trong đêm nên đã không ai phát hiện và ngăn chặn.

Thầy Nguyễn Tân Phương - Hiệu trưởng Trường PTDTBT THCS Na Loi cho biết, trong quá trình học tập, 2 nữ sinh đều ngoan, không có biểu hiện gì khác. Riêng em L.H.A có hoàn cảnh bố mẹ ly hôn nhau. L.H.A phải sống với ông bà ngoại ở bản Huồi Viêng, cách trường học khoảng 8km. “Sau sự việc, ông và mẹ của em H.A. không đồng ý, yêu cầu em H.A. phải quay trở lại trường học. Còn gia đình em H.D. thì đồng ý và đã tổ chức đám vui, làm thủ tục xác nhận con dâu”, thầy Nguyễn Tân Phương nói.