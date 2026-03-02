2 nữ sinh lớp 8 bị 'bắt' làm vợ đã đồng ý đến trường đi học

Chiều 2/3, thầy Nguyễn Tân Phương - Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS (PTDTBT THCS) Na Loi (xã Na Loi, Nghệ An ), đã có báo cáo gửi Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An, UBND xã và Công an xã Na Loi về vụ việc 2 nữ sinh lớp 8 của trường bị “bắt” làm vợ, không đến trường đi học.

Theo nội dung báo cáo, sự việc xảy ra vào khoảng 21h ngày 23/2 tại Khu bán trú Trường PTDTBT THCS Na Loi. Thời điểm trên, 2 em L.H.A. (lớp 8B, trú bản Huồi Viêng) và L.H.D. (lớp 8A, trú bản Noong Hán) đã tự nguyện rời trường theo 2 nam thanh niên trú tại bản Xám Xúm (xã Mường Lống, Nghệ An). Gia đình của 2 nam thanh niên đã làm phong tục địa phương xác nhận con dâu trong gia đình.

2 nữ sinh lớp 8 trú xã Na Loi (Nghệ An) đã nghỉ học để kết hôn.

Ngay khi sự việc xảy ra, Ban giám hiệu đã báo cáo Đảng ủy, UBND xã Na Loi. Đồng thời phối hợp Công an xã, các ban, ngành, đoàn thể và gia đình 2 học sinh để nắm tình hình.

Các lực lượng chức năng của xã Na Loi sau đó đã vào cuộc tích cực, triển khai đồng bộ công tác tuyên truyền, vận động, giải thích quy định pháp luật về hôn nhân và gia đình. Đến sáng 2/3, gia đình 2 học sinh đã thông báo các em sẽ trở lại trường học vào sáng 3/3.

“Đây là bài học kinh nghiệm trong quản lý học sinh bán trú. Thời gian tới, nhà trường sẽ tăng cường kiểm tra nền nếp bán trú ngoài giờ; đẩy mạnh tuyên truyền phòng chống tảo hôn, tổ chức tư vấn tâm lý và phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để duy trì sĩ số, tránh học sinh bỏ học giữa chừng”, thầy Nguyễn Tân Phương cho biết.

Như đã thông tin, trước đó 2 học sinh lớp 8 của Trường PTDTBT THCS Na Loi là L.H.A. (lớp 8B) và L.H.D. (lớp 8A) trú xã Na Loi, bị 2 nam thanh niên trú tại xã Mường Lống (Nghệ An) tổ chức “bắt” về làm vợ theo tập tục địa phương. 2 nam thanh niên này không phải là học sinh. Do sự việc diễn ra trong đêm nên đã không ai phát hiện và ngăn chặn.

Trường PTDTBT THCS Na Loi nơi 2 nữ sinh bị "bắt" làm vợ đang theo học.

Thầy Nguyễn Tân Phương cho biết thêm, trong quá trình học tập, 2 nữ sinh đều ngoan, không có biểu hiện gì khác. Riêng em L.H.A có hoàn cảnh bố mẹ ly hôn nhau. L.H.A phải sống với ông bà ngoại ở bản Huồi Viêng, cách trường học khoảng 8km.

“Sau sự việc, ông và mẹ của em H.A. không đồng ý, yêu cầu em H.A. phải quay trở lại trường học. Còn gia đình em H.D. thì đồng ý và đã tổ chức đám vui. Gia đình 2 nam thanh niên đã làm thủ tục xác nhận con dâu”, thầy Nguyễn Tân Phương nói.

Chánh Văn phòng Sở GD&ĐT Nghệ An Nguyễn Trọng Hoàn cho biết, những năm gần đây, ngành giáo dục đã phối hợp với chính quyền địa phương và cơ quan chức năng tăng cường tuyên truyền, vận động, góp phần ngăn chặn, giảm thiểu tình trạng tảo hôn. Tuy nhiên, hiện tượng tảo hôn trong lứa tuổi học sinh vẫn còn và mang tính cá biệt tại một số địa phương.

Sau sự việc, ngành giáo dục sẽ tiếp tục phối hợp với địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động học sinh và nhân dân, hướng tới mục tiêu ngăn chặn tình trạng tảo hôn trong lứa tuổi học sinh.