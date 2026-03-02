Thông tin mới vụ 2 nữ sinh lớp 8 bị 'bắt' về làm vợ ở Nghệ An

Chiều 1/3, thầy Nguyễn Tân Phương - Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Trung học Cơ sở (PTDTBT THCS) Na Loi (xã Na Loi, Nghệ An ) cho biết, sau một thời gian vận động và tuyên truyền, 1 trong 2 nữ sinh của trường trước đó bị “bắt” về làm vợ đã đồng ý quay trở lại trường học .

“Được tuyên truyền vận động, phía gia đình em L.H.D. báo với giáo viên chủ nhiệm sẽ quay trở lại trường học vào ngày 3/3 tới đây. Nhà trường sẽ tiếp tục vận động, tuyên truyền em học sinh còn lại”, thầy Phương nói.

2 nữ sinh lớp 8 ở xã Na Loi nghỉ học để kết hôn.

Theo thầy Nguyễn Tân Phương, trước đó 2 học sinh lớp 8 của Trường PTDTBT THCS Na Loi là L.H.A. (lớp 8A) và L.H.D. (lớp 8B) cùng trú tại bản Nọong Hán (xã Na Loi), bị 2 nam thanh niên trú tại xã Mường Lống (Nghệ An) tổ chức “bắt” về làm vợ theo tập tục địa phương. 2 nam thanh niên này không phải là học sinh. Do sự việc diễn ra trong đêm nên đã không ai phát hiện và ngăn chặn.

Thầy Nguyễn Tân Phương cho biết thêm, trong quá trình học tập, 2 nữ sinh đều ngoan, không có biểu hiện gì khác. Ngày đầu tiên đi học sau kỳ nghỉ Tết Bính Ngọ, 2 nữ sinh vẫn trở lại trường học tập bình thường. Tuy nhiên, ngày sau cả 2 học sinh không có mặt tại trường và bị “bắt” làm vợ.

Liên quan đến sự việc, ông Nguyễn Trọng Hoàn - Chánh Văn phòng Sở GD&ĐT Nghệ An cho biết, Sở đã yêu cầu Trường PTDTBT THCS Na Loi báo cáo cụ thể sự việc để có hướng chỉ đạo phù hợp.

Chánh Văn phòng Sở GD&ĐT Nghệ An cho hay, những năm gần đây, ngành giáo dục đã phối hợp với chính quyền địa phương và cơ quan chức năng tăng cường tuyên truyền, vận động, góp phần ngăn chặn, giảm thiểu tình trạng tảo hôn. Tuy nhiên, hiện tượng tảo hôn trong lứa tuổi học sinh vẫn còn và mang tính cá biệt tại một số địa phương.

Sau sự việc, ngành giáo dục sẽ tiếp tục phối hợp với địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động học sinh và nhân dân, hướng tới mục tiêu ngăn chặn tình trạng tảo hôn trong lứa tuổi học sinh.

Thầy Nguyễn Tân Phương - Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Trung học Cơ sở (PTDTBT THCS) Na Loi thông tin, hiện nhà trường đã có báo cáo sự việc gửi về sở. Trong 3 năm qua, nhà trường không xuất hiện tình trạng tảo hôn.