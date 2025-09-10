Sự việc cháu N.Q.H. (7 tuổi, ở thôn Hồng Sơn, phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai) gặp tai nạn thương tâm sau khi lên xe máy, vặn tay ga làm chiếc xe lao đi bất ngờ đang khiến dư luận bàng hoàng. Thời điểm xảy ra sự việc, cháu H. đang cùng ông là ông Nguyễn Văn Thính (50 tuổi) đi mua hoa quả tại chợ Du lịch Lào Cai.

Một đoạn clip trích xuất từ camera của quán hoa quả cho thấy, ông Thính dừng xe mua hoa quả, bé trai chạy chơi xung quanh. Sau khi mua hàng xong, ông Thính và cháu H. lên xe để rời đi nhưng chiếc xe không nổ máy.

Thấy vậy, ông Thính và cháu H. xuống xe để kiểm tra. Người ông dùng chân đạp để khởi động lại. Lúc này, cháu H. bất ngờ trèo lên yên xe rồi vô tình vặn mạnh tay ga khiến chiếc xe lao nhanh về phía trước. Mặc dù ông Thính đã cố gắng giữ chiếc xe lại nhưng không được.

Khi ông đang kiểm tra xe thì cháu bé bất ngờ leo lên, vô tình vặn tay ga khiến chiếc xe lao đi rất nhanh.

Theo nguồn tin trên báo VnExpress, đại diện phường Lào Cai thông tin, chiếc xe đã lao đi khoảng 50m, đến trước cửa số nhà 28 phố Ngô Văn Sở thì đâm vào vỉa hè. Cháu H. bị ngã xuống đường, tử vong tại chỗ, chiếc xe máy bị hư hỏng.

Nhận tin báo, lực lượng Công an phường Lào Cai và các đơn vị liên quan đã có mặt để bảo vệ hiện trường, tổ chức khám nghiệm và làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Sau khi hoàn tất các thủ tục, cháu bé đã được bàn giao cho gia đình để lo hậu sự. Chính quyền địa phương cũng đã lập đoàn công tác tới thăm hỏi, động viên và hỗ trợ gia đình nạn nhân.

Sự việc khiến nhiều người bàng hoàng, đau xót, thương cho cháu bé xấu số gặp tai nạn thương tâm. Đây cũng là lời cảnh tỉnh cho tất cả các bậc phụ huynh khi tham gia giao thông, cần hết sức cẩn thận. Người lớn cần rút chìa khóa xe, dặn dò các cháu không được tự ý vặn tay ga, hoặc cho trẻ ngồi phía sau xe để đảm bảo an toàn, tránh những tình huống đau lòng tương tự xảy ra.