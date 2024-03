Vụ 1.400 học sinh trường quốc tế tại TP.HCM phải nghỉ học: Ngoài tiền học 2,1 tỷ đồng/3 năm, nhà trường còn thu những khoản phí đắt đỏ nào?

Mới đây thông tin trường Quốc tế Mỹ Việt Nam (AISVN, tạm viết tắt là Trường Quốc tế Mỹ) cho gần 1.400 học sinh từ mầm non đến lớp 12 tạm nghỉ học được nhiều người quan tâm. Theo Tiền Phong, lý do của việc này là số giáo viên hiện tại không đủ để đảm bảo an toàn và việc giảng dạy cho học sinh.

Trong cuộc họp với phụ huynh hôm 17/3, đại diện nhà trường thông tin 95% giáo viên không đi dạy vào ngày thứ Hai (18/3) vì các khoản lương, bảo hiểm chưa được thanh toán. Do đó, bà Nguyễn Thị Út Em - Chủ tịch Hội đồng quản trị trường, đã quyết định cho học sinh nghỉ học ngày 18/3.

Ngoài thông tin liên quan đến chủ đề này, mức học phí và các khoản phụ thu của trường cũng là chủ đề được nhiều người quan tâm.

Theo thông tin được đăng tải chính thức trên website của trường Quốc tế Mỹ Việt Nam, học phí 1 năm học (gồm 2 kỳ học) dao động 280-725 triệu đồng. Cụ thể, các lớp khám phá 3, khám phá 4 có mức học phí là 280 triệu đồng/năm. Khối dự bị tiền tiểu học 5 tuổi là 350 triệu đồng/năm. Học sinh từ lớp 1-2 sẽ phải đóng mức 450 triệu đồng/năm. Lớp 3-5, các em sẽ phải đóng 500 triệu đồng/năm.

Hiện AISVN nằm trong top trường quốc tế có học phí cao ở TP.HCM.

Từ lớp 6-8, mức học phí tăng lên là 600 triệu đồng/năm. Các em học sinh lớp 9,10 phải đóng học phí 650 triệu đồng/năm. Riêng với học sinh lớp 11 và 12, học phí sẽ là 725 triệu đồng/năm.

Như vậy, ước tính, chỉ trong 3 năm cấp (lớp 10-12), học sinh của AISVN sẽ phải đóng tiền học phí lên đến 2,1 tỷ đồng. Học phí này chưa bao gồm bất kỳ chi phí phụ trợ nào khác, như đồ dùng học tập, văn phòng phẩm, sách giáo khoa, chi phí xe buýt, đồng phục, ăn uống, các hoạt động trải nghiệm học tập thực tế, các bài thi tổ chức bên ngoài.

Ngoài khoản học phí trên, website của trường còn thông tin, học sinh khi mới vào trường sẽ cần đóng 1 số khoản phí khác như phí hồ sơ đầu vào, phí ghi danh, phí Chương trình Phát triển Anh ngữ Bổ sung.

Cụ thể với khối khám phá - dự bị Tiểu học 5 tuổi, phí hồ sơ đầu vào là 1,5 triệu đồng/học sinh. Khối lớp 1-12 là 2,5 triệu đồng/học sinh. Với phí ghi danh, học sinh thuộc 3 khối lớp gồm khối khám phá - lớp 5, khối lớp 6-10, khối lớp 11-12 sẽ đóng khoản phí lần lượt là 45 triệu đồng, 35 triệu đồng, 25 triệu đồng.

Phí Chương trình Phát triển Anh ngữ Bổ sung hàng năm sẽ áp dụng cho học sinh được nhà trường xác định cần hỗ trợ và phát triển khả năng Anh ngữ. Mức phí được đưa là đối với khối lớp 1-5 và khối lớp 6-10 lần lượt là 40 triệu đồng và 50 triệu đồng.

Ước tính, ngoài khoản học phí, một học sinh của trường có thể sẽ phải đóng tối đa 87,5 triệu đồng.

Trường Quốc tế Mỹ Việt Nam được thành lập năm 2006 với tầm nhìn một trường quốc tế phổ thông liên cấp, từ cấp mẫu giáo đến lớp 12, không giới hạn về số lượng học sinh là người Việt Nam, hoạt động theo tiêu chí phi lợi nhuận.

Ngôi trường này sở hữu khuôn viên rộng 6,5 ha tại 220 Nguyễn Văn Tạo, xã Long Thới, huyện Nhà Bè, TP.HCM. Hiện AISVN nằm trong top trường quốc tế có học phí cao ở TP.HCM.