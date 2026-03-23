VTV xác nhận 'Táo quân' trở lại vào cuối tháng 3

Theo thông tin trong Cafe Sáng 23/3, VTV thông báo chương trình Táo quân trở lại trên VTV3 vào 20h ngày 29/3. NSƯT Đỗ Thanh Hải tiếp tục đảm nhận vai trò đạo diễn.

Tiểu phẩm quy tụ dàn Táo quân nằm trong chương trình Cuộc hẹn với tháng 3 nhân kỷ niệm 30 năm VTV phát sóng chương trình đầu tiên (31/3/1996-31/3/2026).

Trong chương trình, những nghệ sĩ gạo cội gắn bó với Táo quân những ngày đầu sẽ trở lại với khán giả hâm mộ như NSND Quốc Khánh, NSND Tự Long, NSƯT Chí Trung, NSƯT Quang Thắng và Vân Dung. Tuy nhiên, NSND Xuân Bắc và NSND Công Lý - hai nghệ sĩ vào vai Nam Tào - Bắc Đẩu vẫn vắng mặt.

Chia sẻ về sự trở lại này, NSƯT Chí Trung cho biết: "Không phải chỉ có khán giả nhớ chương trình Táo quân đâu, chúng tôi cũng nhớ lắm. Chúng tôi bám theo format cũ và biến tấu một phần để mang hương vị của Táo quân đến chương trình kỷ niệm này".

Trước đó một ngày, bức ảnh quy tụ loạt nghệ sĩ quen thuộc của chương trình Táo quân - Gặp nhau cuối năm thu hút sự quan tâm lớn từ khán giả. Sự hội ngộ của dàn nghệ sĩ đình đám khiến nhiều người không khỏi bồi hồi, bởi chương trình Táo quân không lên sóng dịp Tết 2026.

Trong cuộc hội ngộ này, sự xuất hiện của NSND Quốc Khánh với vẻ khỏe khoắn và tinh thần thoải mái trở thành tâm điểm. Trước đó, tin đồn Quốc Khánh có vấn đề về sức khỏe xuất hiện nhưng anh đã lên tiếng phủ nhận, khẳng định mình vẫn hoàn toàn bình thường, nói một cách hài hước rằng đôi khi mọi người “tự cho mình lên bàn thờ”.

Táo Quân - Gặp nhau cuối năm do Hãng phim Truyền hình Việt Nam (nay là Trung tâm Sản xuất phim Truyền hình Việt Nam - VFC) sản xuất lần đầu vào năm 2003, ban đầu là số phát sóng đặc biệt cuối năm của chương trình Gặp nhau cuối tuần.

Từ năm 2006, toàn bộ thời lượng Gặp nhau cuối năm được dành riêng cho Táo quân. Với cách thể hiện hài hước, châm biếm, phản ánh những vấn đề thời sự nóng bỏng của xã hội, chương trình nhanh chóng trở thành món ăn tinh thần quen thuộc, không thể thiếu trong đêm Giao thừa.

Sau hơn hai thập kỷ lên sóng, Táo quân không đơn thuần là chương trình truyền hình mà đã trở thành ký ức tập thể, gắn liền với khoảnh khắc chuyển giao năm cũ - năm mới của nhiều thế hệ khán giả. Từ năm 2003-2019, Táo quân được phát sóng đều đặn vào mỗi đêm Giao thừa. Tuy nhiên, năm 2019, chương trình bất ngờ thông báo tạm dừng sau 16 năm liên tục lên sóng, khiến nhiều khán giả tiếc nuối. Đúng dịp Tết Canh Tý (2020), Táo quân không xuất hiện trên VTV, thay vào đó là chương trình Làng Vũ Đại thời hội nhập.

Sang Tết Tân Sửu (2021), Táo quân trở lại với khán giả, dù có nhiều thay đổi về nội dung và dàn nghệ sĩ, nhưng vẫn giữ tinh thần báo cáo cuối năm - yếu tố cốt lõi đã làm nên thương hiệu của chương trình suốt nhiều năm qua.

Dịp Tết Bính Ngọ 2026, Táo quân tiếp tục tạm nghỉ, thay bằng chương trình mới có tên dự kiến là Quảng trường mùa xuân.