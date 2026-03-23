Kim Seon Ho bày tỏ quan điểm làm nghề sau bê bối trốn thuế

Không chỉ gây ấn tượng với hình ảnh trưởng thành, điềm tĩnh, nam diễn viên còn có những chia sẻ đáng chú ý về hành trình làm nghề, đặc biệt trong bối cảnh anh vừa đối mặt với cáo buộc trốn thuế.

Trong cuộc phỏng vấn đi kèm, Kim Seon Ho nhắc đến bộ phim truyền hình Netflix Can Love Be Translated? - dự án đánh dấu sự trở lại của anh. Nam diễn viên trải lòng: "Nhìn lại, mỗi khoảnh khắc đều giống như một cuộc hành trình". Anh thừa nhận đã không giấu được cảm xúc khi bộ phim đóng máy. "Tôi thực sự đã thấy buồn. Thậm chí vào ngày quay cuối, mắt tôi còn rưng rưng".

Đáng chú ý, Kim Seon Ho cho biết anh từng có tâm lý lo lắng trước mỗi dự án mới, giống như một "vận rủi" cá nhân mà theo anh, mọi thứ thường không suôn sẻ nếu anh quá kỳ vọng. Tuy nhiên, lần này lại khác. "Tôi rất biết ơn vì mong muốn chân thành rằng nhiều người sẽ yêu thích bộ phim dường như đã trở thành hiện thực", nam diễn viên chia sẻ,

Ngoài phim ảnh, Kim Seon Ho hiện còn tham gia vở kịch INTERVAL. Khi được hỏi về động lực duy trì hoạt động song song giữa phim ảnh và sân khấu, anh thẳng thắn: "Tôi chỉ đơn giản là hạnh phúc khi được diễn xuất". Với Kim Seon Ho, việc làm tốt một vai diễn và thực sự yêu thích công việc là hai điều khác nhau.

Sau những biến cố từng ảnh hưởng đến hình ảnh cá nhân, nam diễn viên dường như chọn cách đối diện bằng sự chân thành và tập trung vào giá trị cốt lõi của nghề. Chia sẻ về mục tiêu trong năm nay, anh nói: "Tôi muốn lan tỏa thật nhiều sự ấm áp. Nghe có vẻ đơn giản, nhưng tôi thực sự mong muốn điều đó".

Anh cũng không quên gửi lời tri ân đến người hâm mộ - những người đã đồng hành cùng mình trong giai đoạn khó khăn: "Nếu một ngày nào đó tôi không còn đủ năng lượng để tiếp tục lan tỏa sự ấm áp, tôi vẫn muốn bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc nhất đến tất cả những ai đã luôn ủng hộ tôi".