Diễn viên đóng Táo Quân thông báo có tin vui với vợ hot girl hơn 2 tuổi

Sau thời gian yêu đương kín tiếng, diễn viên Tuấn Mõ đã tổ chức đám cưới với bà xã Thu Trang vào tháng 9/2024. 1 tháng sau khi diễn ra ngày vui, cặp đôi mới công khai khoảnh khắc trên mạng xã hội.

Mới đây, Thu Trang thông báo tin vui đang mang thai con đầu lòng. Cô hạnh phúc viết: "Lúc ta không kì vọng nhất lại là lúc mọi thứ thuận lợi nhất. Khi đầy đủ nhân duyên, cái gì đến sẽ đến. Chờ mãi cũng tới ngày công bố clip này".

Thời gian đầu khi mang thai, Thu Trang đã giấu kín thông tin và đợi tới ngày kỷ niệm 1 năm đám cưới mới "đánh úp" nói với ông xã. Khi biết tin nửa kia đang mang thai con đầu lòng, Tuấn Mõ đã vỡ oà vì bất ngờ.

Bà xã hot girl thông báo có tin vui với Tuấn Mõ sau hơn 1 năm kết hôn. Nguồn: Ỉn Cheng

Diễn viên Tuấn Mõ đã tổ chức đám cưới với bà xã Thu Trang vào tháng 9/2024. Ảnh: FBNV

Cả hai có thời gian yêu đương kín tiếng trước khi về chung một nhà. Ảnh: FBNV

Tuấn Mõ là gương mặt không còn xa lạ với những mọt phim truyền hình. Hầu như chỉ đảm nhận những vai diễn phụ, song anh chàng sinh năm 1996 này vẫn là cái tên được đông đảo khán giả đánh giá cao nhờ lối diễn xuất tự nhiên, ấn tượng trong những dạng vai ăn chơi, giang hồ,...

Trước đó, nam diễn viên xuất hiện ở loạt phim truyền hình như Cuộc Đời Vẫn Đẹp Sao, Người Một Nhà, Biệt Dược Đen, 11 Tháng 5 Ngày, Gia Đình Mình Vui Bất Thình Lình,... Ngoài ra anh chàng cũng tham gia Táo quân 2024 vào vai "ẻo lả" gây sốt. Tuấn Mõ được kỳ vọng sẽ thành thế hệ diễn viên mới, tiếp bước các gương mặt gạo cội tại chương trình.

Tuấn Mõ là diễn viên quen thuộc với khán giả trên màn ảnh nhỏ. Ảnh: FBNV

Thu Trang được biết tới là hot TikToker Ỉn Cheng (Võ Thị Thu Trang, sinh năm 1994), hơn anh 2 tuổi. Cô hiện sở hữu kênh TikTok thu hút hơn 600.000 người theo dõi, thường xuyên đăng tải nội dung về đời sống cá nhân, làm đẹp và các chuyến du lịch. Bên cạnh công việc sáng tạo nội dung số, Ỉn Cheng còn kinh doanh trong lĩnh vực thời trang.