Khi Song Hye Kyo cắt tóc ngắn, diện đồ Fendi trong chiến dịch Peekaboo mới, mạng xã hội Hàn - Trung lập tức bùng nổ. Xanh ngọc lam (turquoise) mát mắt, cam cháy (burnt orange) ấm áp được “chị đẹp” mix cực tinh tế, vừa sang vừa trẻ, nhìn một lần là muốn đi sắm đồ theo. Điều thú vị là, theo quan niệm màu sắc - phong thủy, hai gam màu này không chỉ đẹp mà còn được xem là biểu tượng của tài lộc, cơ hội mới và năng lượng tích cực.

Với hội chị em mê thời trang, cũng tin chút ít vào con giáp - ngũ hành, đây là dịp hoàn hảo để vừa mặc đẹp, vừa “xin vía may mắn” theo cách rất đời thường: Đổi màu túi xách, áo khoác, hay một chiếc khăn nhỏ.

Song Hye Kyo: Tóc ngắn, túi Fendi, xanh ngọc - cam cháy “đẹp điên”

Trong chiến dịch Fendi Peekaboo Digital Campaign 2025, Song Hye Kyo biến hóa liên tục lúc tóc ngắn, lúc tóc dài, khi lại thả nhẹ phía sau. Set đồ cô diện xoay quanh hai gam màu chủ đạo: Xanh ngọc lam và cam cháy.

Trong một số shoot hình, “chị đẹp” mặc trang phục xanh ngọc lam, tay xách túi Peekaboo, trông như một nàng tiên nhỏ vừa thanh lịch vừa tươi mới. Ở những khung hình khác, Song Hye Kyo chuyển sang sắc cam cháy ấm áp, makeup nhẹ, tóc buông tự nhiên, đúng kiểu thời thượng mà không hề gồng. Cảm giác là dù tóc dài hay tóc ngắn, cô vẫn giữ được khí chất “chị gái sành điệu” có thể cân mọi kiểu đồ, mọi màu sắc.

Nhìn loạt ảnh, hội chị em dễ bị thuyết phục ngay: Màu sắc đúng là có “ma lực”. Cùng một người, chỉ cần đổi gam màu là khí chất đã khác hẳn, vẻ đẹp cũng bật sáng theo cách riêng.

Xanh ngọc lam - màu của bình yên, sự tươi mới

Xanh ngọc lam là tông nằm giữa xanh dương và xanh lá, vừa mát vừa dịu. Trong phong thủy và tâm lý học màu sắc, turquoise thường gắn với: Cảm giác bình yên, thư giãn; sự tươi mới, khởi đầu mới; năng lượng chữa lành, giúp tinh thần nhẹ bẫng hơn

Với thời trang, xanh ngọc lam có ưu điểm là không quá chói nhưng vẫn đủ nổi bật. Son nude nhẹ, tóc rũ tự nhiên, thêm chiếc túi hoặc áo khoác xanh ngọc là outfit lập tức “lên trình”.

Con giáp nên thử xanh ngọc lam để kéo may mắn:

- Tuổi Tý, Thìn, Thân (mệnh Thủy/ Kim nhiều): Xanh ngọc lam mang nhiều năng lượng Thủy - Mộc, được xem là giúp cân bằng cảm xúc, hỗ trợ suy nghĩ thông suốt, bớt nóng nảy, bốc đồng. Với những con giáp vốn dễ áp lực vì công việc, dùng màu này trong trang phục hay phụ kiện có thể giúp bản thân cảm thấy “mát mẻ trong lòng” hơn.

- Tuổi Mão, Hợi: Đây là những tuổi thường gắn với sự mềm mại, khéo léo. Xanh ngọc lam sẽ tôn được nét hiền hòa nhưng không nhàm chán, lại được coi là màu “gọi nhân duyên”, hỗ trợ các mối quan hệ xã hội.

Không cần phải mặc cả cây turquoise. Chỉ cần: Một chiếc túi xách nhỏ, khăn quàng cổ, áo cardigan mỏng hoặc đôi giày búp bê màu xanh ngọc… là đủ để set đồ thường ngày trở nên khác hẳn.





Cam cháy - màu của lửa, của sự quyết đoán và thu hút

Khác với cam tươi có phần “chói”, cam cháy (burnt orange) là tông cam pha chút nâu, nhìn ấm, trầm nhưng cực sang. Đây là gam màu rất hợp mùa thu - đông, khi trời se lạnh, chỉ cần một món đồ cam cháy là cả outfit bừng lên.

Trong phong thủy, cam cháy mang năng lượng Hỏa – Thổ, gợi liên tưởng tới: Sự tự tin, dám nghĩ dám làm; sức sống, nhiệt huyết; may mắn về cơ hội, mối quan hệ mới.

Con giáp hợp cam cháy để tự tin và “hút lộc”:

- Tuổi Dần, Ngọ, Tuất (mệnh Hỏa nhiều): Cam cháy như “bật đèn” cho khí chất mạnh mẽ, giúp bản thân dễ bộc lộ ưu điểm, nổi bật trong đám đông. Với những ai đang cần bứt phá sự nghiệp, tông màu này được xem là tiếp thêm lửa, giúp bớt ngại ngùng, dám nắm cơ hội.

- Tuổi Thìn, Thân: Hai tuổi này khi kết hợp thêm năng lượng Hỏa – Thổ từ tông cam cháy sẽ dễ thu hút sự chú ý, tạo ấn tượng tốt trong các buổi gặp gỡ, thảo luận công việc.

Cam cháy khá “chảnh”, nên mặc khéo một chút: Chọn áo khoác trench coat cam cháy, mix với trắng – be để không bị nặng nề. Hoặc chỉ cần một chiếc túi, thắt lưng hay đôi boots cam cháy là đủ điểm xuyết. Dân văn phòng có thể chọn váy suông cam cháy, makeup tông cam đất nhẹ là đẹp

Đến đây cũng phải nhắc lại: Chuyện con giáp – màu sắc – phong thủy chủ yếu mang tính tham khảo. Không có chuyện chỉ cần mặc đúng màu là cuộc đời “auto may mắn”. Nhưng trong nhịp sống bận rộn, nếu một chiếc áo, chiếc túi màu xanh ngọc hay cam cháy có thể khiến bạn tự tin hơn, cười tươi hơn, dám bước ra khỏi vùng an toàn hơn, thì đó đã là một dạng may mắn rồi.

Song Hye Kyo được gọi là “chị đẹp” không chỉ vì gương mặt xinh mà còn vì cách cô lựa chọn hình ảnh luôn chỉn chu, nhưng không phô trương. Khi cô khoe mái tóc ngắn, túi Fendi và những gam màu “đẹp điên”, điều truyền cảm hứng nhất có lẽ không phải là món đồ hiệu, mà là cảm giác: Phụ nữ ở độ tuổi nào cũng có quyền làm mới mình, thử màu sắc mới, thay đổi kiểu tóc, thử một phiên bản khác của chính mình.

Với hội chị em tin vào con giáp, có thể bắt đầu rất nhẹ nhàng:

- Tuổi Tý, Mão, Thìn, Thân, Hợi… thử thêm chút xanh ngọc lam

- Tuổi Dần, Ngọ, Tuất… “nêm” vào tủ đồ vài món cam cháy

Không cần mua thật nhiều, chỉ cần một món khiến bạn soi gương thấy “ừ, hôm nay mình đẹp hơn một chút”, là đủ. Đôi khi, may mắn đến từ chính khoảnh khắc mình dám thay đổi và thấy bản thân xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn.