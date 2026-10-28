Vòng nguyệt quế phủ 4 lớp vàng 24K đang chờ nhà vô địch Olympia năm thứ 26

Mới đây, trên fanpage chính thức của chương trình Đường Lên Đỉnh Olympia, hình ảnh vòng nguyệt quế dành cho Quán quân năm thứ 26 đã được công bố với thiết kế khác biệt cùng thông điệp giàu ý nghĩa. Không chỉ là phần thưởng dành cho người chiến thắng, chiếc vòng còn gợi nhắc hành trình nỗ lực, vượt qua thử thách của cả 4 nhà leo núi góp mặt tại trận Chung kết năm nay.

Theo thông tin được chia sẻ, vòng nguyệt quế năm thứ 26 mang thông điệp “Sự sống được sinh ra từ những thử thách”. Thay vì đi theo cấu trúc đối xứng quen thuộc, thiết kế năm nay phát triển theo hình khối hữu cơ tự nhiên, mô phỏng hình dáng cành lá trong đời thực. Điểm nhấn nằm ở hình tượng nhánh olive non vươn lên từ cành khô, gợi liên tưởng đến sức sống bền bỉ, khả năng vượt qua nghịch cảnh và khát vọng vươn xa.

Vòng nguyệt quế dành cho Quán quân Olympia năm thứ 26 đã được công bố

Để hiện thực hóa ý tưởng, tác phẩm kết hợp công nghệ tạo mẫu 3D với kỹ nghệ kim hoàn thủ công. Những đường gân lá được thể hiện sắc nét, bề mặt cành cây có độ gồ ghề nhằm tạo cảm giác chân thực. Đặc biệt, chiếc vòng trải qua 4 lớp xử lý phủ vàng thật 24K, góp phần hoàn thiện diện mạo của phần thưởng dành cho nhà vô địch.

Vòng nguyệt quế là hình ảnh gắn liền với khoảnh khắc đăng quang tại Đường Lên Đỉnh Olympia. Mỗi năm, thiết kế mới lại mang đến một cách thể hiện riêng, nhưng ý nghĩa cốt lõi vẫn là ghi nhận thành quả của thí sinh sau hành trình chinh phục các câu hỏi kiến thức.

Để hiện thực hóa ý tưởng, tác phẩm kết hợp công nghệ tạo mẫu 3D với kỹ nghệ kim hoàn thủ công

Chiếc vòng trải qua 4 lớp xử lý phủ vàng thật 24K

Với thiết kế của năm thứ 26, hình ảnh nhánh olive non giữa cành khô tiếp tục nhấn mạnh rằng chiến thắng không chỉ được tạo nên từ năng lực bẩm sinh, mà còn từ quá trình bền bỉ học hỏi, rèn luyện và vượt qua những giới hạn của bản thân. Chương trình cũng gửi lời cảm ơn tới nhà thiết kế Đỗ Vân Trí vì sự tâm huyết và đồng hành trong quá trình tạo nên chiếc vòng nguyệt quế đặc biệt này.

Theo lịch dự kiến, Chung kết Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 26 sẽ diễn ra lúc 8h30 ngày 1/11/2026, với sự góp mặt của 4 thí sinh xuất sắc nhất sau các vòng thi tuần, tháng và quý. Đó lần lượt là Trần Võ Gia Bảo (THPT chuyên Lê Quý Đôn - Đông Hải, Khánh Hòa ), Lý Thái Dương (THPT chuyên Hùng Vương, Phú Thọ), Nguyễn Huy Quang Minh (THPT chuyên Thái Bình, Hưng Yên) và Đoàn Lê Anh Đức (THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, Hà Nội).

Chung kết Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 26 sẽ diễn ra lúc 8h30 ngày 1/11/2026, với sự góp mặt của 4 thí sinh

Mỗi thí sinh đều đã trải qua hành trình thi đấu để giành tấm vé bước vào trận đấu cuối cùng của mùa giải. Chung kết năm không chỉ là cuộc cạnh tranh về kiến thức, tốc độ và bản lĩnh trên sân khấu, mà còn là dịp để các điểm trường, địa phương cùng hướng về 4 nhà leo núi.

Bên cạnh không khí tại trường quay S14, các điểm cầu truyền hình trực tiếp tại Khánh Hòa, Phú Thọ, Thái Bình và Hà Nội cũng đang được chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Sự cổ vũ từ thầy cô, bạn bè, gia đình và khán giả hứa hẹn tạo nên bầu không khí sôi động cho trận đấu được mong đợi nhất mỗi mùa Olympia.

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