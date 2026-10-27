Gặp nam sinh 2009 hát được quốc ca 135 nước vừa lọt Chung kết Olympia 2026: "Mình đã chuẩn bị cho Olympia suốt 6 năm"

Ngày 25/10 vừa qua, Đoàn Lê Anh Đức, học sinh lớp 12 Sử 1, Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam giành chiến thắng tại cuộc thi Quý IV Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 26 với 220 điểm. Kết quả này đưa nam sinh trở thành gương mặt cuối cùng góp mặt trong trận Chung kết năm, đồng thời mang điểm cầu truyền hình về với Thủ đô Hà Nội.

Ở phần thi Khởi động của trận Quý IV, Anh Đức chỉ giành 40 điểm, tạm xếp cuối đoàn leo núi. Nhưng ngay khi gợi ý đầu tiên của phần thi Vượt chướng ngại vật xuất hiện, nam sinh đã bấm chuông xin trả lời từ khóa gồm 5 chữ cái và đưa ra đáp án chính xác. Câu trả lời giúp Đức vươn lên dẫn đầu, tạo bước ngoặt cho cuộc đua. Sau đó, cậu tiếp tục tận dụng những cơ hội ghi điểm ở phần thi Tăng tốc và Về đích, khép lại trận đấu với 220 điểm - giúp THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam lần thứ 7 trong lịch sử và lần thứ 2 liên tiếp có cầu truyền hình Olympia.

Anh Đức vỡ òa cảm xúc sau khi giành chiến thắng ở cuộc thi Quý IV, chính thức trở thành thí sinh cuối cùng góp mặt trong trận Chung kết năm

Việc có mặt tại Chung kết năm là thành quả của một hành trình mà Đức đã ấp ủ từ lâu, chứ không đơn thuần là một cuộc thi bất ngờ đưa cậu đến với thành công.

“Mình rất xúc động và tự hào vì những nỗ lực của bản thân, cộng thêm một chút may mắn, đã mang lại kết quả như mong muốn. Mình đã chuẩn bị cho Olympia suốt 6 năm”, Đức chia sẻ.

Đoàn Lê Anh Đức (SN 2009) - Học sinh: Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam (Hà Nội). - Giải Nhất kỳ thi học sinh giỏi môn Lịch sử cấp thành phố - Giải Nhì kỳ thi học sinh giỏi Đại học Sư phạm Hà Nội. - Có khả năng hát quốc ca của 135 quốc gia trên thế giới. - Sở thích hát nhạc đỏ, dân ca, ví, giặm Nghệ Tĩnh bằng nhiều thứ tiếng.

Cậu bé mê Ai Là Triệu Phú và hành trình 6 năm chinh phục Olympia

Tình yêu của Đoàn Lê Anh Đức với những sân chơi kiến thức bắt đầu từ khi còn nhỏ. Khi đó, Đức thích xem chương trình Ai Là Triệu Phú, sau đó là “phải lòng” Đường Lên Đỉnh Olympia và nuôi ước mơ được một lần xuất hiện trên sân khấu cuộc thi. Sau khi xem trận Chung kết Olympia năm thứ 20 khi đang học lớp 6, mong muốn ấy chính thức trở thành mục tiêu trong Đức.

Trước khi tham gia cuộc thi chính thức trên truyền hình, Đức từng tham gia nhiều sân chơi Olympia dành cho học sinh. Khi lên THPT, cậu dự cuộc thi Demo do cộng đồng OlympiAms tổ chức, giành giải Nhất rồi tiếp tục trải qua các vòng bán kết, chung kết. Những lần thi đấu ấy giúp Đức làm quen với áp lực, tích lũy kinh nghiệm và từng bước chuẩn bị cho mục tiêu lớn hơn.

Tuy nhiên, với Đức, việc ôn luyện không đồng nghĩa với dành toàn bộ thời gian cho những câu hỏi Olympia. Cậu vẫn chú trọng việc học trên lớp, hoàn thành bài tập, chủ động phát biểu trong giờ học và tham gia các kỳ thi học sinh giỏi, Olympic môn Lịch sử. Thay vì tách riêng kiến thức phục vụ cuộc thi và kiến thức ở trường, nam sinh tìm cách kết nối chúng với nhau. Nam sinh không muốn việc theo đuổi một sân chơi yêu thích trở thành lý do khiến những nhiệm vụ học tập thường ngày bị bỏ quên.

“Mình luôn cố gắng nắm chắc kiến thức nền tảng và hiểu bản chất của từng môn học, thay vì chỉ học thuộc để nhớ đáp án. Khi học, mình thường tự đặt câu hỏi cho bản thân để xem mình đã thực sự hiểu vấn đề hay chưa. Mình cũng dùng Zalo Cloud để lưu lại những thông tin thú vị mà mình đọc được hoặc tình cờ khám phá.

Mình không tách việc học ở trường với việc chuẩn bị cho Olympia thành hai phần riêng biệt. Khi học tốt kiến thức trên lớp, mình cũng có thêm nền tảng để trả lời những câu hỏi của cuộc thi. Ngược lại, quá trình tìm hiểu các câu hỏi Olympia khiến mình có cơ hội biết thêm nhiều điều ngoài những gì được học trong sách giáo khoa”, nam sinh chia sẻ.

Sau khi xem trận Chung kết Olympia năm thứ 20 khi đang học lớp 6, mong muốn ấy chính thức trở thành mục tiêu trong Đức

Lịch sử là một trong những lĩnh vực cho thấy rõ cách Đức theo đuổi điều mình yêu thích. Trước khi dành nhiều thời gian cho môn học này, cậu từng đạt nhiều huy chương vàng, bạc, đồng tại các cuộc thi Toán chuyên biệt từ tiểu học đến THCS. Bước ngoặt đến vào năm lớp 8, khi giáo viên Lịch sử khuyến khích Đức tham gia kỳ thi học sinh giỏi dành cho học sinh lớp 9.

Dù phải thi vượt cấp, Đức vẫn xuất sắc giành giải Nhất học sinh giỏi Lịch sử cấp thành phố. Lên lớp 9, cậu tiếp tục đạt giải Nhất cấp quận và giải Khuyến khích cấp thành phố. Lên đến cấp 3, Đức tiếp tục giành giải Ba học sinh giỏi thành phố môn Lịch sử ở lớp 11, giải Nhì cuộc thi môn Lịch sử của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội và giải Ba tại một cuộc thi Olympic của Đại học Quốc gia Hà Nội.

Từ một học sinh từng dành nhiều thời gian cho Toán, Đức dần tìm thấy niềm yêu thích với Lịch sử và chủ động đào sâu kiến thức. Với cậu, điều quan trọng không phải là gắn bó với một môn học từ đầu đến cuối mà là tìm ra lĩnh vực khiến bản thân muốn tiếp tục khám phá.

“Mình nghĩ khi đã thực sự thích một điều gì đó, mình sẽ muốn tìm hiểu sâu hơn về nó. Với Lịch sử, mình không chỉ muốn nhớ các sự kiện mà còn muốn hiểu vì sao chúng xảy ra và những câu chuyện phía sau. Mình cũng thích cảm giác được khám phá thêm những kiến thức mà trước đó bản thân chưa biết”, Đức chia sẻ.

Tuy nhiên, sự kiên trì ấy của Anh Đức lại từng khiến gia đình lo lắng. Theo mẹ Đức, gia đinh lo lắng việc dành nhiều thời gian cho Lịch sử và Olympia có thể ảnh hưởng đến kết quả học tập, đồng thời khiến con bỏ lỡ cơ hội xét tuyển thẳng đại học thông qua các kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia. Dù mẹ từng nhiều lần ngăn cản, nhưng Đức vẫn kiên định với lựa chọn của mình.

Trước khi quyết định học tại Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, Đức từng cân nhắc không vào trường để dành thêm thời gian cho Olympia. Cũng chính mẹ là người khuyên Anh Đức hãy mạnh dạn bước vào môi trường học tập có tính cạnh tranh cao hơn: “Ở trường còn không thắng được thì cũng không nên đi thi. Con cứ mạnh dạn học Ams, bước vào biển lớn”, mẹ Đức kể.

Với Đức, những năm tháng theo đuổi Olympia không chỉ giúp cậu tiến gần hơn đến ước mơ mà còn đem lại nhiều trải nghiệm và bài học. Trước trận Chung kết năm, nam sinh vẫn đặt mục tiêu giành vòng nguyệt quế, nhưng đồng thời muốn tận hưởng trọn vẹn cơ hội mà mình đã nỗ lực để có được.

Việc có mặt tại Chung kết năm là thành quả của một hành trình mà Đức đã ấp ủ từ lâu

Học thuộc quốc ca 135 nước, viết truyện, tự học tiếng Pháp

Ngoài Olympia và Lịch sử, Đức còn có một sở thích đặc biệt là tìm hiểu quốc ca của các quốc gia trên thế giới. Trong khoảng một năm, nam sinh từng học lời và giai điệu quốc ca của 135 quốc gia. Theo cách Đức chia sẻ, con số này gắn với 136 quốc gia được tìm hiểu, trong đó Hy Lạp và Cyprus có chung một bài quốc ca.

Sở thích này bắt đầu vào năm 2021, khi Đức học lớp 7. Trong thời gian dịch COVID-19, những chiến thắng của đội tuyển bóng đá Việt Nam khiến cậu chú ý hơn đến âm nhạc gắn với các quốc gia. Từ đó, việc nghe quốc ca dần trở thành một cách để Đức tìm hiểu về thế giới.

“Mình thích sự đa dạng của các bài quốc ca, từ giai điệu đến ngôn ngữ. Mỗi bài hát lại gắn với những câu chuyện về đất nước, con người, lịch sử và văn hóa khác nhau. Mình muốn tìm hiểu xem vì sao chúng lại được viết như vậy và những câu chuyện nào nằm phía sau”, Đức chia sẻ.

Anh Đức khi còn là học sinh THCS

Để học các bài hát, Đức tìm video có lời trên YouTube, tra cứu thông tin trên Wikipedia, chép lời vào sổ rồi tập hát. Cậu còn tìm bản dịch tiếng Việt để hiểu nội dung, thay vì chỉ ghi nhớ giai điệu và ca từ bởi đằng sau đó có thể là câu chuyện về lịch sử hoặc văn hóa của một đất nước. Đến lớp 7, Đức thử viết những bài giới thiệu về quốc ca trên Wikipedia tiếng Việt.

Quốc ca cũng không phải mối quan tâm duy nhất nằm ngoài sách giáo khoa của Đức.

“Đức còn thích đọc sách và thơ, đặc biệt là thơ Xuân Quỳnh và những cuốn sách của Nguyễn Nhật Ánh. Con cũng thích viết truyện, từng tự làm một tờ báo và chọn cho nó một cái tên bằng tiếng Pháp. Ngoài ra, Đức còn tự học tiếng Pháp và sưu tầm những thứ liên quan đến Doraemon”, mẹ Đức tiết lộ.

Mẹ Đức nhận xét con là người hài hước, thật thà và đôi khi có vẻ như “đầu óc trên cành cây” vì quá đắm chìm trong thế giới riêng. Dù học tập tại Hà Nội, Đức vẫn gắn bó với quê nhà ở Hưng Yên. Cậu thích ngắm những con phố đông đúc, nhộn nhịp của Hà Nội, đặc biệt vào giờ cao điểm. Giữa dòng người hối hả, nam sinh tìm thấy một cảm giác bâng khuâng khó diễn tả thành lời. Cuối tuần, cậu lại đều đặn trở về quê, gặp bạn bè và chơi bóng đá.

Khoảng thời gian dịch COVID-19 năm 2021-2022 cũng để lại trong cậu học trò nhiều ký ức. Khi trường học chuyển sang hình thức trực tuyến, Đức từng có thời gian dài ở Hưng Yên, vừa học online vừa kết bạn và khám phá những điều gần gũi quanh mình. Đây cũng là giai đoạn sở thích tìm hiểu quốc ca bắt đầu nảy nở, từ những trận bóng đá đến sự tò mò về các đất nước và con người trên thế giới.

Trong gia đình, người có ảnh hưởng lớn nhất đến quan niệm học tập của Đức là bà. Theo lời mẹ Đức, bà luôn đặt kỳ vọng cao vào việc học vì tin rằng giáo dục là con đường quan trọng để mỗi người vươn lên, nhất là với một người hiền lành, thật thà như Đức. Sự kỳ vọng ấy đi cùng những lo lắng của mẹ, nhưng cũng là một phần trong môi trường đã nuôi dưỡng ý thức học tập và sự bền bỉ của Đoàn Lê Anh Đức.

Anh Đức tại cầu truyền hình Chung kết Olympia năm 2025 của Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam

Đối với trận Chung kết Olympia năm thứ 26 sắp tới, Đức muốn tiếp tục vận dụng những kiến thức và kỹ năng đã tích lũy vào việc học, đồng thời hỗ trợ các bạn học sinh khóa dưới ở trường Ams nếu các bạn có chung niềm yêu thích với cuộc thi.

“Mình hy vọng sau Olympia có thể sử dụng những kiến thức và kỹ năng đã học được để hỗ trợ việc học ở trường, đồng thời giúp đỡ các em khóa dưới tại Ams nếu các em cũng yêu thích chương trình. Mình muốn chia sẻ những gì bản thân đã trải qua, để các em có thêm kinh nghiệm khi theo đuổi mục tiêu của mình”, Đức nói.

Trước thềm trận Chung kết, nam sinh vẫn hướng đến mục tiêu giành vòng nguyệt quế, nhưng không đặt toàn bộ ý nghĩa của hành trình vào kết quả cuối cùng. Với Đức, 6 năm theo đuổi Olympia là quãng thời gian của sự chuẩn bị, những trải nghiệm và cơ hội để hiểu rõ hơn điều mình muốn làm.

“Mình muốn cố gắng hết sức và tận hưởng từng khoảnh khắc. Dù kết quả thế nào, mình vẫn tự hào vì đã đi được đến đây. Khi cuộc thi chưa kết thúc, mình sẽ tiếp tục chiến đấu hết khả năng và không chấp nhận bỏ cuộc”, Đức bộc bạch.

Ảnh: NVCC