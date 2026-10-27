Cuộc sống hiện tại của "Quán quân giàu nhất" lịch sử Đường lên đỉnh Olympia

Từ cậu học trò nghèo đến tiến sĩ tại Australia

Đường lên đỉnh Olympia là sân chơi trí tuệ dành cho học sinh THPT, đồng thời mở ra cơ hội học tập và phát triển cho nhiều tài năng trẻ Việt Nam. Trong số những quán quân ghi dấu ấn qua các mùa thi, Lê Vũ Hoàng được biết đến với hành trình vươn lên từ hoàn cảnh khó khăn.

Năm 2005, khi mới 17 tuổi, nam sinh Trường THPT số 1 Bố Trạch, Quảng Bình, giành chiến thắng trong trận chung kết Olympia mùa thứ 6. Sinh năm 1988, Hoàng từng sống trong căn nhà tranh đơn sơ cùng gia đình công nhân có điều kiện kinh tế hạn chế. Dù vậy, hoàn cảnh thiếu thốn không ngăn cản anh theo đuổi việc học và rèn luyện khả năng tự học.

Chiến thắng tại Olympia mang về cho Lê Vũ Hoàng phần thưởng 35.000 USD cùng học bổng toàn phần tại Đại học Kỹ thuật Swinburne, Australia. Đây là bước ngoặt quan trọng, giúp anh tiếp cận môi trường giáo dục quốc tế và theo đuổi con đường nghiên cứu khoa học.

Tại Australia, Hoàng hoàn thành chương trình Cử nhân danh dự ngành Điện tử và Máy tính vào năm 2011. Sau đó, anh tiếp tục nghiên cứu chuyên sâu, dành khoảng 4 năm theo đuổi chương trình tiến sĩ về quang học lượng tử và laser tử ngoại.

Sau thời gian làm việc trong lĩnh vực sản xuất thiết bị chiếu sáng, đầu năm 2021, anh gia nhập và điều hành một công ty khởi nghiệp công nghệ tại Australia, chuyên phát triển các cảm biến nhiệt dựa trên nền tảng công nghệ mới.

Bên cạnh đó, Lê Vũ Hoàng còn sáng lập doanh nghiệp sản xuất thiết bị Internet vạn vật (IoT), đặt trụ sở tại Melbourne và có chi nhánh tại Việt Nam. Doanh nghiệp hướng đến phát triển các giải pháp công nghệ phục vụ nhiều lĩnh vực như y tế, giáo dục và quản lý đô thị.

Theo thông tin được bài viết nguồn dẫn lại, tháng 10/2021, công ty nhận khoản đầu tư 150 tỷ đồng từ quỹ Celesta, đồng thời ký kết hợp đồng cung ứng với các tập đoàn công nghệ như Google và Amazon.

Hồi tháng 6/2020, Lê Vũ Hoàng xuất hiện trong clip mang tên "Các nhà cựu vô địch, họ giờ ra sao?" và cho biết tổng tài sản ước tính đạt khoảng 1 triệu USD. Từ đó, anh được xem là một trong những quán quân Olympia thành công và giàu có nhất.

Cuộc sống kín tiếng của gia đình tại Úc

Bên cạnh những bước tiến trong học tập và kinh doanh, Lê Vũ Hoàng còn xây dựng cuộc sống gia đình tại Australia. Anh kết hôn vào tháng 2/2013 và hiện có 3 người con. Sau nhiều năm sinh sống tại Melbourne, gia đình anh chuyển đến Sydney và an cư trong căn biệt thự sân vườn có diện tích gần 1.000m², được đặt tên là “Private Paradise”.

Theo thông tin được chia sẻ, ngôi nhà có 2 tầng, gồm 4 phòng ngủ và 3 phòng khách, được thiết kế theo phong cách nghỉ dưỡng hiện đại. Tông màu trắng chủ đạo kết hợp với những mảng kính lớn giúp tận dụng ánh sáng tự nhiên, tạo cảm giác rộng rãi và thoáng đãng.

Khuôn viên biệt thự có hồ bơi ngoài trời. Đáng chú ý, ngôi nhà có ba mặt hướng ra rừng, nằm cách một con suối dài và thác nước lớn khoảng 100m. Vị trí này cũng thuận tiện để các con đi bộ đến trường.

Không gian sống được mô tả như nơi gia đình có thể cân bằng giữa công việc, việc học của các con và thời gian gần gũi với thiên nhiên. Bên cạnh cuộc sống tại Australia, Lê Vũ Hoàng vẫn dành sự quan tâm cho các kế hoạch phát triển công nghệ tại Việt Nam.

Luôn hướng về quê hương

Dù xây dựng sự nghiệp tại Australia, Lê Vũ Hoàng vẫn dành sự quan tâm cho các dự án trong nước. Đầu năm 2022, anh trở về Việt Nam triển khai kế hoạch xây dựng nhà máy công nghệ cao tại Lam Kinh, Thanh Hóa, hướng tới hình thành trung tâm nghiên cứu và sản xuất hiện đại.

Đến tháng 3/2025, nhân dịp hướng tới kỷ niệm 60 năm chiến thắng Hàm Rồng, anh chia sẻ về một dự án công nghệ được thực hiện bằng các giải pháp hiện đại do người Việt Nam làm chủ.

Không chỉ tham gia hoạt động kinh doanh, nam quán quân còn dành thời gian giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm với học sinh. Đầu tháng 4/2025, anh có buổi gặp gỡ học sinh Trường THPT Chuyên Võ Nguyên Giáp, trao đổi về phương pháp học tập và định hướng nghề nghiệp trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo phát triển nhanh chóng.

Tại buổi giao lưu, anh nhấn mạnh tầm quan trọng của niềm đam mê, tinh thần sẵn sàng đối mặt với thử thách và việc liên tục cập nhật kiến thức. Theo anh, hiểu và làm chủ công nghệ sẽ giúp người trẻ tạo ra lợi thế cạnh tranh lâu dài.

(Tổng hợp / Ảnh: Internet)