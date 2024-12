Với Mezoclear 12 tỷ, CEO Trương Ngọc Huy khẳng định: "Thế giới có công nghệ nào, DRH sẽ có công nghệ đó!"

Không ngừng nỗ lực phát triển trong hơn 8 năm qua, DRH Clinic đang ngày càng khẳng định được vị thế của mình khi liên tục trở thành đơn vị đi trước trong việc ứng dụng các công nghệ tiên tiến thế giới vào chăm sóc làn da Việt. Tính đến thời điểm hiện tại, phòng khám đã chi hơn 4 triệu đô cho 25 công nghệ hiện đại như Picosure, Picosure Pro, Tempsure Envi, Revlite, Exciplex, Ultherapy, V30 Viora, LPS…

Vừa mới đây, DRH đã không ngần ngại mạnh tay đầu tư 12 tỷ đồng để phát triển Mezoclear - liệu trình mang tính đột phá trong việc xử lý các vấn đề về sẹo mụn, sẹo rỗ, nếp nhăn, lão hóa mà không cần tác động xâm lấn, giúp hạn chế tối đa nguy cơ gặp phải biến chứng nguy hiểm, thích hợp cho mọi làn da Việt.

CEO Trương Ngọc Huy ký kết hợp tác chiến lược cùng tập đoàn Cynosure phát triển liệu trình Mezoclear

Việc ứng dụng thành công các công nghệ chuẩn thế giới vào liệu trình Mezoclear là bước tiến quan trọng giúp DRH mở ra kỷ nguyên mới trong việc xử lý toàn diện các vấn đề sẹo rỗ - nếp nhăn cho người Việt. Đồng thời, thực hiện đúng lời hứa của CEO Trương Ngọc Huy: "Thế giới có công nghệ nào, DRH sẽ có công nghệ đó!"

Khách hàng trải nghiệm liệu trình Mezoclear tại DRH

CEO Trương Ngọc Huy chia sẻ: "Lý do chúng tôi lựa chọn phát triển Mezoclear thay vì các phương pháp, công nghệ khác trên thị trường là vì liệu trình này có thể tác động đa lớp từ trung bì nhú, trung bì lưới đến tận tầng SMAS. Từ đó giúp sửa chữa tế bào, tái tạo cấu trúc da hiệu quả ngay từ lần đầu mà không gây bất kỳ biến chứng nguy hiểm nào. Điều mà những phương pháp như lăn kim, phi kim, peel,... không làm được. Sau 7 ngày, khách hàng sẽ cảm nhận sự thay đổi rõ rệt khi da sáng mịn, trắng hồng, khỏe mạnh, lấp đầy sẹo rỗ, là phẳng bề mặt. Đồng thời không lo tái lại, bởi collagen & elastin được kích thích tăng sinh liên tục."

Tùy vào tình trạng của mỗi người, đội ngũ DRH sẽ linh hoạt hiệu chỉnh thông số liệu trình Mezoclear phù hợp nhằm tối ưu hiệu quả tác động, cũng như kiểm soát tối thiểu mức độ tổn thương để không gây ra tình trạng khó chịu cho khách hàng khi trải nghiệm. Quá trình thực hiện nhanh chóng, chỉ mất khoảng 20 - 30 phút mỗi lần.

Hiệu quả cải thiện sẹo rỗ sau khi trải nghiệm liệu trình chăm da Mezoclear tại DRH

Sự ra đời của liệu trình Mezoclear trong năm 2024 đã giúp DRH khẳng định vị thế của mình khi luôn mang đến những giải pháp toàn diện trong việc xử lý sẹo mụn, sẹo rỗ lâu năm, sẹo kháng trị, sẹo do lão hóa, sẹo lồi, sẹo phỏng, nếp nhăn, lão hóa,...

Ngoài sẹo rỗ - nếp nhăn, DRH cũng là đơn vị mang đến hiệu quả vượt trội trong điều trị nám lâu năm, nám biến chứng, mụn nặng và viêm da, chàm, vảy nến...

DRH Clinic tự hào khi đã giúp hàng trăm ngàn làn da trẻ - khỏe - đẹp, thoát khỏi những "tổn thương" do sẹo để lại. Đặc biệt là những trường hợp không may gặp phải các biến chứng do điều trị sai phương pháp.

Trong tương lai, DRH sẽ tiếp tục phát huy những giá trị mình đang có. Không chỉ mang đến nhiều giải pháp an toàn, hiện đại, hiệu quả mà còn góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng về việc chăm sóc da đúng cách.

