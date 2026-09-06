Với bàn chân khoèo và chiếc laptop cũ, 10X Quảng Trị đến Đại học Ngoại thương

Tại lễ khai giảng năm học mới 2026-2027 sáng 5/9, PGS.TS Phạm Thu Hương, Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại thương, xúc động trước câu chuyện của tân sinh viên Trương Đình Tuyển - chàng trai có bàn chân trái bị khoèo, từng 3 lần đạt danh hiệu học sinh giỏi cấp tỉnh Quảng Trị. Không có điều kiện học thêm, em tự học qua chiếc laptop cũ mẹ mua lại, đạt IELTS 6.5, giải Nhì học sinh giỏi cấp tỉnh môn Tiếng Anh và đỗ nguyện vọng 1 vào Trường Đại học Ngoại thương.

Cô gọi Tuyển cùng những tân sinh viên khóa K65 có hành trình đặc biệt là những “chiến binh” đã vượt qua khó khăn, không ngừng tiến về phía trước. Sau lời nhắn nhủ, PGS.TS Phạm Thu Hương bước xuống sân khấu, trực tiếp trao huy hiệu của trường cho Tuyển, như một lời chào đón chàng trai nghị lực trở thành tân sinh viên Ngoại thương.

PGS.TS Phạm Thu Hương - Hiệu trưởng Đại học Ngoại thương xuống đep huy hiệu cho tân sinh viên vượt khó Trương Đình Tuyển.

Tuổi thơ gian nan

Trương Đình Tuyển, sinh năm 2008, quê xã Cam Lộ, Quảng Trị. Ngay từ khi sinh ra, Tuyển đã có bàn chân trái bị khoèo. Khi còn nhỏ, em phải phẫu thuật để cải thiện khả năng vận động. Sau phẫu thuật, chân trái vẫn bị teo và đôi lúc khiến em mất thăng bằng. Từ những năm tiểu học, Tuyển bắt đầu tập luyện và đến nay vẫn luôn duy trì các bài tập kháng lực.

“Việc tập luyện với em đã trở thành một phần quen thuộc. Em cố gắng duy trì để chân khỏe hơn và đi lại ổn định hơn”, Tuyển chia sẻ.

Tuổi thơ của Tuyển không chỉ gian nan về thể chất. Năm em khoảng 5 tuổi, bố mẹ ly hôn. Sau đó, bố rời đi và nhiều năm nay em không còn liên lạc, không biết thông tin về bố.

Nam sinh Trương Đình Tuyển cùng cô Hiệu trưởng Phạm Thu Hương tại lễ khai giảng sáng 5/9.

Tuyển sống cùng ông bà ngoại tại quê, còn mẹ vào TP.HCM làm việc để nuôi con ăn học. “Mẹ là người nuôi em từ nhỏ đến bây giờ. Em cũng may mắn có ông bà ngoại luôn yêu thương, chăm sóc. Đó là những người cho em động lực để cố gắng” , Tuyển nói.

Tự học với chiếc laptop cũ

Không có điều kiện mua nhiều sách hay học thêm, Tuyển chủ yếu tự học. Hồi tiểu học, em được mẹ mua cho một chiếc laptop cũ. Từ chiếc máy tính ấy, em bắt đầu tự tìm tài liệu trên mạng, mày mò học ngoại ngữ và mở rộng kiến thức.

Bước vào cấp 3 ở Trường THPT Cam Lộ, Tuyển có học thêm các môn Toán, Văn, tiếng Anh để ôn thi đại học và được các thầy cô ngỏ ý miễn hoàn toàn học phí. Tuyển nhận miễn hoàn toàn môn Văn, 2 môn còn lại do học lâu nên em xin chỉ giảm một nửa học phí.

Nam sinh tìm tài liệu trên Internet, tự học tiếng Anh, đồng thời tham gia các kỳ thi học sinh giỏi từ cấp trường, cấp huyện đến cấp tỉnh.

“Không có nhiều điều kiện thì em tự tìm cách học. Em cứ tìm đường rồi đi thôi”, Tuyển nói.

Những nỗ lực ấy dần được trả lời bằng kết quả. Tuyển đạt IELTS 6.5 và giành giải Nhì học sinh giỏi cấp tỉnh môn Tiếng Anh.

Trong hành trình học tập, em cũng nhận được sự hỗ trợ từ các chương trình học bổng. Từ những năm đầu đi học, Tuyển được nhận học bổng của một quỹ hỗ trợ, khoảng 1-2 triệu đồng mỗi năm từ năm lớp 5 đến nay.

Đến lớp 9, em được thầy cô giới thiệu học bổng SEEDSCO của tổ chức Vòng tay Thái Bình Dương. Sau vòng phỏng vấn bằng tiếng Anh, Tuyển được nhận mức hỗ trợ khoảng 15-20 triệu đồng mỗi năm. Những khoản tiền đó giúp gia đình giảm bớt áp lực chi phí học tập, đồng thời trở thành động lực để Tuyển tiếp tục cố gắng.

Trong kỳ tuyển sinh đại học vừa qua, Trường Đại học Ngoại thương là nguyện vọng 1 của Tuyển. Em trúng tuyển chương trình tích hợp Tiếng Nhật thương mại với 34,15 điểm xét tuyển theo thang 40.

Đây là chương trình phù hợp với định hướng ngoại ngữ mà Tuyển theo đuổi từ những năm THCS, THPT. Nguyện vọng tiếp theo của em là Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội. Điểm chung của hai lựa chọn đều là ngoại ngữ.

Tuyển mới chỉ biết tiếng Nhật ở mức sơ cấp nhưng yêu thích văn hóa và lịch sử Nhật Bản. Em muốn tiếp tục học và hướng đến công việc liên quan tiếng Nhật thương mại.

“Em muốn sau này trở thành biên, phiên dịch tiếng Nhật trong lĩnh vực thương mại. Nếu có thể, em muốn sử dụng được cả tiếng Anh và tiếng Nhật”, Tuyển chia sẻ.

Không muốn được nhớ đến bởi những thiếu thốn

Nhà trường quyết định hỗ trợ Trương Đình Tuyển ở miễn phí tại ký túc xá. Một cán bộ, giảng viên của trường cũng cam kết tài trợ toàn bộ học phí cho nam sinh trong 2 năm học đầu.

Ngày rời Quảng Trị ra Hà Nội nhập học, Tuyển đi tàu. Do sức khỏe không tốt và dễ say xe, em lựa chọn phương tiện này cho hành trình dài. Tại Hà Nội, Tuyển ở trọ cùng những người bạn từng học chung từ THCS, là sinh viên những trường khác nhau.

Tuyển cho biết, thu nhập của mẹ khoảng 6-7 triệu đồng mỗi tháng và thường gửi cho em khoảng 4 triệu đồng để trang trải sinh hoạt. Cuộc sống sinh viên phía trước chắc chắn còn nhiều khoản phải lo, nhưng Tuyển đã quen với việc tìm cách thích nghi và tự giải quyết những khó khăn trước mắt.

“ Đôi lúc em cũng buồn, tủi thân khi so với các bạn. Nhưng rồi em nghĩ mình vẫn phải bước tiếp. Em tự tin vào những gì mình có và tự hào vì mình còn có mẹ, còn có ông bà ngoại ”, Tuyển nói.

Trương Đình Tuyển đã đi qua tuổi học trò bằng một hành trình không dễ dàng. Nhưng em không muốn được nhớ đến bởi những thiếu thốn.

Từ một chiếc laptop cũ, những giờ tự học và những bước chân từng nhiều lần mất thăng bằng, chàng trai Quảng Trị nay đã bước vào giảng đường Ngoại thương với niềm tin nghị lực vượt qua mọi khó khăn. Với Tuyển, đây không phải đích đến, mà là điểm bắt đầu để tiếp tục chạm tới ước mơ của chính mình.