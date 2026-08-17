Có lẽ chẳng cần món quà nào ý nghĩa hơn dành cho bà xã Marcele Seippel trong chuyến sang Malaysia lần này. Cùng các con có mặt tại Kuala Lumpur để cổ vũ ĐT Việt Nam, cô đã tận mắt chứng kiến ông xã Nguyễn Xuân Son tỏa sáng đúng lúc, góp công quan trọng vào chiến thắng 2-0 trước Malaysia ở bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026 diễn ra tối 16/8/

Trên khán đài, hình ảnh gia đình Xuân Son nhanh chóng thu hút sự chú ý. Marcele rạng rỡ trong màu áo đỏ của ĐT Việt Nam, bên cạnh là các con cũng diện trang phục mang màu cờ sắc áo. Cả gia đình tạo nên một "góc cổ động viên" đặc biệt giữa hàng vạn người hâm mộ Malaysia. Và dưới sân, Xuân Son đã không để những người thân yêu phải thất vọng.

Món quà đặc biệt từ Xuân Son

Trận đấu trên sân Kuala Lumpur diễn ra với thế giằng co khi Malaysia chủ động gây sức ép, còn Việt Nam kiên trì chờ đợi cơ hội. Đến những giây cuối cùng của hiệp một, khoảnh khắc bùng nổ đã xuất hiện. Phút 45+5, từ tình huống tấn công của ĐT Việt Nam, Xuân Son bật cao thực hiện cú đánh đầu hiểm hóc, đưa bóng vào lưới Malaysia. Pha lập công không chỉ giúp đội khách vượt lên dẫn trước mà còn khiến khán đài có sự hiện diện của bà xã và các con anh như vỡ òa.

Đáng chú ý, đây là bàn thắng có ý nghĩa đặc biệt với Xuân Son khi anh đang trở lại mạnh mẽ sau quãng thời gian dài phải vật lộn với chấn thương. Trước trận đấu, chính tiền đạo này từng chia sẻ rằng gia đình là nguồn động viên quan trọng nhất trong hành trình hồi phục của anh. Nếu trên sân Xuân Son là một trong những điểm sáng lớn nhất của ĐT Việt Nam, thì trên khán đài, Marcele cũng có một đêm đáng nhớ chẳng kém.

Xuân Son ghi bàn, Việt Nam thắng lớn trên sân khách

Sau bàn mở tỷ số, ĐT Việt Nam tiếp tục duy trì thế trận chắc chắn và chờ thời cơ. Đến phút 86, Quang Hải có pha xử lý trong vòng cấm, đường chuyền của anh khiến hậu vệ Malaysia Faris Danish lúng túng và đưa bóng phản lưới nhà. Tỷ số 2-0 được giữ nguyên cho tới tiếng còi mãn cuộc. Việt Nam giành chiến thắng ngay trên sân khách ở trận bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026, qua đó tạo lợi thế rất lớn trước trận lượt về.

Nhưng với riêng gia đình Xuân Son, niềm vui dường như còn trọn vẹn hơn thế. Xuân Son không chỉ ghi bàn mở tỷ số mà còn được vinh danh là Cầu thủ xuất sắc nhất trận. Hình ảnh anh quỳ xuống sân, giơ tay ăn mừng sau khi lập công cũng trở thành một trong những khoảnh khắc nổi bật nhất của trận đấu.

Từ trên khán đài, Marcele và các con đã chứng kiến trọn vẹn khoảnh khắc ấy. Đây không phải lần đầu bà xã Xuân Son trở thành một "cổ động viên đặc biệt" của chồng. Trước đó, Marcele và các con nhiều lần xuất hiện trên khán đài để tiếp lửa cho tiền đạo Việt Nam. Gia đình nhỏ cũng từng gây chú ý khi cùng nhau hát Quốc ca Việt Nam, đặt tay lên ngực trái trong những trận đấu của ĐT Việt Nam.

Có lẽ với Marcele, chuyến đưa các con sang Malaysia lần này đã trở thành một kỷ niệm chẳng thể đẹp hơn: cả nhà mặc áo Việt Nam, chồng ghi bàn, ĐT Việt Nam thắng 2-0 và Xuân Son mang về luôn danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận.