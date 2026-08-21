Chiều 20/8, ĐT Việt Nam đã lên đường sang Bangkok để chuẩn bị cho trận chung kết lượt đi ASEAN Cup 2026 gặp chủ nhà Thái Lan. Thầy trò HLV Kim Sang Sik sẽ bước vào màn đại chiến trên sân Rajamangala vào 20h ngày 22/8 tới. Trong khi các cầu thủ tất bật di chuyển, hậu phương của họ cũng không giấu được sự háo hức. Nhiều nàng WAGs đình đám đã rục rịch lên đường, biến hành trình sang Thái Lan lần này thành một chuyến đi đặc biệt để vừa đồng hành cùng gia đình, vừa cổ vũ ĐT Việt Nam trong trận đấu quan trọng nhất giải.

Nổi bật trong số đó là Marcele Seippel - bà xã của Nguyễn Xuân Son. Ngay tại sân bay, cô nàng xuất hiện cùng các con và người thân trong những chiếc áo đồng phục mang hình ảnh bóng đá. Gia đình Xuân Son còn gây chú ý khi mang theo sticker có hình nam tiền đạo, khiến nhiều người thích thú với màn "mang chân sút chủ lực theo cùng".

Không chỉ có Marcele, Yến Xuân - bà xã thủ môn Đặng Văn Lâm - cũng đã đưa con trai Lâm Minh sang Thái Lan. Hai mẹ con sau đó có dịp hội ngộ Văn Lâm ngay tại sân bay khi ĐT Việt Nam chuẩn bị đặt chân sang Bangkok. Thủ thành sinh năm 1993 tranh thủ thời gian ngắn gặp vợ con trước khi trở về hội quân cùng toàn đội.

Khoảnh khắc gia đình Văn Lâm đoàn tụ nhanh chóng thu hút sự chú ý. Đáng yêu hơn cả là Xuân Son cũng có màn tương tác vui vẻ với quý tử nhà Văn Lâm, tạo nên những hình ảnh hậu trường đầy tiếng cười giữa các tuyển thủ và gia đình.

Kể từ khi hẹn hò đến khi kết hôn và sinh con trai, Yến Xuân thường xuyên đồng hành cùng Văn Lâm trong những cột mốc quan trọng. Việc cô đưa con trai sang Thái Lan lần này càng cho thấy sự ủng hộ đặc biệt dành cho ông xã trước trận chung kết Asean Cup 2026.

Trong khi đó, Chu Thanh Huyền - bà xã Quang Hải - cũng khiến người hâm mộ nóng lòng khi chia sẻ hình ảnh thẻ hộ chiếu của cậu quý tử Lido. Không khí chuẩn bị lên đường của mẹ con cô càng trở nên rộn ràng khi Chu Thanh Huyền hào hứng rủ mọi người: "Sang Thái ăn lẩu Thái tôm, tháp sườn cay không cả nhà ơi".

Nếu Marcele mang theo cả gia đình và hình ảnh Xuân Son, Yến Xuân đưa quý tử Lâm Minh đi cổ vũ bố thì Chu Thanh Huyền lại chuẩn bị cho chuyến xuất ngoại cùng "cậu cả" Lido. Những hình ảnh đời thường của các gia đình tuyển thủ đang khiến bầu không khí trước trận chung kết nóng lên từng giờ.

Trước đó, sau khi ĐT Việt Nam đánh bại Malaysia với tổng tỷ số 4-0 ở bán kết, dàn WAGs và người thân các cầu thủ cũng đã có màn ăn mừng đầy phấn khích. Xuân Son chính là nhân vật nổi bật khi lập cú đúp trong trận bán kết lượt về, trực tiếp đưa đội nhà vào chung kết gặp Thái Lan.

Không chỉ Marcele, Yến Xuân hay Chu Thanh Huyền, những nàng WAGs quen thuộc như Dung Trần - bà xã Xuân Mạnh, Doãn Hải My - bà xã Đoàn Văn Hậu, Tố Uyên - bà xã Thành Chung... cũng được dự kiến sẽ có mặt tại Thái Lan để tiếp lửa cho các tuyển thủ.

Với việc trận lượt đi diễn ra trên sân khách, sự xuất hiện của người thân và những bóng hồng phía sau các cầu thủ chắc chắn sẽ trở thành nguồn động viên tinh thần đáng kể. Sau tất cả, phía sau những "Chiến binh sao Vàng" đang hướng tới chức vô địch ASEAN Cup là cả một hậu phương luôn sẵn sàng đồng hành, dù ở sân nhà hay nơi đất khách.

Trận chung kết lượt đi Việt Nam - Thái Lan sẽ diễn ra lúc 20h ngày 22/8 tại sân Rajamangala, Bangkok. Lượt về được tổ chức trên sân Mỹ Đình vào ngày 26/8.