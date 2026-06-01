Vợ xông thẳng vào group pickleball truy tìm “tiểu tam” tên Q., dân mạng đồng loạt phản pháo: “Hỏi chồng chị trước đi”

Các màn “bóc phốt”, đánh ghen hay công khai góc khuất tình cảm trên MXH đã không phải là chuyện hiếm có. Tuy nhiên, không phải trường hợp nào cũng nhận được sự đồng cảm tuyệt đối. Có những câu chuyện nghe qua thì lẽ ra phải bênh vực “chính thất”, bảo vệ người bị tổn thương nhưng thực tế cư dân mạng lại tranh cãi vì cách xử lý của người trong cuộc.

Mới đây, một bài đăng ẩn danh trong group cộng đồng chơi pickleball có 367 nghìn thành viên bất ngờ gây chú ý. Người đăng bài ở vị trí người vợ, đang tìm một cô gái tên Q. - được giới thiệu là thư ký của chồng mình và cho rằng người này ngoại tình với chồng mình suốt 2 năm qua, bắt đầu từ thời điểm cô đang mang thai.

Bài đăng tìm "tiểu tam" trong group pickleball (Ảnh chụp màn hình)

Nguyên văn bài viết: “Nhờ cả nhà tìm giúp mình bạn Q. thư ký đang ngoại tình với chồng mình suốt 2 năm nay. Bắt đầu từ khi mình đang có bầu. Xin lỗi vì làm phiền nhóm nhưng mong nhóm mình sàng lọc những thành phần làm bẩn cộng đồng như bạn ấy”.

Kèm theo bài đăng, người vợ còn tung hình ảnh rõ mặt, tin nhắn nũng nịu giữa Q. với chồng mình và một số thông tin khác về Q. Điều này cho thấy người vợ đã biết rõ danh tính của Q. nhưng vẫn đăng lên tìm kiếm.

Một số tin nhắn từ năm 2025 được đính kèm cùng bài đăng

Dù chưa rõ thực hư câu chuyện ra sao, phản ứng từ phía người bị nhắc thế nào nhưng bài đăng vẫn nhanh chóng được lan truyền. Bên dưới bài viết, cư dân mạng cũng chia thành hai luồng ý kiến trái chiều.

Một bộ phận netizen bày tỏ sự bức xúc nếu thông tin ngoại tình là thật, đặc biệt khi người vợ cho biết mọi chuyện diễn ra từ lúc cô mang thai. Nhiều người cho rằng nếu đúng như chia sẻ thì đây là câu chuyện khó chấp nhận và người thứ ba không nên được bao che.

Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, không ít cư dân mạng lại cảm thấy cách xử lý của người vợ gây tranh cãi nhiều hơn chính câu chuyện ngoại tình.

Đầu tiên, nhiều bình luận bày tỏ sự hoài nghi về tính xác thực của câu chuyện. Bởi toàn bộ thông tin hiện tại mới chỉ xuất phát từ phía người vợ, trong khi những người bị nhắc tên vẫn chưa lên tiếng hay đưa ra phản hồi cụ thể.

Ngoài ra, netizen cho rằng việc đăng drama hôn nhân trong một group pickleball là chưa đúng mục đích. Theo họ, những hội nhóm như vậy vốn được lập ra để giao lưu, chia sẻ về thể thao và kết nối người chơi, nên việc mang chuyện cá nhân hay drama tình cảm vào đây dễ khiến cộng đồng mất đi đúng tính chất ban đầu.

Vì vậy, cư dân mạng nhận định rằng thay vì lên mạng dò hỏi và nhờ cộng đồng truy tìm, người vợ nên trao đổi trực tiếp với chồng hoặc làm rõ câu chuyện với những người liên quan trước: “Có gì thì bạn nên về hỏi chồng trước”, “Chuyện gia đình mà đem lên mạng để thiên hạ bàn tán làm gì”, “Làm việc với chồng trước đi trước khi nhắc đến người khác. Chồng bạn không đồng ý thì tiểu tam, tiểu tứ gì cũng khó mà chen vào”, “Hỏi chồng bạn cho nhanh, không có cô này thì cũng có cô khác thôi”,...

Nhiều người có phản ứng khá gay gắt, chủ yếu khuyên người vợ nên về hỏi chồng trước khi lên hỏi cộng đồng mạng (Ảnh chụp màn hình)

Ngoài ra, cũng có người khuyên người vợ nên bình tĩnh, khi chưa xác minh rõ ràng sự việc, làm rõ các vấn đề mà đã công khai danh tính người khác dễ khiến drama vượt khỏi tầm kiểm soát.

Hiện tại, bài đăng vẫn đang tiếp tục nhận về nhiều ý kiến trái chiều trên MXH.