Bài kiểm tra "con mắt đàn ông" viral nhất cõi mạng: Giữa hai cô gái, 99,9% chồng bạn sẽ chọn trúng "tiểu tam"?

Mới đây, trên các nền tảng MXH lan truyền hình ảnh 2 người phụ nữ trong Mật Ngữ Kỷ - bộ phim truyền hình Trung Quốc đang gây sốt. Bên trên là Hứa Mật Ngữ (Chu Châu thủ vai) - nữ chính và cũng là “chính thất” trong phim. Bên dưới là Lộ Trinh Trinh (Lý Mộng) - nhân vật bị gọi là “tiểu tam”.

Cùng với hình ảnh này là dòng chú thích: 99,9% đàn ông Trung Quốc đều chọn người bên dưới. Nhiều chị em đã nhanh chóng test thử với chồng/ người yêu của mình và phần lớn kết quả đều là Lộ Trinh Trinh, tức là chọn “tiểu tam”.

Netizen Trung Quốc nô nức test nửa kia trên Xiaohongshu, Douyin,... (Ảnh chụp màn hình)

Bài test này cũng nhanh chóng lan sang cư dân mạng Việt. Nhiều người đem đi hỏi nửa kia và gương mặt được chọn là Lộ Trinh Trinh. Cũng có một số anh chồng/ người yêu chọn Mật Ngữ nhưng nhìn chung, số người chọn “tiểu tam” vẫn có phần áp đảo.

Điều này khiến cư dân mạng, đặc biệt là hội chị em bùng nổ. Bởi với họ, vấn đề không nằm ở chuyện ai đẹp hơn ai mà ở sự trùng hợp kỳ quặc cũng như cách lựa chọn của các “đức ông chồng”. Phía dưới các bài đăng về bài test này, phái nữ bày tỏ sự bất bình:

“Thêm 1 phiếu, chồng tui cũng chọn dưới. Thế mới nói gu các anh khác hoàn toàn các chị”, “Thứ một cô gái hướng tới là bà áo đỏ, còn thứ đàn ông cần là bà áo hồng”, “Trời ơi, chồng tui với em rể tui đều chọn bà ở dưới. Em rể tui kêu bà ở dưới nhìn đơn giản và phù hợp hơn chứ ở trên là thuộc tầng đẳng cấp, sang trọng quý phái quá nên không phù hợp với mình”, “Đàn ông thích phụ nữ mong manh, phụ nữ mạnh mẽ quá thì làm gì cần đàn ông nữa”, Cô ở trên sắc nét hơn nhưng hơi cứng cỏi nên khó điều khiển. Cô ở dưới xinh xinh thôi nhưng trông mong manh hơn nên cảm giác cần được che chở. Vì vậy, đàn ông đại đa số chọn cô ảnh dưới”,...

Nhiều chị em test vội với nửa kia cũng ra lựa chọn Lộ Trinh Trinh (Ảnh: MXH)

Nếu tách khỏi bối cảnh phim, đây chỉ là một bài test thị giác rất cơ bản: người tham gia bị yêu cầu chọn người mà họ thấy “đẹp hơn” chỉ qua một khung hình tĩnh, không có thông tin về tính cách, hoàn cảnh hay vai trò trong câu chuyện. Trong trường hợp này, Lộ Trinh Trinh được xây dựng với tạo hình mềm mại, tông trang điểm nhẹ, ánh nhìn có phần dễ tiếp cận hơn. Trong khi đó, Hứa Mật Ngữ lại mang vẻ sắc sảo, khí chất trưởng thành, thậm chí có phần lạnh lùng.

Chính sự tương phản này khiến kết quả dễ nghiêng về một phía. Không phải vì người xem ủng hộ “tiểu tam”, mà bởi họ đang phản ứng với cảm giác thị giác đầu tiên - thứ thường bị chi phối bởi sự quen thuộc và cảm giác an toàn.

Một số ý kiến trên MXH cũng bắt đầu nhìn nhận lại vấn đề theo hướng này. Họ cho rằng lựa chọn của đàn ông trong bài test không phản ánh quan điểm đạo đức hay gu lâu dài, mà chỉ là phản xạ nhanh với hình ảnh mang lại cảm giác dễ gần. Nói cách khác, đó là lựa chọn mang tính bản năng hơn là lý trí.

Ở chiều ngược lại, không ít người cũng đặt câu hỏi: Liệu cách đặt vấn đề của bài test có đang gài bẫy người tham gia? Khi gắn sẵn nhãn “chính thất” - “tiểu tam” nhưng lại yêu cầu chọn theo tiêu chí ngoại hình, bài test vô tình tạo ra một mâu thuẫn. Người chơi tưởng rằng mình đang đánh giá cái đẹp nhưng kết quả lại bị diễn giải theo hướng đạo đức.

Quay lại câu chuyện của Mật Ngữ Kỷ, người chồng - Kỷ Phong (do Chung Hán Lương thủ vai) - đã chọn “tiểu tam” Lộ Trinh Trinh.

Trên bề mặt, nhiều người mặc định Hứa Mật Ngữ là hình mẫu vợ hoàn hảo với sự xinh đẹp, chín chắn, hy sinh, biết lui về phía sau để chồng phát triển. Nhưng chính sự hoàn hảo đó lại tạo ra vấn đề: khi mọi thứ vận hành quá trơn tru, người ta dễ coi đó là điều hiển nhiên. Giá trị của cô không biến mất, nhưng bị vô hình hóa.

Ngược lại, Lộ Trinh Trinh không phải kiểu nhân vật khiến người xem ngay lập tức thiện cảm nếu đặt trong hệ quy chiếu đạo đức. Nhưng ở góc độ chức năng trong câu chuyện, cô lại là người “có ích” theo một cách rất cụ thể: xuất hiện đúng lúc, hỗ trợ trực tiếp cho tham vọng của Kỷ Phong, tham gia vào những không gian mà Mật Ngữ đã rời bỏ từ lâu như công việc, quan hệ, cạnh tranh.

Chính ở đây, câu chuyện bắt đầu chuyển từ “gu thẩm mỹ” sang “lợi ích và quyền lực”.

Kỷ Phong không rời bỏ Mật Ngữ vì cô kém hấp dẫn hơn về ngoại hình - thực tế, nhiều khán giả còn cho rằng điều đó là vô lý nếu chỉ nhìn bằng mắt thường. Anh ta rời bỏ một cấu trúc quan hệ đã trở nên quá quen thuộc, nơi người vợ gắn với sự ổn định, còn người tình gắn với sự hỗ trợ trực tiếp cho tham vọng cá nhân.

"Chính thất" Mật Ngữ được nhận xét là xinh hơn, sang hơn nhiều so với "tiểu tam" Lộ Trinh Trinh nhưng cuối cùng Kỷ Phong vẫn chọn phản bội vợ

Nói cách khác, đây không phải là lựa chọn giữa hai người phụ nữ, mà là lựa chọn giữa hai vai trò. Một bên là “hậu phương” bền vững nhưng dễ bị xem nhẹ. Một bên là “đồng minh” trong cuộc chơi quyền lực - rủi ro hơn nhưng mang lại cảm giác cùng tiến.

Điều này lý giải vì sao nhiều bình luận nữ giới, dù bức xúc, vẫn thừa nhận rằng “biết chắc đàn ông sẽ chọn kiểu bên dưới”. Đó không hẳn là sự đồng tình, mà là cảm xúc, lợi ích và bản năng thường không đi cùng một hướng.

Cũng vì thế, những câu mỉa mai như “đàn ông ngoại tình đúng là cùng một gu” thực chất chỉ là cách MXH đơn giản hóa một vấn đề phức tạp hơn nhiều. Bộ phim không xây dựng một “tiểu tam hoàn hảo”, mà đặt nhân vật vào đúng vị trí mà một người đàn ông đang leo thang sự nghiệp khó có thể từ chối.

Một chi tiết đáng chú ý là Mật Ngữ không phải không nhận ra vấn đề. Nhưng sau nhiều năm rút lui khỏi xã hội, đánh đổi sự nghiệp để giữ gia đình, cô rơi vào trạng thái bị phụ thuộc, không chỉ về kinh tế mà còn về tâm lý. Quyết định chịu đựng của cô không đơn thuần là yếu đuối, mà là hệ quả của một quá trình dài đánh mất quyền lựa chọn.

Và đây có lẽ mới là điểm khiến câu chuyện chạm đến nhiều người. Không phải ai cũng trở thành Mật Ngữ hay Lộ Trinh Trinh, nhưng rất nhiều người nhận ra mình ở đâu đó giữa hai trạng thái ấy - giữa việc được yêu vì con người mình hay được cần vì những gì mình mang lại.

Suy cho cùng, test vẫn chỉ là test, phim vẫn chỉ là phim nên nên đáp án đúng - sai không quan trọng bằng cách mỗi người nhìn vào đó và tự đặt bảo vệ cho mối quan hệ của mình.